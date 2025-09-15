search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
Donald Trump, după arestarea a sute de muncitori sud-coreeni în SUA: „Investițiile națiunilor sau companiilor străine în SUA sunt binevenite"

Publicat:

După ce sute de muncitori sud-coreeni au fost arestați în SUA pe un șantier industrial, în urma unui raid al autorităților americane, președintele Donald Trump a încercat să detensioneze situaţia şi a transmis că nu dorește să descurajeze investițiile străine.

Donald Trmp spune că nu vra să sperie investitorii străini în SUA. FOTO: Profimedia
Donald Trmp spune că nu vra să sperie investitorii străini în SUA. FOTO: Profimedia

La începutul lunii septembrie, autoritățile americane au arestat în statul Georgia aproximativ 475 de persoane, majoritatea cetățeni sud-coreeni, care lucrau pe șantierul unei fabrici de baterii pentru vehicule electrice, în cadrul unui proiectul derulat în parteneriat de Hyundai și LG, două dintre cele mai importante companii din Coreea de Sud.

Raidul, denumit de oficiali „Operațiunea Tensiune Joasă”, a fost documentat și prin imagini publicate de ICE, care arată agenți federali sosind în vehicule blindate, aliniind muncitorii în fața fabricii, şi apoi ducându-i încătușați cu lanţuri la mâini şi picioare spre mai multe autocare.

Potrivit Serviciului pentru Imigrări și Vamă din SUA (ICE), sud-coreenii ar fi încălcat legislația americană privind imigrația, fie depășind termenul legal de ședere, fie lucrând cu tipuri de viză care nu permit munca fizică.

„Nu vrem să speriem investitorii”

Incidentul a stârnit reacții dure în Coreea de Sud, inclusiv din partea președintelui Lee Jae Myung, care a avertizat că astfel de acțiuni ar putea descuraja investițiile viitoare în Statele Unite.

Ca reacție, președintele Donald Trump a încercat să atenueze tensiunile printr-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

„Nu vreau să sperii sau să descurajez investițiile națiunilor sau companiilor străine în Statele Unite”, a scris el duminică, 14 septembrie, pe rețeaua socială, continuând: „Aceste companii și angajații lor sunt bineveniți”.

Totodată, președintele american a recunoscut rolul esențial al experților străini în transferul de know-how: „Economia americană are nevoie de experți (străini) pentru o perioadă, care să ne învețe și să ne instruiască cu privire la modul de fabricare a acestor produse complexe”. Totuși, el a precizat că pe termen lung SUA ar trebui să devină autosuficiente și că „în viitor, vom putea să ne descurcăm mai bine decât aceste grupuri străine”.

Coreea de Sud a decis repatrierea muncitorilor arestați

În ciuda faptului că, vineri, 12 septembrie, Donald Trump a renunțat la măsura deportării, autoritățile sud-coreene au anunțat că vor repatria muncitorii implicați în incident.

Decizia a fost prezentată ca o soluție diplomatică temporară, însă a adâncit nemulțumirile  din Coreea de Sud.

Un acord comercial tensionat

Contextul diplomatic este cu atât mai sensibil cu cât SUA și Coreea de Sud se află în plină negociere a unui acord comercial bilateral.

La sfârșitul lunii iulie, cele două țări au convenit asupra unei reduceri a taxelor vamale la 15% pentru produsele sud-coreene, în schimbul unei promisiuni de investiții de 350 de miliarde de dolari în economia americană. Cu toate acestea, acordul nu a fost semnat oficial.

 „Fie coreenii acceptă acordul, fie vor fi taxe vamale”, şi-a manifestat nemulțumirea secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick, făcând referire la tariful de 25% inițial propus de partea americană.

 „Vom semna documentul dacă este bun pentru țara noastră. Dacă nu este în interesul nostru, nu are sens”, a afirmat, la rândul său, președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

Scandalul recent declanșat de arestările din Georgia scoate, însă, în evidență fragilitatea relației economice dintre cele două state, în ciuda cooperării strategice, dar şi dilema președintelui american Donald Trump, care vrea să mențină un climat favorabil investițiilor străine, fără a relaxa legislația privind imigrația și munca.

SUA

