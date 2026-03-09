search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
Expertul în securitate George Scutaru, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 12:00

Grindeanu îi cere premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta

Publicat:

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Ministerul de Externe, după scandalul izbucnit cu privire la repatrierea fiicei lui Victor Ponta. Șeful PSD a anunțat că partidul o va chema pe Oana Țoiu la explicații în Parlament. 

FOTO Mediafax / Colaj
FOTO Mediafax / Colaj

„Situatia în care a fost pus un copil, indiferent cum se numește, sunt tată și nu doresc niciunui părinte să stea cu sufletul la gură din teamă. Eu în aceste zile am ținut legătura cu părinții Irinei, am evitat să intru și eu și am rugat să nu intrăm printr-o poziție oficială în această dezbatere. Aici este vorba de un copil, indiferent cum se numește”, a explicat șeful PSD referitor la cazul fiicei lui Victor Ponta.

Grindeanu îi cere premierului Ilie Bolojan verificări urgente la Ministerul de Externe.

„Lucrurile cred că trebuie să meargă într-o altă direcție și aștept răspunsuri de la prim-ministru, de la Ilie Bolojan. El este cel care conduce echipa guvernamentală și are toate pârghiile necesare pentru clarificarea situației și i-aș propune, de urgență, să trimită corpul de control al primului ministru la Ministerul Afacerilor Externe să verifice informațiile, să vadă situația reală și să o prezinte de urgență românilor”, a mai spus Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă. 

PSD ar urma să ceară explicații inclusiv în Parlament: 

„De asemenea, în Parlament, am să-i rog pe colegii mei la Comisia de Politică Externă să-i cheme la audieri atât pe doamna ministru Oana Țoiu, cât și pe consulul nostru în Dubai, domnul Badea (PNL), astfel încât și în Parlament să existe această clarificare. Dar i-aș ruga pe ambele paliere, și în Parlament, dar mai ales la nivel guvernamental, această clarificare să vină repede. Pentru că oricum ar fi, lucrurile trebuie clarificate pentru români în primul rând. Putea să fie fata oricui”. 

Scandal privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta. Acuzațiile aduse șefei MAE

Amintim că fostul premier Victor Ponta a acuzat-o joi pe ministra de Externe, Oana Țoiu, că i-ar fi dat jos fiica din avionul care se întorcea din Dubai, printr-un ordin politic direct. La rândul ei, Daciana Sârbu, fosta soție a lui Ponta, a acuzat-o pe Oana Ţoiu că ar fi intervenit pentru a împiedica îmbarcarea fiicei sale, Irina Ponta, în zborul de repatriere din Emiratele Arabe Unite și a anunțat că va depune plângere penală împotriva ministrului de Externe.

Irina, fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, a ajuns în România cu o cursă comercială, vineri, 6 martie. 

