search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Partidele care vulnerabilizează România în fața războiului hibrid al Rusiei

0
0
Publicat:

Un sondaj recent arată o susținere largă a apartenenței României la UE și NATO. Datele indică însă și reponsabilitatea partidelor politice, reflectând faptul că direcția spre vest a statului nu este lipsită de amenințări, narațiunile liderilor politici jucând un rol important în opțiunea electoratului.

Unii politicieni dau curs teoriilor conspiraționiste FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Unii politicieni dau curs teoriilor conspiraționiste FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Datele unui sondaj recent realizat de Inscop, la comanda think-thankului Polithink, arată o susținere a apartenenței României la organizațiile internaționale. Între altele, 38.1% dintre români consideră că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independenta națională, în timp ce 52.4% sunt de părerea contrarie.

Apartenența la UE, dependentă de narațiunile liderilor politici

Deși ultimele date indică și o diferență în scădere de aproape 10 procente față de decembrie 2024 (88,1% vs. 78,9%), sociologul Remus Ștefureac subliniază că „majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO), ceea ce reflectă o ancorare stabilă în spațiul euroatlantic, perceput ca garant al securității și prosperității naționale”.

Sociologul subliniază, în același timp, că „atitudinea critică privind raportul dintre apartenența la UE și apărarea intereselor naționale reflectă emergența unei culturi politice duale, în care integrarea și suveranitatea sunt percepute simultan ca necesități și surse de tensiune”. 

Putem spune că acest procent al susținătorilor vede UE ca un multiplicator de putere pentru România, spune Carmen Mitrea, coordonatorul Polithink. „Însă aproape patru din zece români (38,1%) simt contrariul, percepând Uniunea drept un factor de constrângere. Această proporție este suficient de mare pentru a genera rezistență politică față de orice inițiativă “impusa de la Bruxelles”, orice reformă etichetată astfel pornește cu un handicap reputațional".

Potrivit acesteia, concluzia datelor subliniază că „apartenența la UE are legitimitate, dar nu e un dat imuabil. Ea depinde de modul în care liderii politici reușesc să transmită că directia pro-europeana a Romaniei nu anulează, ci ne amplifică independența. În lipsa unei astfel de narațiuni, România rămâne vulnerabilă la șocuri geopolitice și la exploatarea clivajului dintre cei care văd în UE o umbrelă de securitate și cei care o percep ca pe o cușcă”. 

PSD și AUR, partidele care propagă mesaje conspiraționiste

Sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independenta națională în special votanții PSD și AUR, partide ale căror reprezentanți propagă mesaje conspiraționiste și cu tentă rasistă chiar în Parlament. Doar în ultimele zile, un senator AUR a făcut mai multe declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă chiar de la tribuna Parlamentului. Andrei Dîrlău acuză Uniunea Europeană că încurajează „imigrația și metisarea rasială” pentru a produce „un amestec etnic forțat”. Mesajul său din plen vine în urma îndemnului făcut de un coleg de partid ca oamenii să boicoteze livratorii migranți.

Afirmațiile din Legislativul României le completeză pe cele lansate de membri partidelor „suveraniste” în Parlamentul European, acolo unde deputați ai AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care o acuză de cheltuirea defectuoasă a banilor UE și „amestecul” în alegerile din România. Șefa Comisiei este adesea ținta unor astfel de acuzații lansate de eurodeputata Diana Șoșoacă. 

Între cei care dau curs temelor conspiraționiste în ultimele zile, a fost chiar și fostul premier Marcel Ciolacu, care a remarcat într-un interviu la România TV un posibil „interes ascuns” al Guvernului cu privire la actuala situație dificilă din punct de vedere economic: „Dacă cumva au prezentat această apocalipsă ca să fie motiv și începem să scădem încasările, dacă aceste lucruri sunt făcute să vindem Hidroelectrica, Nuclearelectrica, CEC-ul, Portul Constanta, părerea mea este că PSD-ul nu mai are ce să caute în această coaliție”.

Citește și: Cum a devenit moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, inițiată de un europarlamentar AUR, combustibil pentru propaganda rusă

De ce folosesc partidele mesaje negative

„Lasă loc de și mai multe teorii ale conspirației”  – Radu Delicote, expert în comunicare publică

„Faptul că avem astăzi în Parlament sau faptul că avem astăzi printre oficialitățile care reprezintă lideri de opinie politici, oameni care ies cu mesaje, care să inspire frică, panică sau care să meargă pe latura asta pur emoțională, mai ales într-un moment în care încrederea în instituțiile statului este foarte joasă, în care nivelul de conflict este foarte ridicat, mi se pare un lucru foarte grav. Cu atât mai mult, cu cât nu există consecințe directe ale acestor afirmații.

