search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Miza ascunsă a căderii lui Maduro: armele rusești care ar putea ajunge în posesia SUA

0
0
Publicat:

Statele Unite par să fie foarte interesate de dezarmarea Venezuelei, care deține una dintre cele mai puternice armate din America de Sud, în mare parte datorită aprovizionării extinse cu arme rusești. 

Rusia ar fi transferat Venezuelei un număr nedivulgat de rachete sol-aer Buk-M2 FOTO: Shutterstock
Rusia ar fi transferat Venezuelei un număr nedivulgat de rachete sol-aer Buk-M2 FOTO: Shutterstock

După capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro în Caracas, în noaptea de 3 ianuarie, oficialii americani au anunțat planuri de preluare a controlului direct asupra țării până când va fi posibil un transfer sigur al puterii. De asemenea, aceștia au declarat că intenționează să readucă sub controlul american industria petrolieră venezueleană, care deține cele mai mari rezerve de petrol confirmate din lume, scrie Defense Express

Armament rusesc de interes pentru SUA

În conformitate cu Doctrina Monroe, dacă Statele Unite reușesc să instaleze un guvern loial Washingtonului, specialiștii americani ar putea avea acces la întregul arsenal al armatei venezuelene, inclusiv la sistemele livrate recent de Rusia. Aceasta include arme al căror studiu detaliat ar fi deosebit de valoros pentru Pentagon, chiar dacă o parte din echipamentele rusești capturate au fost deja transferate în Ucraina. 

Printre cele mai valoroase sisteme pentru SUA se numără sistemele de apărare aeriană S-300VM, două batalioane fiind livrate Venezuelei de Rusia în 2013. În plus, în octombrie 2025, Rusia ar fi transferat un număr nedivulgat de sisteme Pantsir și rachete sol-aer Buk-M2, prin mai multe zboruri Il-76TD. Sistemele Buk au mai fost livrate Venezuelei între 2009 și 2015. Având în vedere exporturile continue ale Rusiei către țări precum Iran, datele tehnice detaliate despre aceste sisteme sunt extrem de valoroase.

Totuși, acestea ar trebui să fie intacte, deoarece forțele americane ar fi trebuit să neutralizeze toate mijloacele de apărare aeriană din zona Caracas. Imaginile video au arătat deja distrugerea a cel puțin unui sistem Buk-M2.

Aviație și rachete de luptă

Avioanele de vânătoare Su-30MKV reprezintă, de asemenea, un interes major. Venezuela a început să le primească în 2006 și operează în prezent 21 de astfel de aparate, după ce a pierdut trei de-a lungul timpului. Rachetele aer-aer R-77, printre cele mai avansate rachete de luptă aeriană cu rază medie de acțiune din Rusia, au o valoare strategică ridicată.

Sistemele de lansare multiplă Smerch de 300 mm, livrate Venezuelei în 2009 împreună cu S-300VM, sunt și ele de interes. În plus, analiștii americani ar putea studia și dronele iraniene Mohajer-6 sau vehiculele amfibii chineze VN-16, primite de Venezuela până în 2020.

Provocările unui nou guvern

Un guvern venezuelean pro-american s-ar confrunta cu provocarea de a înlocui armele rusești cu echipamente americane. Washingtonul ar fi interesat nu doar de dezarmarea uneia dintre cele mai puternice armate din regiune, ci și de tranziția către armament american. În timp, avioanele de luptă, sistemele de apărare aeriană și alte echipamente ar putea fi scoase la vânzare sau lăsate să se degradeze.

Armata venezueleană operează, de asemenea, 92 de tancuri T-72B, 123 de vehicule BMP-3, 114 transportoare BTR-80A, 48 de obuziere 2S19 Msta-S, 13 sisteme 2S23 Nona-SVK și 24 de lansatoare Grad. De asemenea, dispune de aproximativ o duzină de elicoptere Mi-17, Ka-29 și Ka-31, imposibil de întreținut fără sprijinul Rusiei.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
digi24.ro
image
Protest într-un oraș din Suceava, după majorarea taxelor locale. Localnicii cer demisia primarului: „Gata cu șmecheria”
stirileprotv.ro
image
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”
gandul.ro
image
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
mediafax.ro
image
Louis Munteanu, mesaj pentru Neluțu Varga și Dan Petrescu după transferul la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile...”
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Ryanair reduce zborurile: două orașe din România, pe lista tăierilor
playtech.ro
image
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Am o mașină care valorează cât o garsonieră”. După ce a fost cerută în căsătorie, a răbufnit: ”Chiar îmi pare rău”
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se închid şcolile, vacanţă prelungită pentru elevi din cauza ninsorilor abundente!
romaniatv.net
image
Scade prețul gazelor cu 5%. Semnale la nivel european
mediaflux.ro
image
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Lecții de viață pe care le înțelegem prea târziu. Ce trebuie să faci ca să trăiești fericit
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
2026 n-a început bine pentru Will Smith! Actorul e acuzat de hărțuire sexuală. De un bărbat!

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență