Universitatea Harvard oferă cursuri online gratuite. La fel și alte universități renumite

Niciodată nu e prea târziu să înveți lucruri noi sau să te perfecționezi în carieră. Iar online-ul ne oferă acum prilejul să studiem cursuri puse la dispoziție chiar de Universitatea Harvard. Acestea sunt din domenii precum Sănătate, Inteligență Artificială, Educație, Economie, Științe Umaniste, Afaceri. Și foarte important, sunt gratuite. Doar certificatul care atestă absolvirea costă, însă este mai ieftin decât un curs de cosmetică făcut în România, de exemplu. Prețul unui certificat pornește de la 149 de dolari și ajunge până la cel mult 300, în funcție de curs. Și universități bune din Europa pun la dispoziție cursuri gratuite. Vă arătăm mai jos care sunt acestea și ce puteți studia.

Ce putem studia gratuit la Harvard

Universitatea Harvard pune la dispoziție în acest an nu mai puțin de 84 de cursuri online la care înscrierea și participarea sunt complet gratuite. Nu există nici cerințe de admitere, iar timpul necesar pentru fiecare este de doar câteva ore pe săptămână. Pentru că este vorba despre cursuri online, învățarea se poate face în rim propriu, cu toate materialele necesare puse la dispoziție de prestigioasa universitate. Instructorii sunt profesori la Harvard, iar cursurile, cu o durată între 4 și 16 săptămâni, sunt în limba engleză.

Printre cursurile care pot fi studiate se numără:

Revoluția muncii remote

Răspunsul umanitar în caz de conflicte și dezastre

Îmbunătățirea sănătății globale, cu focus pe calitate și siguranță

Invaziile, rebeliunile și căderea Chinei Imperiale

Negocierea salariului

Conceptele AI esențiale pentru Business

Bioetică

Managementul fericirii

Principiile fundamentale ale Leadershipului

Data Science

Capodoperele moderne ale literaturii universale

Angajamentul civic în democrațiile constituționale

Introducere în probabilități

Revoluția Enstein

Efectele schimbărilor climatice asupra sănătății

Lista completă a cursurilor disponibile, detalii despre acestea, precum și modalitatea de înscriere pot fi găsite aici. Obținerea certificatului final, care costă între 149 și 300 de dolari (în funcție de curs), nu este obligatorie. Acesta este necesar pentru cei care vor să includă cursul absolvit în CV.

Ce putem studia gratuit la Universitatea din York

Și Universitatea din York, Marea Britanie, pune la dispoziție mai multe cursuri online gratuite, cu titluri foarte atractive. Printre acestea se numără:

Ingineria viitorului

De la crimă la pedeapsă (Drept)

Wellbeing digital

Limbajul adevărului (Filosofie)

Introducere în psihologia cognitivă

Cum să citești o poezie

Istoria FIFA World Cup

Lights, Camera, Computer - Action! (Cum tehnologia difitală tranformă filmul, televiziunea și gamingul)

Bio-economie

Lista completă și detalii despre cursuri pot fi consultate aici.

Chiar dacă unele dintre cursuri au început, acestea pot fi descărcate pentru a fi studiate în ritm propriu.

Alte universități care oferă cursuri gratuite

Și alte universități cu o bună reputație la nivel internațional oferă inclusiv cursuri online gratute.