Un român din Marea Britanie susține că prețurile la carburanți sunt mai mici decât în România: „Cum naiba s-a ajuns la situația asta?”

Un român a comparat prețurile carburanților din România cu cele din Marea Britanie, pe rețelele sociale, arătând că benzina și motorina sunt mai ieftine în Anglia decât la noi, în ciuda diferențelor uriașe de salarii. Totuși, comparația este făcută pentru o benzinărie din Regatul Unit renumită pentru prețurile competitive și ofertele periodice.

Potrivit postării sale publicate pe Facebook, la data de 23 ianuarie 2026, litrul de benzină costa în Liverpool 6,51 lei, în timp ce în Constanţa preţul ajungea la 7,70 lei.

Şi în cazul motorinei, diferenţa este semnificativă: 7,15 lei litrul în Marea Britanie, față de 7,91 lei în România. Astfel, benzina ar fi cu aproximativ 18% mai ieftină în Regatul Unit.

Autorul postării a precizat că prețurile au fost comparate între cea mai ieftină benzinărie din Constanţa (Petrom) şi cea mai ieftină din Liverpool (GO).

În schimb, potrivit cargopedia.ro, în România prețul benzinei euro 95 este de 7,67 lei, iar cel al motorinei 7,92 lei. În Regatul Unit tarifele generale sunt de 7,74 lei pentru benzină, respectiv 8,27 lei motorina, ceea ce arată prețuri similare între țări.

Postarea arată și raportarea la salariul minim. În Marea Britanie, salariul minim net lunar este de aproximativ 1.817 lire sterline, echivalentul a 10.861 lei, deci o plată pe oră de 12,21 lire. În România, salariul minim net este de circa 438 de lire, adică 2.575 lei, cu un tarif pe oră de 2,53 lire, calculat pentru o lună de lucru de 40 de ore pe săptămână.

„Benzina în Anglia este cu 18% mai ieftină decât în România! Cum naiba s-a ajuns la situaţia asta?”, se arată în postarea care a generat numeroase comentarii legate de nivelul de trai şi politicile fiscale din cele două ţări.