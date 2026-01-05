search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Delcy Rodríguez a preluat conducerea Venezuelei. Fiul lui Maduro: „Țara este pe mâini bune, tată”

0
0
Publicat:

Delcy Rodríguez a fost învestită luni, 5 ianuarie, în funcția de președinte interimar al Venezuelei, după ce a depus jurământul în fața Adunării Naționale, în contextul în care președintele Nicolás Maduro se află în detenție în Statele Unite, unde a pledat nevinovat în fața unui tribunal federal din New York pentru acuzații de narcoterorism.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez FOTO AFP
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez FOTO AFP

Rodríguez, fost vicepreședinte și prima în ordinea constituțională de succesiune, a preluat atribuțiile de șef al statului în urma unei decizii a Curții Supreme, care a stabilit un mandat interimar de 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire. Armata venezueleană și-a declarat sprijinul pentru noul lider încă de duminică.

Vin aici cu tristețe din cauza răpirii a doi eroi care sunt ținuți ostatici în Statele Unite. Am onoarea de a depune jurământul în numele tuturor venezuelenilor”, a declarat Delcy Rodríguez în discursul său de învestire.

După ce inițial a catalogat capturarea lui Maduro de către forțele americane drept „barbară”, Rodríguez a adoptat ulterior un ton mai conciliant, cerând Statelor Unite să colaboreze cu Venezuela pe o agendă de cooperare, scrie Bloomberg.

Noua Adunare Națională a Venezuelei și-a început luni lucrările într-o atmosferă desusținerea a lui Nicolas Maduro. Deputații puterii au scandat „Vamos, Nico”, slogan folosit și în campaniile prezidențiale ale lui Maduro, condamnând acțiunea Washingtonului, pe care au calificat-o drept un „răpire” și un „atac fascist”.

Preşedintele Statelor Unite, dl. Trump, pretinde că este procurorul, judecătorul şi poliţistul lumii. Din Venezuela bolivariană, noi spunem: «Nu veţi reuşi». Şi ne vom demonstra în final întreaga solidaritate pentru ca preşedintele nostru legitim, Nicolas Maduro, să revină victorios la Miraflores” (palatul prezidenţial, n. red.), a declarat în deschiderea şedinţei decanul deputaţilor, Fernando Soto Rojas.

Mesaj din Parlament al fiului lui Maduro

Nicolas Maduro Guerra FOTO AFP
Nicolas Maduro Guerra FOTO AFP

Nicolas Maduro Guerra, fiul lui Nicolas Maduro, i-a transmis tatălui său un mesaj de la tribuna Parlamentului din Venezuela. Deputat în guvernul tatălui său, „Prințul”, cum este supranumit, era considerat de mulți drept succesorul mișcării chaviste.

Adresându-se direct tatălui său, acesta a declarat: „Tată, ne-ai făcut pe toți din familie mai puternici. Suntem aici pentru a ne face datoria până când te vei întoarce”, a spus Nicolas 

L-a asigurat pe liderul venezuelean captiv în SUA că „țara este pe mâini bune”.

Citește și: Treningul purtat de Maduro la aducerea în SUA face furori. „Arată ca un om în vacanța de Crăciun”. Cum a fost denumită nuanța

„În curând ne vom îmbrățișa aici, în Venezuela, ne vom revedea curând. Trăiască Venezuela! Trăiască patria!”, a adăugat fiul lui Nicolas Maduro.

Nicolas Maduro Guerra a făcut apel la respectarea prevederilor din Dreptul Internațional și a suveranității țării sale.

„Trebuie să luăm o decizie, să ridicăm vocea pentru pace, pentru respectarea Dreptului Internațional, pentru suvernasim și pentru dreptul nostru de a exista” a mai spus fiul liderului venezuelean în mesajul transmis din Parlament.

Acesta și-a exprimat și sprijinul necondiționat pentru Delcy Rodríguez.

Ție, Delcy, îți ofer sprijinul meu necondiționat. Contează pe mine și pe familia mea”, a spus Maduro Guerra, vizibil emoționat, după ce a descris orele dificile traversate de familia sa.

Noua Adunare Națională a Venezuelei și-a început luni lucrările într-o atmosferă de mobilizare politică puternică în sprijinul președintelui Nicolas Maduro, capturat și dus în Statele Unite de forțele americane. Deputații puterii au scandat „Vamos, Nico”, slogan folosit și în campaniile prezidențiale ale lui Maduro, condamnând acțiunea Washingtonului, pe care au calificat-o drept un „răpire” și un „atac fascist”.

Despre „Nicolasito” sau „Prințul”

Nu doar liderul venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, figurează în actul de acuzare pentru trafic de droguri al administrației Trump. Fiul lui Maduro, Nicolas Maduro  Guerra, în vârstă de 35 de ani, este și el inculpat, potrivit usatoday.com.

Nicolas Maduro Guerra s-a născut în 1990 și este fiul liderului venezuelean din prima căsătorie, cu Adriana Guerra Angulo. 

Cunoscut și sub numele de „Nicolasito” sau „Prințul”, membru al Adunării Naționale a Venezuelei, el a început să participe la operațiuni de trafic de droguri încă din 2014, potrivit actului de acuzare.

Deputat în guvernul tatălui său, Maduro Guerra era considerat de mulți drept succesorul mișcării chaviste, ideologia socialistă fondată de fostul președinte venezuelean Hugo Chávez.

După ce a confirmat că tatăl său și prima doamnă au fost capturați de SUA ca parte a unei „agresiuni militare coloniale” pentru a obține resursele petroliere și minerale ale Venezuelei, potrivit site-ului de agregare de știri Noticias Argentinas, fiul lui Nicolas Maduro a declarat starea de urgență și a chemat la „luptă armată” pentru a combate agresiunea.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va fi următoarea mișcare a Kremlinului
digi24.ro
image
Protest într-un oraș din Suceava, după majorarea taxelor locale. Localnicii cer demisia primarului: „Gata cu șmecheria”
stirileprotv.ro
image
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”
gandul.ro
image
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
mediafax.ro
image
Louis Munteanu, mesaj pentru Neluțu Varga și Dan Petrescu după transferul la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Nu arunca bradul de Crăciun după sărbători: iată de ce este încă valoros
playtech.ro
image
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Octavian Popescu, gata să plece de la FCSB! Gigi Becali: ”Am cerut 150.000 €”
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se închid şcolile, vacanţă prelungită pentru elevi din cauza ninsorilor abundente!
romaniatv.net
image
Zile libere ianuarie 2026. Ce poți primi la schimb de la angajatori
mediaflux.ro
image
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Lecții de viață pe care le înțelegem prea târziu. Ce trebuie să faci ca să trăiești fericit
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
2026 n-a început bine pentru Will Smith! Actorul e acuzat de hărțuire sexuală. De un bărbat!

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență