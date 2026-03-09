Cum vrea Guvernul să țină prețul carburanților sub 10 lei/litrul: cinci scenarii pe masă, anunță ministrul Energiei

Guvernul României analizează cinci scenarii pentru a preveni depășirea pragului de 10 lei/litrul la carburanți, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Statul are pe masă cinci scenarii în funcție de cum evoluează prețul petrolului și motorinei. Le-am discutat cu ministrul de Finanțe și cu premierul, iar intervențiile vor fi adaptate în funcție de situație. Decizia finală va fi luată săptămâna viitoare”, a spus ministrul Bogdan Ivan, la Antena3.

Scenariile includ, printre altele, reducerea temporară a accizelor și taxelor, care reprezintă aproape 70% din prețul final al carburantului, până la încetarea conflictului din Orientul Mijlociu.

„Suntem hotărâți să activăm mecanisme care să împiedice atingerea unei sume cu două cifre la pompă. Aceste scenarii vor fi discutate aplicat pentru a fi incluse în bugetul pe 2026”, a explicat ministrul.

Creșterea prețului barilului de petrol este cea mai mare săptămânală înregistrată din 1983, iar tensiunile militare din Orientul Mijlociu nu dau semne de diminuare.

În România, prețurile au crescut mai puțin decât în alte state europene: benzina și motorina standard au urcat cu aproximativ 40 de bani, în timp ce în Germania creșterea a fost de 1 leu, în Italia de 1,5 lei și în Spania de 46 de bani.

Specialistul în energie Dumitru Chisăliță avertizează că motorina ar putea fi primul carburant care va atinge pragul de 10 lei/litrul, iar benzina nu va rămâne mult timp sub 8 lei. În prezent, statul încasează aproximativ 69% din prețul final al carburanților, fiind singurul beneficiar direct al majorărilor.