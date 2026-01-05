Video Imagini inedite cu fostul șef ANAF. Lucian Heiuș a făcut baie în zăpadă, la bustul gol: „După două zile fără energie electrică”

Lucian Heiuș, fost președinte al ANAF și actual vicepreședinte al Curții de Conturi, a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare făcând „baie” în zăpadă, la munte, după ce a rămas fără curent electric din cauza vremii extreme.

Sursa video: Facebook / Heius Lucian Ovidiu

În imaginile postate, Lucian Heiuș este surprins pe întuneric, aruncându-se în zăpadă, îmbrăcat sumar, doar cu șort. În timp ce se filmează, acesta spune: „Cum începe o zi bună la munte decât cu o baie în zăpadă? Ce zi faină. Așa-i la munte”.

„După două zile fără energie electrică”

În descrierea clipului publicat pe Facebook, vicepreședintele Curții de Conturi a adăugat contextul în care a fost realizată filmarea: „Dimineața, după două zile fără energie electrică”.

Postarea a fost făcută în condițiile în care mai multe zone din țară s-au confruntat cu întreruperi de curent din cauza vremii extreme.

Lucian Heiuș a ocupat, de-a lungul timpului, funcțiile de șef al ANAF, secretar de stat în Ministerul Finanțelor și președinte al PNL Hunedoara.