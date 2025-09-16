search
Marți, 16 Septembrie 2025
Donald Trump, printre liderii în care românii au cea mai mare încrede. Cât de mulțumiți sunt de Nicușor Dan | SONDAJ

Liderii de care se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor sunt Maia Sandu, Donald Trump și Emanuel Macron, arată un sondaj realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie.

Donald Trump este printre liderii care inspiră cea mai mare încrere românilor FOTO Getty
Sondajul, realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie 2025 arată percepțiile românilor asupra direcției țării, liderilor politici internaționali, instituțiilor globale și unor teme de politică externă.

Astfel, în ceea ce privește direcția generală a țării, 70% dintre respondenți cred că România merge într-o direcție greșită, în timp ce 20% consideră că țara se află pe o direcție bună, iar 10% nu pot aprecia.

De asemenea, cei mai apreciați lideri la nivel internațional sunt: Maia Sandu – 78% încredere, Donald Trump – 67%, Emmanuel Macron – 60%, Ursula von der Leyen – 56% și Volodimir Zelensky – 57%.

La polul opus sunt Vladimir Putin – 18% încredere, Viktor Orban – 29% și Xi Jinping – 33%.

FOTO Avangarde
Totodată, NATO este instituția care se bucură de cea mai mare încredere, peste 74 la sută, urmat de Uniunea Europeană – 62%, ONU – 61%, Comisia Europeană și Parlamentul European – câte 57%. Pe ultimul loc se află BRICS – doar 27%.

Pe plan intern, președintele Nicușor Dan are 43% satisfacție pentru activitatea externă, față de 51% nemulțumiți, iar Ministerul Afacerilor Externe este apreciat de 38% dintre respondenți, în timp ce 51% se declară nemulțumiți.

FOTO Avangarde
În ceea ce privește tema unirii cu Republica Moldova 47% consideră că unirea ar trebui realizată, în timp ce 46% se opun, iar 7% nu se pot pronunța.

FOTO Avangarde
De asemenea, 37% cred că România nu ar trebui să se implice deloc în războiul din Ucraina, eventual doar cu sprijin umanitar, în timp ce 33% susțin o implicare mai mare, iar 26% cred că România face suficient.

FOTO Avangarde
La bugetul de apărare, 57% dintre români sunt de acord ca țara să aloce 5% din PIB pentru apărare, conform solicitării NATO, în timp ce 38% sunt împotrivă.

FOTO Avangarde
Privind posibilitatea unui atac rusesc asupra României 47% consideră că este posibil, iar 43% cred că nu.

Privind conflictul între Israel și Palestina, 38% susțin Israelul, iar 11% susțin Palestina. 41% nu se poziționează de partea niciuneia dintre tabere.

Întrebați cine este „cel mai bun prieten” al României, răspunsurile spontane au indicat: Republica Moldova – 13%, Franța – 11%, SUA – 5%, Germania – 5%, Italia – 4%. Alte țări menționate: Bulgaria, Serbia, Spania, China și Rusia.

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de respondenți. Metoda folosită a fost CATI (interviuri telefonice), iar ca marjă de eroare a avut ±3,4% la un nivel de încredere de 95%.

