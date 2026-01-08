Un proiect pentru siguranța femeilor stârnește discuții aprinse în mediul online: „Bărbații mor și sunt omorâți în medie de zeci de ori mai des”

Un grup civic din Cluj-Napoca a lansat „Harta Siguranței”, un proiect prin care femeile au indicat zonele în care se simt în siguranță sau, dimpotrivă, vulnerabile, rezultatele urmând să fie transmise autorităților. Inițiativa a scos la iveală probleme legate de iluminatul stradal, anumite zone urbane și transportul public, dar a generat și controverse în mediul online, după intervenția unui participant care a pus în discuție diferențele de percepție privind siguranța femeilor și a bărbaților.

Mic Grup de Inițiativă Civică a invitat femeile din Cluj-Napoca să participe la un proiect inedit: realizarea unei hărți a locurilor în care se simt în siguranță. „Harta Siguranței” indică clar zone critice, dar și spații sigure, din perspectiva femeilor. Grupul a informat că va oferi autorităților rezultatele proiectului realizat sub forma unui chestionar.

În general, problemele au fost semnalate după lăsarea serii, iar una dintre cele mai „roșii” zone este cea a Gării din Cluj, acolo unde iluminatul stradal lipsește.

Pe o altă stradă este semnalat numărul mare de cazinouri, ceea ce sporește sentimentele de nesiguranță. Nici transportul public nu este considerat sigur de femei. Chestionarul indică mai multe linii de transport public în care participantele au semnalat că nu se simt în siguranță.

Dezbateri aprinse pe internet

Inițiativa a pornit dezbateri aprinse. O discuție purtată pe platforma Reddit indică puncte de vedere diferite:

„Eu am rugat-o pe prietena mea sa completeze. Ea a trăit și în Moldova, și în București, și puțin pe lângă Petroșani. Fără spoilere, dar Clujul sta excelent din punctul asta de vedere” a afirmat unul dintre internauți.

„Ca bărbat care are 1.85 cm înălțime și 95kg mi se pare că acest demers este foarte bun întrucât eu mă simt sigur in orice loc din acest oraș dar o femeie la 1.60 cm înălțime și 45-50 kg cel mai probabil că nu”, a spus un alt internaut.

Un alt bărbat face însă o observație care stârnește controverse între participanții la discuție.

„Știai că bărbații mor și sunt omorâți în medie de zeci de ori mai des decât femeile? Ori știai că atunci când vine vorba de violența domestică, în relațiile dintre două femei sunt mult mai multe cazuri de astfel de violență comparativ cu toate celelalte tipuri de relații dintre doua persoane?”.

„Dupa ce afli numarul de femei omorate anual de barbati in Romania si il compari cu cel de barbati omorati de femei in acelasi interval de timp putem vorbi”, îi răspunde un alt participant la discuție.

Părerile cu privire la inițiativă au fost diferite: „Felicitări pentru inițiativa, pana la urma e nevoie de asa ceva in Cluj . E util , sănătos si poate face orașul mai bun pentru toata lumea , nu doar pentru femei (copii , vârstnici)” / „(Excluderea anumitor parametrii este punctul forte al chestionarului)”.

Alții au semnalat mai multe probleme ale chestionarului, între care posibilitatea ca rezultatele să fie alterate de răspunsuri care nu aparțin unor femei, precum și lipsa includerii zonei metropolitane.