Atenționare MAE pentru românii care călătoresc în Grecia: posibile blocaje rutiere din cauza protestelor fermierilor

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia asupra riscului unor perturbări majore ale traficului rutier, în contextul intensificării protestelor fermierilor eleni.

Potrivit MAE, în perioada următoare pot avea loc blocaje temporare sau restricții de circulație pe drumuri naționale, autostrăzi, tuneluri și artere secundare, inclusiv pe rutele care duc către punctele de trecere a frontierei. Una dintre zonele vizate este autostrada Atena–Salonic, unde traficul ar putea fi afectat pe ambele sensuri de mers, pentru intervale variabile, începând cu data de 8 ianuarie 2026.

De asemenea, autoritățile române anticipează disfuncționalități la nivelul punctelor de frontieră, în special la Promachonas, Exochi, Niki și Evzoni, unde timpii de așteptare ar putea crește semnificativ.

MAE le recomandă românilor să urmeze indicațiile autorităților locale, să utilizeze rutele ocolitoare puse la dispoziție și să evite zonele în care sunt anunțate manifestații sau mobilizări ale fermierilor.

Pentru asistență consulară, cetățenii români pot apela numerele Ambasadei României la Atena (+30 210 672 8875, +30 210 672 8879) sau ale Consulatului General de la Salonic (+30 2310 340 088), apelurile fiind preluate permanent de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

În situații de urgență, sunt disponibile și telefoanele speciale ale Ambasadei României la Atena (+30 697 899 6222) și ale Consulatului General de la Salonic (+30 694 604 9076).

MAE recomandă, totodată, consultarea site-urilor oficiale ale instituției și ale autorităților elene, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, destinată românilor care se deplasează în afara țării.