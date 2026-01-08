search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un proiect pentru siguranța femeilor stârnește discuții aprinse în mediul online: „Bărbații mor și sunt omorâți în medie de zeci de ori mai des”

0
0
Publicat:

Un grup civic din Cluj-Napoca a lansat „Harta Siguranței”, un proiect prin care femeile au indicat zonele în care se simt în siguranță sau, dimpotrivă, vulnerabile, rezultatele urmând să fie transmise autorităților. Inițiativa a scos la iveală probleme legate de iluminatul stradal, anumite zone urbane și transportul public, dar a generat și controverse în mediul online, după intervenția unui participant care a pus în discuție diferențele de percepție privind siguranța femeilor și a bărbaților.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Mic Grup de Inițiativă Civică a invitat femeile din Cluj-Napoca să participe la un proiect inedit: realizarea unei hărți a locurilor în care se simt în siguranță. „Harta Siguranței” indică clar zone critice, dar și spații sigure, din perspectiva femeilor. Grupul a informat că va oferi autorităților rezultatele proiectului realizat sub forma unui chestionar. 

În general, problemele au fost semnalate după lăsarea serii, iar una dintre cele mai „roșii” zone este cea a Gării din Cluj, acolo unde iluminatul stradal lipsește. 

Pe o altă stradă este semnalat numărul mare de cazinouri, ceea ce sporește sentimentele de nesiguranță. Nici transportul public nu este considerat sigur de femei. Chestionarul indică mai multe linii de transport public în care participantele au semnalat că nu se simt în siguranță.  

Dezbateri aprinse pe internet 

Inițiativa a pornit dezbateri aprinse. O discuție purtată pe platforma Reddit indică puncte de vedere diferite: 

„Eu am rugat-o pe prietena mea sa completeze. Ea a trăit și în Moldova, și în București, și puțin pe lângă Petroșani. Fără spoilere, dar Clujul sta excelent din punctul asta de vedere” a afirmat unul dintre internauți. 

„Ca bărbat care are 1.85 cm înălțime și 95kg mi se pare că acest demers este foarte bun întrucât eu mă simt sigur in orice loc din acest oraș dar o femeie la 1.60 cm înălțime și 45-50 kg cel mai probabil că nu”, a spus un alt internaut. 

Un alt bărbat face însă o observație care stârnește controverse între participanții la discuție.

„Știai că bărbații mor și sunt omorâți în medie de zeci de ori mai des decât femeile? Ori știai că atunci când vine vorba de violența domestică, în relațiile dintre două femei sunt mult mai multe cazuri de astfel de violență comparativ cu toate celelalte tipuri de relații dintre doua persoane?”.

„Dupa ce afli numarul de femei omorate anual de barbati in Romania si il compari cu cel de barbati omorati de femei in acelasi interval de timp putem vorbi”, îi răspunde un alt participant la discuție. 

Părerile cu privire la inițiativă au fost diferite: „Felicitări pentru inițiativa, pana la urma e nevoie de asa ceva in Cluj . E util , sănătos si poate face orașul mai bun pentru toata lumea , nu doar pentru femei (copii , vârstnici)” / „(Excluderea anumitor parametrii este punctul forte al chestionarului)”.  

Alții au semnalat mai multe probleme ale chestionarului, între care posibilitatea ca rezultatele să fie alterate de răspunsuri care nu aparțin unor femei, precum și lipsa includerii zonei metropolitane. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ironiile Moscovei la adresa Europei după amenințările recente ale lui Trump. „Urmează Canada?”
digi24.ro
image
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ciclonul polar RUPE țara în două! Meteorologii ANM dau ultimele detalii: România, „paralizată” de GER și NINSORI
gandul.ro
image
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
mediafax.ro
image
Top transferuri FCSB! Ce sume uriașe a încasat Gigi Becali în ultimii ani
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
A rupt tăcerea, după ce Dan Șucu l-a dat afară
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două
observatornews.ro
image
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
cancan.ro
image
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
prosport.ro
image
Cum se montează corect lanţurile de iarnă? Detaliul care contează pentru a fi perfect funcţionale
playtech.ro
image
Cine este Al-Ain, echipa la care se transferă Adrian Șut. Ce antrenor are, care sunt vedetele și bugetul clubului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
digisport.ro
image
O expertă în spațiul ex-sovietic explică ce nu spun autoritățile: De ce România finanțează Ucraina în criză economică
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Anunțul momentului pentru românii care plătesc taxe și impozite în 2026!
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Cea mai delicioasă rețetă de tort Cheesecake Red Velvet. O să te cucerească de la prima înghițitură
click.ro
Prințul William și Kate Middleton foto Getty Images jpg
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine