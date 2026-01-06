Universitatea Harvard oferă cursuri online gratuite. La fel și alte universități renumite

Universitatea Harvard oferă cursuri online gratuite. La fel și alte universități renumite0
Niciodată nu e prea târziu să înveți lucruri noi sau să te perfecționezi în carieră. Iar online-ul ne oferă acum prilejul să studiem cursuri puse la dispoziție chiar de Universitatea Harvard. Acestea sunt din domenii precum Sănătate, Inteligență Artificială, Educație, Economie, Științe Umaniste, Afaceri. Și foarte important, sunt gratuite. Doar certificatul care atestă absolvirea costă, însă este mai ieftin decât un curs de cosmetică făcut în România, de exemplu. Prețul unui certificat pornește de la 149 de dolari și ajunge până la cel mult 300, în funcție de curs. Și universități bune din Europa pun la dispoziție cursuri gratuite. Vă arătăm mai jos care sunt acestea și ce puteți studia.
Ce putem studia gratuit la Harvard
Universitatea Harvard pune la dispoziție în acest an nu mai puțin de 84 de cursuri online la care înscrierea și participarea sunt complet gratuite. Nu există nici cerințe de admitere, iar timpul necesar pentru fiecare este de doar câteva ore pe săptămână. Pentru că este vorba despre cursuri online, învățarea se poate face în rim propriu, cu toate materialele necesare puse la dispoziție de prestigioasa universitate. Instructorii sunt profesori la Harvard, iar cursurile, cu o durată între 4 și 16 săptămâni, sunt în limba engleză.
Printre cursurile care pot fi studiate se numără:
- Revoluția muncii remote
- Răspunsul umanitar în caz de conflicte și dezastre
- Îmbunătățirea sănătății globale, cu focus pe calitate și siguranță
- Invaziile, rebeliunile și căderea Chinei Imperiale
- Negocierea salariului
- Conceptele AI esențiale pentru Business
- Bioetică
- Managementul fericirii
- Principiile fundamentale ale Leadershipului
- Data Science
- Capodoperele moderne ale literaturii universale
- Angajamentul civic în democrațiile constituționale
- Introducere în probabilități
- Revoluția Enstein
- Efectele schimbărilor climatice asupra sănătății
Lista completă a cursurilor disponibile, detalii despre acestea, precum și modalitatea de înscriere pot fi găsite aici. Obținerea certificatului final, care costă între 149 și 300 de dolari (în funcție de curs), nu este obligatorie. Acesta este necesar pentru cei care vor să includă cursul absolvit în CV.
Ce putem studia gratuit la Universitatea din York
Și Universitatea din York, Marea Britanie, pune la dispoziție mai multe cursuri online gratuite, cu titluri foarte atractive. Printre acestea se numără:
- Ingineria viitorului
- De la crimă la pedeapsă (Drept)
- Wellbeing digital
- Limbajul adevărului (Filosofie)
- Introducere în psihologia cognitivă
- Cum să citești o poezie
- Istoria FIFA World Cup
- Lights, Camera, Computer - Action! (Cum tehnologia difitală tranformă filmul, televiziunea și gamingul)
- Bio-economie
Lista completă și detalii despre cursuri pot fi consultate aici.
Chiar dacă unele dintre cursuri au început, acestea pot fi descărcate pentru a fi studiate în ritm propriu.
Alte universități care oferă cursuri gratuite
Și alte universități cu o bună reputație la nivel internațional oferă inclusiv cursuri online gratute.
- Universitatea din Londra. ,,Business, Management și Marketing", ,,Tehnologia informației (IT)", ,,Științe umaniste" și ,,Științele Educației" sunt domeniile din care oferă cursuri gratuite universitatea. Lista completă și detaliile pot fi analizate aici.
- Universitatea Paris Lumières. Cursurile de aici nu sunt însă la zi din punct de vedere al cunoașterii. Acestea au fost susținute între 2018 și 2020, iar o parte dintre ele au rămas valabile online. Important de menționat este și că sunt în principal în limba franceză.
- Platforma edX. Creată de prestigioase universități Harvard și MIT, platforma oferă o mulțime de cursuri gratuite de la universități din toată lumea.