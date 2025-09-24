search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea

0
0
Publicat:

Cât de aproape e prea aproape? Distanța dintre clădiri – un detaliu tehnic sau o problemă de sănătate publică? Tu știi cum stai? Când vine vorba de casele și blocurile în care trăim, nu doar finisajele sau suprafața contează. Distanța dintre clădiri este un element-cheie al calității locuirii, cu efecte directe asupra sănătății, confortului și siguranței.

complex din Mamaia Nord Sursa Facebook
Complex din Mamaia Nord Sursa Facebook

InfoCons și Ordinul Arhitecților din România atrag atenția, în campania „10 lucruri de care trebuie să știi dacă vrei să locuiești sănătos”, că distanța prea mică între clădiri poate transforma visul unei locuințe într-un coșmar.

În acest articol vei afla de ce distanța dintre clădiri contează pentru sănătatea și siguranța ta, ce riscuri implică locuirea prea aproape de vecini, cum funcționează legea și derogările urbanistice, care sunt problemele de sistem și ce măsuri poți lua pentru a te proteja.

De ce contează cu adevărat distanțele dintre clădiri

Nu e doar o chestiune de urbanism sau de estetică. Este vorba de lumină naturală, aer curat, intimitate, dar și de siguranță la incendiu și cutremur.

Un apartament aflat la doar doi metri de blocul vecin rămâne întunecat chiar și la prânz. În lipsa circulației aerului, apar mucegaiul și disconfortul termic. Și, nu în ultimul rând, ferestrele „lipite” de cele ale vecinului transformă viața personală într-un spectacol public.

Pe forumuri, oamenii povestesc că, abia după ce s-au mutat, au descoperit lipsa luminii și a aerului, zgomotul sau alte „vicii ascunse”, deși credeau că au făcut o investiție bună.

Blocuri care nu respectă distanța dintre clădiri în București Foto Facebook Luptă pentru strada ta
Blocuri care nu respectă distanța dintre clădiri în București Foto Facebook Luptă pentru strada ta

Distanța corectă între clădiri = sănătate, siguranță și investiție bună

Când alegi o locuință, nu te uita doar la finisaje sau la suprafața apartamentului, atrage atenția campania InfoCons și OAR. Întreabă-te:

  • „Am lumină naturală suficientă?”
  • „Pot aerisi eficient?”
  • „Îmi păstrez intimitatea?”
  • „Sunt în siguranță?”

Iată ce riști dacă locuiești prea aproape de vecini:

  • Lumina naturală – lipsa expunerii la soare afectează sănătatea și starea de bine.
  • Aerul curat – ventilația insuficientă duce la costuri mai mari pentru climatizare și crește riscul de mucegai.
  • Intimitatea – vecinii devin spectatori permanenți ai vieții tale.
  • Siguranța – distanțele prea mici cresc riscul propagării incendiilor și îngreunează intervențiile de urgență.
  • Valoarea locuinței – apartamentele fără lumină naturală și cu ferestre spre ziduri se vând mai greu și mai ieftin.

Un arhitect citat într-o dezbatere urbanistică a punctat: „O clădire prost amplasată e o condamnare pe viață. Nu doar pentru cei care locuiesc acolo, ci și pentru întreaga comunitate”. Acest mesaj subliniază cât de importantă este distanța corectă între clădiri pentru calitatea vieții și pentru valoarea unei investiții imobiliare.

Construcții Mamaia Nord Foto Călin Gavrilaș
Construcții Mamaia Nord Foto Călin Gavrilaș

Distanța dintre clădiri: legea și realitatea – reguli clare vs. derogări abuzive

Codul civil și Regulamentul General de Urbanism stabilesc clar: distanța dintre două clădiri trebuie să fie cel puțin egală cu înălțimea celei mai înalte dintre ele (H), dar nu mai mică de 3 metri. Asta înseamnă că, pentru un bloc de 20 de metri, distanța minimă ar trebui să fie tot 20 de metri, în caz contrar este vorba despre o construcție ilegală.

În practică însă, regulile sunt adesea „ocolite” prin derogări urbanistice – PUZ-uri și PUD-uri aprobate de consiliile locale. Oficial, aceste derogări ar trebui să fie excepții justificate prin interes public; neoficial, ele devin instrumente prin care dezvoltatorii își maximizează profitul, iar autoritățile locale închid ochii. Rezultatul: blocuri ridicate „legal”, dar în mod evident imoral, la doar câțiva pași de ferestrele oamenilor.

La toate acestea se adaugă lipsa controlului real. Inspectoratele de stat în construcții recunosc că nu au resurse pentru a verifica fiecare șantier. Odată ce clădirea e ridicată, chiar dacă au existat abateri, demolările sunt rarisime. În cel mai bun caz, se dau amenzi.

Rezultatul? Apar cartiere sufocate, cu blocuri „lipite” unele de altele, fără lumină, fără aer și fără intimitate. Pe forumuri, oamenii își varsă frustrările: „La primărie mi-au spus că totul e legal, că există PUZ aprobat. Dar legal pentru cine? Pentru noi, locatarii, e o condamnare pe viață”.

Problema este amplificată și de lipsa de unitate dintre locatari. Atâta timp cât oamenii așteaptă ca „alții” să se lupte pentru drepturile lor, sistemul va continua să mizeze pe pasivitate și pe resemnare.

