Alertă meteo în vestul Europei. Mai multe zboruri au fost anulate din cauza furtunii Goretti

O bună parte din teritoriul Regatului Unit şi nord-vestul Franţei se pregătesc joi pentru sosirea unei furtuni care ar trebui să aducă vânturi extrem de violente şi ninsori, au anunţat serviciile meteorologice din cele două ţări.

După ce a lovit coastele franceze, furtuna Goretti va traversa joi Regatul Unit, unde agenţia britanică de meteorologie, Met Office, a emis alerte pentru mai multe regiuni, potrivit Agerpres.

Directorul departamentului de prognoze din cadrul Met Office, Neil Armstrong, care se aşteaptă la ninsori importante "în anumite regiuni din Ţara Galilor şi în Midlands", în centrul Angliei, a avertizat că furtuna Goretti prezintă "riscuri multiple".

Vânturi puternice ar urma să afecteze regiunile din sud-vestul ţării joi după-amiază şi în cursul serii, cu rafale de 95-110 km/h în zonele costiere expuse, a precizat Met Office.

Până la 30 de centimetri de zăpadă ar putea să se depună în Midlands. Ninsori importante ar putea să se producă şi în sudul ţării.

În nord-vestul Franţei, rafale care ar putea să atingă viteza de 160 km/h sunt aşteptate în special în departamentul Manche din nordul ţării, unde a fost emisă o alertă meteo de cel mai înalt nivel. Alerte meteorologice au fost emise, de asemenea, în aproximativ 30 dintre departamentele Franţei.

"Adăpostiţi-vă şi nu utilizaţi autovehiculele", a avertizat pe contul ei de pe X Prefectura din Manche, care îndeamnă populaţia să îşi procure sisteme de iluminat de urgenţă şi rezerve de apă potabilă.

Furtuna Goretti a anulat mai multe zboruri

Perturbările aeriene de la Amsterdam și Paris continuă să afecteze călătorii din Regatul Unit. Aproximativ 1.000 de zboruri spre și dinspre ambele orașe au fost anulate miercuri. Problemele persistă: joi au fost anulate curse KLM din Aberdeen, Edinburgh, Leeds Bradford, Manchester și Londra Heathrow, precum și zboruri Air France de pe Heathrow și din Birmingham, scrie The Independent

Șase zboruri între Gatwick și Guernsey, precum și șase zboruri între Heathrow, Gatwick și Jersey, au fost suspendate.

EasyJet le transmite pasagerilor: „Ne pare rău că zborul dumneavoastră a fost anulat. Acest lucru se datorează unei alerte primite de la Notam (Notice to Air Missions), care avertizează asupra unor niveluri periculoase ale vântului în Jersey. În consecință, au fost emise instrucțiuni ca aeroportul Jersey și spațiul aerian din jurul acestuia să nu fie deschise pentru operațiuni în perioadele deosebit de periculoase.”

Ambele aeroporturi din Insulele Canalului anunță că se vor închide mai devreme, la ora 18:00, pe 8 ianuarie, din cauza furtunii Goretti.

Aeroportul Jersey precizează: „Ne așteptăm să redeschidem vineri, 9 ianuarie, însă unele zboruri ar putea fi afectate.” În schimb, aeroportul Guernsey spune că este probabil să se redeschidă mai târziu, vineri dimineață.