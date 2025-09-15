search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Românii vor stat puternic și valori tradiționale. Polarizarea între generații, tot mai vizibilă SONDAJ

0
0
Publicat:

Peste 61% dintre români sunt de părere că în general statul ar trebui să intervină mai mult în economie. La polul opus, 33% cred că piața liberă ar trebui să fie cât mai puțin reglementată, arată un sondaj Inscop. 

Ilie Bolojan foto gov (4) jpg

„O mare parte a societății românești (aproximativ 60%) împărtășește valori hibride, un melanj între intervenționismul economic și conservatorismul cultural care combină reflexele stângii tradiționale (care hiperbolizează rolul statului în economie) și reflexe ale dreptei tradiționale (care pune accentul pe tradiții și valori naționale). Aceste opțiuni ale populației pot explica parțial, adeziunea la reprezentări politice specifice populismului conservator”, explică directorul INSCOP.

Stat vs. Piață liberă în economie

61,3% dintre români sunt de părere că în general statul ar trebui să intervină mai mult în economie. La polul opus, 33% cred că piața liberă ar trebui să fie cât mai puțin reglementată, fără prea multe intervenții din partea statului. 5,1% nu știu, iar 0,6% nu răspund, arată datele unui sondaj INSCOP realizat la comanda Informat.ro.

Împărtășesc opinia că statul ar trebui să intervină mai mult în economie 71% dintre votanții PSD, 68% dintre votanții PNL, 61% dintre votanții USR și 57% dintre cei ai AUR.

Consideră că piața liberă ar trebui să fie cât mai puțin reglementată, fără prea multe intervenții din partea statului 27% dintre votanții PSD, 25% dintre votanții PNL, 38% dintre votanții USR și 37% dintre cei ai AUR

Tradiție și valori naționale vs. Progres și modernizare

58,3% dintre cei chestionați cred că tradiția și păstrarea valorilor naționale este cea mai importantă valoare pentru societatea românească, în timp ce 36,7% indică progresul și adaptarea la schimbările moderne ca fiind cea mai importantă valoare. 4,7% nu știu, iar 0,3% nu răspund.

Consideră că tradiția și păstrarea valorilor naționale este mai importantă pentru societatea românească: 67% dintre votanții PSD, 43% dintre votanții PNL, 18% dintre votanții USR și 75% dintre cei ai AUR.

Sunt de părere că progresul și adaptarea la schimbările moderne reprezintă o valoare mai importantă 27% dintre votanții PSD, 49% dintre votanții PNL, 77% dintre votanții USR și 24% dintre votanții AUR. 

”O polarizare generațională și educațională”

„Deși ne aflăm în vârful unui ciclu în care acumularea și dezvoltarea economică ale României sunt masive comparativ cu situația de pauperizare generală din urmă cu 20 sau 30 de ani, distribuția inegală a avuției, sentimentul de insecuritate socială, crizele economice, inflația, diversele tendințe ideologice globale, exacerbate de războiul informațional alimentează o cultură economică în care securitatea socială și redistribuirea sunt percepute ca priorități față de eficiența pieței. Aceste percepții sunt chiar mai intense în rândul tinerilor (18-29 de ani), cei mai atașați de ideea că statul ar trebui să intervină mai mult în economie”, mai punctează Remus Șefureac. 

Datele mai arată că tinerii (18–29 ani) și persoanele cu educație superioară se orientează masiv către progres și modernizare, în timp ce grupele mai vârstnice și mediul rural privilegiază tradiția, sondajul arătând astfel „o polarizare generațională și educațională care se poate traduce în clivaje politice și culturale pe termen mediu. Aceste opțiuni sugerează o orientare spre securitate și stabilitate, mai degrabă decât spre risc și schimbare. În plan politic, ele creează, aparent, un teren fertil pentru partide sau lideri care promit protecție socială și identitate națională”.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
gandul.ro
image
„Vom adera anul viitor la OCDE”. Nicușor Dan, optimist după discuții cu secretarul general Mathias Cormann
mediafax.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„E scumpă, dom’le! Dă-o dracului de treabă. Ne-am tâmpit!” Cât costă o sută de grame de pastramă de berbecuț la un târg de toamnă
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Cele mai spectaculoase ținute de la Emmy 2025. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
ANM, anunț bulversant despre vreme! Se întâmplă de azi, 15 septembrie, în toată țara
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Pensia după 40 de ani de muncă: câți bani poți încasa conform noilor reguli
playtech.ro
image
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Destin frânt la doar 18 ani! Un tânăr din Olt a murit într-un teribil accident rutier, pe DN54
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Daniel David anunță că își dă DEMISIA! Când se va întâmpla asta!
romaniatv.net
image
Tichete sociale pentru alimente şi mese calde, către persoanele defavorizate. Când intră primii bani pe card
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Război în muzica populară. Mioara Velicu vrea mai mulți bani din drepturile de difuzare: „E rușinos”. Reacția lui Gheorghe Turda, membru CREDIDAM: „O nemulțumită”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceauşescu în fruntea unei demonstraţii din Bucureşti pentru sprijinirea Guvernului Dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 6/1945)
Bucureștiul anului 1945: Gărzile cetățenești, în luptă cu „răufăcătorii”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii

OK! Magazine

image
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!