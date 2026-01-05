search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Mickey Rourke, în pragul evacuării: actorul cere ajutor financiar pentru a-și păstra casa din Los Angeles

Publicat:

Actorul american Mickey Rourke a lansat o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe, în încercarea de a evita evacuarea din locuința sa din Los Angeles.

Mickey Rourke cere ajutor financiar pentru a-și păstra casa din Los Angeles FOTO: Arhivă
Mickey Rourke cere ajutor financiar pentru a-și păstra casa din Los Angeles FOTO: Arhivă

Potrivit Variety, actorul nominalizat la Oscar a primit în luna decembrie o somație prin care i se cerea să achite o datorie la chirie de aproximativ 60.000 de dolari sau să părăsească locuința. Campania, intitulată „Ajutați-l pe Mickey Rourke să rămână în casa sa”, a strâns până în prezent 71.977 de dolari, dintr-un obiectiv total de 100.000 de dolari.

„O forță a naturii” a cinematografiei americane 

Descrierea paginii de donații evocă parcursul artistic al actorului și impactul său asupra cinematografiei americane. „Mickey Rourke a intrat în cinematografia americană ca o forță a naturii – brut, neînfricat și absolut original”, se arată în text.

Autorii descrierii amintesc că, la sfârșitul anilor 1970 și în anii 1980, Rourke „nu era doar o vedetă de cinema; era un simbol al unui lucru rar: pericolul combinat cu vulnerabilitatea, duritatea combinată cu sensibilitatea”. Sunt menționate filme precum „Diner”, „Rumble Fish” și „9½ Weeks”, în care actorul „a oferit publicului interpretări care păreau trăite, nu jucate, și a lăsat o amprentă permanentă asupra culturii cinematografice americane”.

„Abandonat de industria care odată îl celebra”

Textul campaniei subliniază și perioada dificilă prin care a trecut actorul după ce s-a îndepărtat de actorie pentru a se dedica boxului. Potrivit descrierii, această decizie l-a lăsat cu „cicatrici fizice și emoționale de durată” și a dus la îndepărtarea sa de „industria care odată îl celebra”.

Faima nu protejează împotriva greutăților, iar talentul nu garantează stabilitatea”, se mai arată în descrierea campaniei. „Ceea ce rămâne este o persoană care merită demnitate, locuință și șansa de a-și recăpăta echilibrul”.

O carieră marcată de roluri memorabile

Mickey Rourke s-a remarcat în 1983, odată cu rolul din drama „Rumble Fish”, regizată de Francis Ford Coppola. De-a lungul carierei sale, a jucat în filme precum „The Pope of Greenwich Village”, „9½ Weeks”, „Angel Heart” și „Barfly”, dar și în producții mai recente, printre care „Man on Fire”, „Sin City” și „The Wrestler”.

Actorul a fost asociat recent cu un nou thriller independent, „Mascots”, scris și regizat de Kerry Mondragon. Totuși, proiectul este pus sub semnul întrebării, după moartea actorului Udo Kier, în noiembrie 2025, care urma să joace alături de Rourke, astfel că nu este clar cum va continua producția.

