Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
Hectarul agricol în România, de 23 de ori mai ieftin decât în țara cu cel mai scump teren din UE. Cum stăm în clasamentul european

Prețurile medii ale terenurilor agricole au continuat să crească, în 2024, în UE. În țara noastră prețul de vânzare pentru un hectar de teren agricol este de 23 ori mai mic decât prețul mediu înregistrat în țara care și în 2023 a deținut supremația.

Cel mai mare preț mediu/ha pentru terenul agricol a depășit, în 2024, 200.000 euro FOTo: Pixabay
Malta a fost și în 2024 țara din UE cu cel mai scump teren agricol, conform cifrelor date publicității în luna decembrie de Institutul Național de Statistică.

În anul 2024, prețul mediu al unui hectar de teren arabil în Uniunea Europeană a înregistrat variații semnificative. Potrivit datelor disponibile pentru 22 de state membre UE în anul 2024, prețurile terenului arabil au fluctuat între un minim de 4.825 euro/ha în medie în Letonia și un maxim de 201.263 euro/ha în medie în Malta, în timp ce în România prețul mediu a fost de 8.700 euro/ha”, se precizează în comunicatul INS. Cu un an înainte, cel mai mic preț mediu/ha din UE era în Croația – 4.491 euro/ha, țară urmată în 2023 de Letonia (cu 4. 591 euro) și Slovacia (cu 5.189 euro).

În 2024, al doilea cel mai mic preț mediu pentru hectarul de teren agricol l-a înregistrat Lituania – 5.590 euro, țară urmată de Slovacia – 5.823 euro/ha, Croația – 5.965 euro, Ungaria – 6.041 euro, Franța – 6.400 euro, Estonia – 7.033 euro, Finlanda – 8.670, Bulgaria – 8.679 și România – 8.700 euro, următoarele țări în clasament putând fi observate în tabelul de mai jos. În Polonia, de exemplu, prețul mediu a sărit de 16.000 euro/ha, în timp ce al doilea cel mai mare preț s-a înregistrat în Țările de Jos – 96.608, chiar și acesta fiind însă la mai puțin de jumătate din prețul terenului agricol din Malta (201.263 euro/ha).

Sursa: comunicat INS
Prețurile pentru pășunile permanente s-au menținut și în 2024 sub cele ale terenului agricol, variind de la un minim de 1.877 euro/ha în Bulgaria până la un maxim de 77.609 euro/ha în Ţările de Jos, în timp ce în România preţul mediu a fost de 6.257 euro/ha.

Cifrele prezentate de INS sunt date statistice pentru anul 2024, furnizate de statele membre UE și diseminate de Eurostat, datele fiind colectate în conformitate cu o metodologie europeană comună ce asigură conceptul, comparabilitatea și uniformitatea rezultatelor. „Prețurile medii ale terenurilor agricole se referă la valoarea unui hectar de teren agricol în timpul perioadei de referință (un an calendaristic).Trebuie ținut seama de faptul că nivelul prețurilor terenurilor agricole depinde de o serie de criterii precum factori naționali (legislația), factori regionali (clima și apropierea de rețele și sisteme de irigații), factori de productivitate localizați/specifici (calitatea solului, panta sau drenajul)”, mai precizează INS.

Cum au evoluat prețurile în România

Și în țara noastră prețurile au continuat să crească, prețul mediu pentru un hectar de teren arabil ajungând la 43.280 lei.

Sursa: comunicat INS
Cel mai scăzut preţ mediu s-a înregistrat în Regiunea Nord-Est, 37.693 lei/ha, în timp ce în Regiunea Bucureşti-Ilfov s-a înregistrat cea mai ridicată valoare, respectiv 62.477 lei/ha. În anul 2024, comparativ cu anul precedent, în România s-a înregistrat o creștere de aproximativ 4% a preţului mediu pentru terenul arabil, cea mai însemnată creștere fiind observată în Regiunea Sud- Vest Oltenia (+8,3%)”, mai precizează INS.

Sursa: comunicat INS
În 2024, preţul mediu al păşunilor permanente a înregistrat o creștere de aproximativ 3,6% față de anul anterior, pe total țară, cele mai importante creșteri fiind în Regiunea Sud-Est (+7,3%) şi Regiunea Sud Muntenia (+7,3%)