Pur și simplu există deputați și senatori care ies la tribuna Parlamentului, care postează pe Facebook sau care fac declarații în presă, fără niciun fel de consecințe. Pot spune practic orice. De la teoria conspirației că există aur pe fundul lacului Vidraru, până la faptul că mâine dimineața noi vom vinde CEC, Hidroelectrica și Nuclearelectrica de parcă sunt doze de bere goale de la magazinul din colț. Aceste lucruri doar sădesc o și mai mare temere, o și mai mare panică și, evident, lasă loc de și mai multe teorii ale conspirației în interiorul publicurilor țință”, punctează expertul în comunicare publică Radu Delicote pentru „Adevărul”.

Interesul este diferit in funcție de partid, însă astfel de mesaje venite din partea liderilor politici sunt mai degrabă derapaje, subliniază expertul în comunicare. Derapaje prin care politicienii care le folosesc câștigă atunci când „instituțiile statului eșuează în a comunica coerent cu cetățenii săi”. 

„În contextul de astăzi, în care vedem ce se întâmplă la nivel guvernamental și la nivel de Parlament, adică acest meci de tenis trist, pe care îl vedem inclusiv între palate, de fapt, crește opoziția foarte mult pe fundal de nemulțumire și de frustrare la nivelul societății. (…) PSD testează apele acum. Se confruntă cu o problemă identitară destul de puternică. În sondajele de opinie vede că mulți dintre votanții săi pleacă sau migrează, unii chiar natural, către AUR, și atunci, prin asemenea mesaje, fie ele și derapaje, încearcă să testeze apele, să vadă dacă reușește să-i recâștige înapoi pe acești oameni”, mai subliniază Radu Delicote.

Citește și: Cât de confortabilă este majoritatea Guvernului Bolojan în Parlament. „Opoziția vinde doar lozinci și sloganuri. PSD își va însuși în continuare rolul”
„Emoționalul va fi întotdeauna rege în social media și în mass media” – Radu Delicote, expert în comunicare publică

În privința măsurilor pe care le pot lua instituțiile statului pentru a contracara atacurile la adresa încrederii cetățenilor în Uniunea Europeană sau NATO, expertul punctează în primul rând că cel puțin parlamentarii ar trebui sancționați în astfel de situații. „Este foarte grav și ar trebui sancționati de către un cod de conduit al Parlamentului, care există astăzi, dar care nu se pune în practică sau se pune mult prea puțin în practică vizavi de aceste tipuri de mesaje”, explică Radu Delicote.

De asemenea, instituțiile statului ar trebui să asigure o comunicare mult mai intensă cu privire la efectele aduse de apartenența la Uniunea Europeană, mai arată expertul în comunicare publică. Însă nu oricum, pentru că astfel de mesaje negative ale politcienilor au un impact mai puternic datorită emoțiilor pe care le accesează: „Oricât de mult ai încerca să comunici și tu sau să combati sau să explici rațional anumite fapte, emoționalul va fi întotdeauna rege în social media și în mass media. Și atunci trebuie să fii și tu, ca actor statal să zicem, la fel de emoțional în comunicare”.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești
stirileprotv.ro
image
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Val de noroc pentru șase zodii. Astrele le scot în cale oportunități neașteptate
fanatik.ro
image
Regele Charles trăiește o altă viață, mai liniștită, în Transilvania
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expirat
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Când vei plăti taxa pentru coletele de pe Temu sau Shein
playtech.ro
image
Cum se menține în formă Nadia Comăneci. Campioana de 63 de ani a dezvăluit secretul siluetei sale. „Eu nu alerg”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
kanald.ro
image
Când vei plăti TAXA pentru coletele de pe Temu sau Shein
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Dispar aceste produse din toate magazinele din România!
mediaflux.ro
image
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
4 zodii ce vor muta munții din loc până pe 1 octombrie. Le merge totul ca pe roate, iar dorințele li se împlinesc. Urmează o perioadă de poveste, viața lor se schimbă în bine
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos