Miza ascunsă a căderii lui Maduro: armele rusești care ar putea ajunge în posesia SUA

Statele Unite par să fie foarte interesate de dezarmarea Venezuelei, care deține una dintre cele mai puternice armate din America de Sud, în mare parte datorită aprovizionării extinse cu arme rusești.

După capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro în Caracas, în noaptea de 3 ianuarie, oficialii americani au anunțat planuri de preluare a controlului direct asupra țării până când va fi posibil un transfer sigur al puterii. De asemenea, aceștia au declarat că intenționează să readucă sub controlul american industria petrolieră venezueleană, care deține cele mai mari rezerve de petrol confirmate din lume, scrie Defense Express.

Armament rusesc de interes pentru SUA

În conformitate cu Doctrina Monroe, dacă Statele Unite reușesc să instaleze un guvern loial Washingtonului, specialiștii americani ar putea avea acces la întregul arsenal al armatei venezuelene, inclusiv la sistemele livrate recent de Rusia. Aceasta include arme al căror studiu detaliat ar fi deosebit de valoros pentru Pentagon, chiar dacă o parte din echipamentele rusești capturate au fost deja transferate în Ucraina.

Printre cele mai valoroase sisteme pentru SUA se numără sistemele de apărare aeriană S-300VM, două batalioane fiind livrate Venezuelei de Rusia în 2013. În plus, în octombrie 2025, Rusia ar fi transferat un număr nedivulgat de sisteme Pantsir și rachete sol-aer Buk-M2, prin mai multe zboruri Il-76TD. Sistemele Buk au mai fost livrate Venezuelei între 2009 și 2015. Având în vedere exporturile continue ale Rusiei către țări precum Iran, datele tehnice detaliate despre aceste sisteme sunt extrem de valoroase.

Totuși, acestea ar trebui să fie intacte, deoarece forțele americane ar fi trebuit să neutralizeze toate mijloacele de apărare aeriană din zona Caracas. Imaginile video au arătat deja distrugerea a cel puțin unui sistem Buk-M2.

Aviație și rachete de luptă

Avioanele de vânătoare Su-30MKV reprezintă, de asemenea, un interes major. Venezuela a început să le primească în 2006 și operează în prezent 21 de astfel de aparate, după ce a pierdut trei de-a lungul timpului. Rachetele aer-aer R-77, printre cele mai avansate rachete de luptă aeriană cu rază medie de acțiune din Rusia, au o valoare strategică ridicată.

Sistemele de lansare multiplă Smerch de 300 mm, livrate Venezuelei în 2009 împreună cu S-300VM, sunt și ele de interes. În plus, analiștii americani ar putea studia și dronele iraniene Mohajer-6 sau vehiculele amfibii chineze VN-16, primite de Venezuela până în 2020.

Provocările unui nou guvern

Un guvern venezuelean pro-american s-ar confrunta cu provocarea de a înlocui armele rusești cu echipamente americane. Washingtonul ar fi interesat nu doar de dezarmarea uneia dintre cele mai puternice armate din regiune, ci și de tranziția către armament american. În timp, avioanele de luptă, sistemele de apărare aeriană și alte echipamente ar putea fi scoase la vânzare sau lăsate să se degradeze.

Armata venezueleană operează, de asemenea, 92 de tancuri T-72B, 123 de vehicule BMP-3, 114 transportoare BTR-80A, 48 de obuziere 2S19 Msta-S, 13 sisteme 2S23 Nona-SVK și 24 de lansatoare Grad. De asemenea, dispune de aproximativ o duzină de elicoptere Mi-17, Ka-29 și Ka-31, imposibil de întreținut fără sprijinul Rusiei.