Cafenea demolată în Constanța Foto Primăria Constanța
Cafenea demolată în Constanța Foto Primăria Constanța

Distanța insuficientă între clădiri: când vecinătatea devine sufocantă

Chiar și clădirile noi, cu finisaje moderne și promisiuni atractive, pot ascunde surprize neplăcute: camere care nu văd niciodată soarele, ferestre care dau direct în zidul vecin, lipsa aerului și intimitatea compromisă. Fenomenul nu afectează doar marile orașe – dezvoltările imobiliare recente au ajuns și în orașele medii sau mici, precum Râmnicu Vâlcea, Pitești, Sibiu, Ploiești, Oradea sau Baia Mare, unde blocuri apar la distanțe infime unele de altele, sufocând locuințele existente.

Forumurile sunt pline de plângeri, iar în lipsa acordului vecinilor sau a intervenției autorităților, locatarii se confruntă cu abuzuri și practici ilegale, adesea imposibil de contestat. În zonele istorice, densitatea ridicată și excepțiile urbanistice sunt uneori folosite pentru a justifica astfel de nereguli. Exemplele care au ajuns în instanță, precum Apahida (Cluj) sau BucureștiMamaia sau Sinaia, Cluj Napoca sau Timișoara, arată că atunci când autorizațiile nu respectă legea, cetățenii pot obține suspendarea sau anularea lor.

Aceste situații evidențiază că problema nu ține doar de legea în sine, ci de aplicarea regulilor urbanistice și de capacitatea comunităților de a interveni, altfel calitatea vieții rămâne compromisă.

Clădire construită abuziv în Timișoara demolată mai apoi Foto Primăria Timișoara
Clădire construită abuziv în Timișoara demolată mai apoi Foto Primăria Timișoara

O problemă de sistem în urbanism și distanța dintre clădiri

Avocații, ca și alți specialiști, atrag atenția că majoritatea neregulilor apar în contextul PUZ-urilor și PUD-urilor sau al avizelor emise eronat ori expirate. „De multe ori, problemele ies la iveală abia după ce construcția este finalizată. În acel moment, sancțiunile sunt minime, iar demolarea rămâne o raritate”, explică un avocat din Baroul București.

Tocmai de aceea nu putem vorbi despre o listă fixă de „orașe vinovate”: cazurile sunt punctuale, dar frecvente și prezente la nivel național.

Ce pot face cetățenii pentru a proteja distanța dintre clădiri

Specialiștii recomandă locuitorilor să fie vigilenți încă din faza de proiect și să depună sesizări la primărie sau la Inspectoratul de Stat în Construcții dacă observă nereguli.

Există precedente în instanță unde autorizațiile de construire au fost suspendate tocmai pentru că nu respectau legea – un semnal că acțiunea comunitară și presiunea civică pot da rezultate.

Când statul se spală pe mâini, cumpărătorul rămâne singur

Situația devine cu atât mai revoltătoare cu cât România are un întreg arsenal legislativ și instituțional menit să reglementeze construcțiile: Cod civil, Regulament General de Urbanism, Planuri Urbanistice Generale, Planuri Zonale, inspectorate în construcții, comisii tehnice, arhitecți-șefi, primării. Teoretic, nimic nu ar trebui să scape. Practic, scapă aproape tot.

Rezultatul? Cumpărătorul este lăsat să-și facă singur dreptate, să descifreze legi complicate și să verifice autorizații opace, deși tocmai statul ar trebui să fie garantul legalității și al echilibrului urbanistic.

Este o realitate absurdă într-un stat care se proclamă democratic și se laudă cu instituții de control. În loc să protejeze cetățeanul, sistemul îi pasează responsabilitatea și riscurile, lăsând loc pentru abuzuri și compromisuri care, în final, se răsfrâng asupra calității vieții de zi cu zi.

Concluzie: distanța dintre clădiri – o problemă națională pe umerii cetățenilor

Distanța dintre clădiri nu este un detaliu tehnic, ci o chestiune de sănătate publică, siguranță și respect pentru comunitate. Ceea ce pare un caz izolat – un bloc ridicat prea aproape de altul, un apartament fără lumină sau o casă sufocată de construcția vecină – este, de fapt, o realitate generalizată, prezentă atât în marile metropole, cât și în orașele mai mici.

Legile există, dar nu sunt aplicate. Instituțiile, deși plătite să ne protejeze, își fac treaba doar pe jumătate. Astfel, responsabilitatea rămâne pe umerii cetățenilor, care trebuie să fie atenți, să întrebe, să verifice și să ceară transparență. Campaniile de informare sunt utile, dar insuficiente fără implementare reală și un control ferm din partea statului.

Respectarea distanțelor dintre clădiri nu este un moft birocratic, ci o garanție că locuința ta va rămâne sănătoasă, sigură și valoroasă în timp.

Problema este reală, dar nu fără soluții – informarea, verificarea actelor și implicarea comunitară pot face diferența, așa cum reamintește campania InfoCons și OAR: „Tu știi cum stai?”.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
digi24.ro
image
Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
mediafax.ro
image
Trei zodii cărora li se schimbă destinul de pe 24 septembrie, de la ora 24.00. Noroc la bani, împăcări, reușite și oportunități pentru ele
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite
observatornews.ro
image
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Ajutor de deces 2025. Cine poate ridica banii şi în cât timp
playtech.ro
image
Zlatan Ibrahimovic și-a etalat „camera trofeelor”. Locul își ține golgheterul toate premiile primite de-a lungul carierei. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Cine este fotbalistul care a murit în SUA, chiar înainte de a se întoarce în România! Ciprian avea doar 20 de ani și era legitimat la CFR Cluj
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii anunță un „plan B” dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților: Există un jalon în PNRR care are nevoie de îndeplinire
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto profimedia (1) jpg
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles
okmagazine.ro
Ana Ularu (1) jpg
Interviu Ana Ularu: „Orice exces te poate trăda. Vorbești prea mult? Prea puțin? Pari prea inocent?‟
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras