Peste 3.500 de blocuri din București nu au căldură și apă caldă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mii de locuințe din Capitală se confruntă în continuare cu probleme privind furnizarea căldurii și a apei calde, după o defecțiune produsă duminică, 4 ianuarie, la un cazan al CET București Sud. Deși avaria a fost remediată între timp, situația nu s-a îmbunătățit semnificativ, iar reluarea completă a serviciilor este estimată abia pentru începutul săptămânii viitoare, pe fondul deficiențelor structurale ale sistemului de termoficare.

Mii de locuințe din Capitală rămân în continuare fără căldură. FOTO: Arhivă
Mii de locuințe din Capitală rămân în continuare fără căldură. FOTO: Arhivă

Datele afișate în aplicația Termo Alert arătau că joi, la ora 14:00, un număr de 3.508 imobile primeau agent termic sub parametrii normali, ceea ce reprezintă aproximativ 38% din cele 9.213 blocuri racordate la rețeaua centralizată. Potrivit estimărilor oficiale, normalizarea livrării căldurii și a apei calde ar urma să aibă loc pe 12 ianuarie, în jurul orei 23:30.

Problemele au apărut după ce, la finalul săptămânii trecute, un echipament din cadrul CET București Sud s-a defectat. Electrocentrale București (Elcen) a transmis ulterior că instalația afectată a fost reparată și că centralele funcționează în prezent la capacitate normală.

„Numărul blocurilor afectate este similar cu cel înregistrat în perioada avariei, deși noi livrăm agent termic la temperaturi de 96–97 de grade din toate centralele”, a declarat joi Adrian Tudora, director general adjunct al Elcen, la finalul comandamentului energetic de iarnă.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat, la rândul său, că situația este rezultatul unor probleme cronice ale sistemului de termoficare din București, afectat de lipsa investițiilor pe termen lung. Potrivit acestuia, multe dintre instalații au o vechime de aproximativ 50 de ani și cedează atunci când sunt suprasolicitate.

Distribuția agentului termic către populație este asigurată de compania municipală Termoenergetica, aflată în subordinea Primăriei Generale, iar pierderile din rețea rămân extrem de ridicate. Ministrul Energiei a precizat că acestea sunt atât de mari încât energia pierdută ar putea încălzi zilnic aproximativ 75.000 de apartamente.

Bogdan Ivan a mai anunțat că, împreună cu Banca Mondială, a fost demarat un program de modernizare a centralelor CET, însă a atras atenția și asupra datoriilor acumulate de Termoenergetica față de Elcen, care se ridică în prezent la circa 1,5 miliarde de lei.

„Este important să scoatem companiile de stat din disputele politice. Avem o situație în care Elcen produce agent termic, dar nu este plătit. Caut soluții concrete pentru reducerea pierderilor și pentru stabilizarea sistemului”, a afirmat ministrul.

Întrebat despre posibilitatea unei fuziuni între Elcen și Termoenergetica, Bogdan Ivan a declarat că susține orice variantă care ar putea conduce la o funcționare corectă a sistemului, menționând că urmează să discute acest subiect și cu noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

București

