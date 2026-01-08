search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Concedieri la Minprest: peste 170 de angajați își pierd locurile de muncă. Sindicatele anunță proteste

0
0
Publicat:

Peste 170 de angajați ai Minprest Serv SA urmează să își piardă locurile de muncă în contextul restructurării Complexului Energetic Oltenia (CEO), iar alte peste o sută de contracte pe perioadă determinată vor înceta. Sindicatele acuză un management defectuos și politici publice aplicate „fără discernământ social” și anunță că iau în calcul declanșarea unor proteste.

Val de concedieri la Minprest FOTO: Instagram /minprest
Val de concedieri la Minprest FOTO: Instagram /minprest

Reprezentanții Sindicatului Liber Alfa Minprest anunță că, începând din luna ianuarie, conducerea Minprest Serv SA a notificat oficial intenția de a emite 102 preavize, urmând ca alte 52 de contracte individuale de muncă să înceteze. Măsura vine pe fondul planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, care presupune închiderea unor cariere miniere și reducerea cheltuielilor.

Potrivit sindicaliștilor, deciziile îi lovesc direct pe salariații Minprest, deși aceștia „nu poartă nicio vină pentru situația creată”. Într-un comunicat de presă transmis joi, 8 ianuarie, Sindicatul Liber Alfa Minprest susține că disponibilizările sunt consecința unui management defectuos și a unor politici publice aplicate „fără discernământ social”.

„Se taie de la cei care muncesc, dar se mențin privilegii și funcții inutile. Am transmis, în mod repetat, Ministerului Energiei și conducerii CE Oltenia propuneri concrete pentru reducerea impactului social, inclusiv diminuarea drastică a numărului de pensionari menținuți pe funcții TESA. Aceste propuneri au fost ignorate”, se arată în comunicat.

Sindicatul consideră „inacceptabil” ca, într-o companie de stat, să fie protejate structuri administrative supradimensionate și pensionari reangajați, în timp ce angajați activi, cu familii și obligații, sunt trimiși în șomaj. Reprezentanții Alfa Minprest subliniază că dialogul social a fost tratat cu superficialitate, deși au fost formulate soluții „clare și realiste” pentru reducerea numărului de concedieri.

Explicațiile AJOFM Gorj

Directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Gorj, Romeo Chiriac, a declarat pentru Agerpres că principalul motiv al concedierilor este renunțarea, începând cu 2026, de către CEO la o parte dintre serviciile prestate de Minprest. Este vorba despre servicii de mentenanță, asistență tehnică, întreținere și reparații linii de cale ferată, curățenie interioară și întreținerea centralelor termice.

„La acest moment, Minprest are 1.003 salariați, dintre care 984 activi. Începând cu ianuarie 2026, urmează să concedieze 170 de persoane prin concediere colectivă și să înceteze contractele pentru alți 125 de angajați cu contracte pe perioadă determinată. În termen de zece zile calendaristice, sindicatele pot veni cu propuneri”, a precizat Romeo Chiriac.

Sindicatul amenință cu proteste

În acest context, Sindicatul Liber Alfa Minprest avertizează că responsabilitatea pentru efectele sociale ale concedierilor aparține în totalitate factorilor decizionali, respectiv conducerea CE Oltenia și Ministerul Energiei. Sindicaliștii au anunțat că nu vor accepta ca angajații Minprest să devină „victime tăcute” ale restructurării și își rezervă dreptul de a declanșa acțiuni sindicale, proteste și de a sesiza Guvernul României, instituțiile statului și organismele europene.

Nemulțumirile nu sunt noi. În noiembrie 2025, aproximativ 300 de angajați ai Minprest au protestat în Târgu Jiu, principalul motiv fiind chiar disponibilizările anunțate în cadrul societății.

