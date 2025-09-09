search
Marți, 9 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Sondaj INSCOP: 8 din 10 români sunt pro UE şi NATO. Câți percep Uniunea Europeană drept un factor de constrângere

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cel mai recent sondaj INSCOP arată că românii susţin majoritar apartenența la UE și NATO, deşi există și percepții critice privind limitarea independenței naționale, şi, de asemenea, sunt pentru digitalizare, ca soluţie pentru reducerea birocrației.

Grafic: INSCOP
Grafic: INSCOP

Un sondaj realizat de INSCOP Research la comanda Polithink, în perioada 4-10 august 2025, arată că românii rămân ferm ancorați în spațiul euroatlantic, dar percep uneori apartenența la UE ca o limitare a independenței naționale. În același timp, cei mai mulţi dintre intervievaţi susţin că digitalizarea serviciilor publice ar putea fi o soluţie pentru eliminarea birocraţiei, dar, în lipsa unei educaţii digitale, a accesului limitat la aceste servicii şi a voinţei politice, aşteptările lor depăşesc posibilităţile reale ale actualelor sisteme.

Politica externă

Potrivit sondajului, 78,9% dintre români cred că România ar trebui să se îndrepte din punct de vedere al alianțelor politice și militare către Vest (UE, SUA, NATO) în timp ce doar 7,8% optează pentru Est (Rusia, China), iar 13,3% nu au o opinie.

Pe eşantioane, sprijinul pentru Vest este mai ridicat în rândul votanților PNL și USR, al persoanelor de peste 60 de ani și al celor cu venituri ridicate.

Grafic: INSCOP
Grafic: INSCOP

 „Majoritatea covârșitoare a populației susține orientarea României spre Vest (UE, SUA, NATO), ceea ce reflectă o ancorare stabilă în spațiul euroatlantic, perceput ca garant al securității și prosperității naționale. În același timp, atitudinea critică privind raportul dintre apartenența la UE și apărarea intereselor naționale reflectă emergența unei culturi politice duale, în care integrarea și suveranitatea sunt percepute simultan ca necesități și surse de tensiune”, a spus Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Apartenența la UE și NATO, evaluată pozitiv

Potrivit aceleiaşi surse, 83,3% dintre români consideră pozitivă apartenența la Uniunea Europeană, în timp ce doar 12,4% consideră că aceasta nu ne aduce nimic bun. Susținerea este mai mare în rândul votanților PNL și USR, al persoanelor cu studii superioare și al celor cu venituri ridicate.

Grafic: INSCOP
Grafic: INSCOP

La fel, 83,7% dintre respondenți evaluează pozitiv apartenența României la NATO, în timp ce11,7% ar prefera ieșirea din Alianță.

Suportul cel mai ridicat pentru NATO vine din partea votanților USR, a persoanelor de peste 60 de ani, a celor cu studii superioare și a locuitorilor din București.

Interese naționale și relația cu Uniunea Europeană

Sondajul arată că românii rămân atașați de ideea suveranității: 84,6% cred că România trebuie să își apere interesele naționale atunci când acestea contravin regulilor UE, chiar dacă riscă să își diminueze beneficiile de membru.

Citește și: Dosar medical electronic și spitale smart într-un sistem subfinanțat: Reforma sanitară a lui Nicușor Dan, între ideal și realitate

De asemenea, 65,7% consideră că puterea de decizie a statelor membre ar trebui să crească în detrimentul instituțiilor comunitare, această percepție fiind împărtășită în special de votanții AUR, în timp ce respondenții cu studii superioare și locuitorii din București sunt mai reticenți.

În privința raportului dintre apartenența la UE și independența națională, opiniile sunt împărțite: 52,4% consideră că Uniunea nu limitează independența României, dar 38,1% au percepția contrară.

 „Majoritatea românilor (52,4%) afirmă că apartenența la UE nu limitează independența națională. Este un semn clar de încredere în integrare și de acceptare a ideii de «suveranitate prin cooperare». Însă aproape patru din zece români (38,1%) simt contrariul, percepând Uniunea drept un factor de constrângere. Această proporție este suficient de mare pentru a genera rezistență politică față de orice inițiativă «impusă de la Bruxelles»”, a declarat Carmen Mitrea, coordonator de cercetare la Polithink.

Dorința de digitalizare: între așteptări și realitate

Pe partea de digitalizare, sondajul arată un decalaj clar între dorințele cetățenilor și oferta instituțională.

„Aproape jumătate dintre respondenți au folosit servicii publice online, iar majoritatea consideră că digitalizarea ar reduce birocrația, ceea ce arată o așteptare socială puternică pentru modernizarea administrației. Nivelul relativ scăzut de utilizare, corelat cu percepția clar pozitivă, indică un decalaj între nevoile cetățenilor și oferta instituțională”, a mai explicat Remus Ștefureac.

În timp ce 43,7% dintre români au folosit măcar o dată un serviciu public online (ANAF, pașapoarte, ghișeul.ro), 56,1% nu au apelat niciodată la astfel de soluții indică sondajul realizat în august 2025.

Grafic: INSCOP
Grafic: INSCOP
Citește și: România, fără reprezentant în Serviciul Extern al UE. Victor Ponta: „Noi nu avem ministru de Externe... Doamna Țoiu e ceva funcționar la MAE al Ucrainei”

Principalele motive care i-au determinat pe români să folosească serviciile online au fost: evitarea aglomerației (22%), rapiditatea (11,4%), accesul la orice oră (11,2%).

Pe de altă parte, obstacole majore invocate pentru a nu folosi serviciile online sunt: lipsa educației digitale (45,7%), lipsa voinței politice (32,8%) și lipsa resurselor financiare (15,5%).

Sondajul mai arată că 72,8% dintre respondenți cred că digitalizarea instituțiilor publice ar reduce birocrația, iar 73,6% ar folosi un portal unic digital pentru interacțiunea cu toate instituțiile statului.

Întrebați care domenii ar trebui digitalizate cu prioritate, 49,3% au indicat sănătatea, urmată de educație (29,9%) și relația cu primăria (22,6%).

Institutul de sondare INSCOP este deținut de sociologul Remus Ioan Ștefureac și Ada Cornea Luca, iar datele pentru acest sondaj au fost culese în perioada 4-10 august 2025.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Copii de grădiniță îmbrăcați în uniforme asemănătoare cu cele din comunism, în Satu Mare, în prima zi a anului școlar
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea teologului-polițist
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
Victor Pițurcă a făcut anunțul, la 69 de ani: ”Am renunțat!”. Care e ocupația fostului selecționer: ”Îmi spun: `Nu, nu, nu`”
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
observatornews.ro
image
Elena Udrea se angajează! Unde va activa fosta blondă de la Cotroceni, la 2 luni după ce a fost eliberată din penitenciar
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Cum a apărut Kate Middleton în public, după controversa cu părul blond? Un alt detaliu uluitor a atras atenţia
playtech.ro
image
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cauza decesului lui Mieluță Bibescu! Un apropiat al cunoscutului lăutar rupe tăcerea: „Era acasă și…”
kanald.ro
image
Un mic orășel a dispărut din cauza accidentelor rutiere din România. Zeci de mii de români a...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
romaniatv.net
image
Vești bune! O nouă finanțare pentru români!
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
click.ro
image
Antonia, apariție explozivă pe Instagram. Cum a reacționat Alex Velea. FOTO
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas