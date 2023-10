Un bloc construit ilegal la Cluj va fi demolat. Zeci de locatari protestează: „E agoniseala mea de o viață“

Un bloc de locuințe va fi demolat la Cluj-Napoca, iar locatarii protestează cerând răgaz pentru mutare, cu atât mai mult cu cât iarna se apropie, iar cei mai mulți nu vor avea unde să locuiască. Acțiunea de demolare a demarat luni, 2 octombrie 2023.

Blocul este situat pe strada Miko Imre, în cartierul clujean Bună Ziua, și are o poveste aparte. A fost construit de Traian Floarea Ianson, care și-a schimbat numele în Traian Onuc, un om de afaceri acuzat de înșelătorie de zeci de familii cărora le-a vândut apartamente în clădiri ilegal construite sau pur și simplu le-a luat banii fără să le ofere nimic în schimb.

Dacă justiția l-a tratat cu blândețe pe Onuc și a fost nevoie de ani de zile să fie eliberat primul mandat de arestare pe numele său, timp în care acesta a dispărut, oamenii înșelați de acesta nu au avut aceeași șansă. Ulterior, la începutul anului, Onuc a fost arestat la începutul acestui an pentru înșelăciune, dar a fost plasat în luna iulie sub control judiciar.

Oamenii sunt disperați

Printr-o sentință definitivă, un bloc construit ilegal va fi demolat, iar locatarii - evacuați. Oamenii protestează și spun că nu au unde să locuiască dacă vor fi dați afară din apartamente. Primăria Cluj-Napoca a anunțat că va pune în aplicare sentința instanței și a transmis că va pune la dispoziţia oamenilor centrele de cazare de zi.

„Deja este organizare de șantier pentru pregătirea demolării blocului C3 începând cu ziua de luni. Cerem stoparea/amânarea acestei demolări pentru că sunt locatari care locuiesc în această clădire și urmează să rămână pe drumuri”, transmit oamenii.

„Aici e agoniseala mea de o viață, mă distrugeți”, le-a spus unul dintre ei jandarmilor sosiți la fața locului pentru a se asigura că decizia instanței va fi dusă la capăt.

Nu este prima dată când la Cluj se demolează clădiri construite ilegal. Conform viceprimarului Dan Tarcea, numai în ultimii ani au fost demolate zeci de astfel de imobile. Printre acestea s-a numărat și un bloc în cartierul Mărăști.

„În cazul unei construcţii care nu respectă parametrii pentru care a primit autorizaţie, de construcţie, Primăria dă amendă, mergem în instanţă şi demolăm clădirea. Sunt peste 50 de clădiri pe care le-am demolat şi sunt altele unde suntem încă în proces. Pot să vă spun că am demolat un un bloc cu trei etaje, în cartierul Mărăşti, în zona Bulevardului Bucureşti. Toate procedurile au durat aproximativ cinci ani, dar la final am reuşit să câştigăm şi am pus în executare hotărârea judecătorească", a spus recent Tarcea, în cadrul unei emisiuni radio.