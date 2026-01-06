search
Ce angajați se caută în 2026. Competențele care fac diferența pe piața muncii

0
0
Publicat:

România are un potențial enorm pe piața muncii, dar 2026 va fi un an de selecție profesională, fiind vizați preponderent candidații care au competențe reale – digitale, tehnice, de securitate și de lucru cu oamenii.

O tânără la un interviu cu trei șefi
Piața muncii se axează în 2026 pe candidați cu competențe reale, nu doar trecute în CV. Foto arhivă

Piața muncii din România intră în 2026 cu o schimbare de paradigmă: superficialitatea nu mai are loc, iar diferența dintre profesioniștii care investesc constant în competențe reale și cei care se bazează doar pe diplome devine mai vizibilă ca niciodată.

„Voi fi foarte direct: piața muncii din România nu mai are răbdare cu superficialitatea. Vedem o ruptură clară între două categorii de oameni: cei care se pregătesc serios, continuu, și cei care încă mai cred că e suficient să ai «o diplomă la dosar». Primii sunt căutați, plătiți mai bine și au de unde alege. Ceilalți ajung să se plângă că nu găsesc joburi sau că sunt prost plătiți. Cine rămâne în logica «merge și așa» va descoperi, din păcate, că piața nu mai are loc pentru acest tip de atitudine”, a declarat pentru „Adevărul” specialistul în formare profesională, Bogdan Costin Fârșirotu.

În opinia sa, piața muncii din 2026 este caracterizată de tehnologie, securitate și meserii cu competențe reale, nu doar cu diplome frumoase.

Cine tratează formarea profesională ca pe o formalitate, va rămâne la marginea pieței muncii. Cine o tratează ca pe o strategie de viață, va câștiga”, adaugă expertul.

Acesta recomandă oricui vrea să fie competitiv în 2026 să își construiască un portofoliu care să combine un curs solid de Inteligență Artificială și competențe digitale, cu o specializare puternică într-un domeniu concret (securitate, fotovoltaice, achiziții, HR, contabilitate) și cel puțin un program de dezvoltare a abilităților soft.

Profesiile tehnice rămân o „mină de aur” 

În ceea ce privește domeniile cu cele mai rapide oportunități de angajare expertul a declarat că 2026 este, fără îndoială, anul IT&C și al competențelor digitale și de conformare cerute de legislația națională și europeană.

Nu mai este vorba doar de «IT-iști», ci de profesioniști care înțeleg riscul, conformarea și impactul asupra business-ului. Pentru cine vrea să rămână relevant în următorii 5–10 ani, aceasta este o direcție strategică, nu o modă.

„Vedem foarte clar o accelerare a interesului pentru zone în care există presiune reală: securitate fizică și cibernetică, energie verde, achiziții și resurse umane. Profesiile tehnice rămân o „mină de aur” pentru cei dispuși să muncească serios. Un inginer de sisteme de securitate sau un instalator de panouri fotovoltaice bine pregătit câștigă foarte bine în mediul privat și are agenda plină. Cererea depășește clar oferta. La fel, în zona de achiziții și resurse umane, companiile au nevoie de oameni care înțeleg atât partea operațională, cât și partea juridică și financiară. Nu mai este suficient să știi «un pic de legislație». Trebuie să știi să negociezi, să citești contracte, să înțelegi riscuri, să te coordonezi cu contabilitatea și cu managementul”, a explicat președintele Centrului de Formare APSAP pentru „Adevărul”.

Topul celor mai căutate joburi în 2026

În ultimele trei luni, căutările pentru cursul de inginer sisteme de securitate au crescut cu aproximativ 80%, pentru instalator panouri fotovoltaice cu 18%, pentru cursul de achiziții interesul a crescut cu aproape 250%, iar pentru cursurile acreditate de resurse umane cu 67%. Aceste cifre arată un lucru simplu: mediul privat are nevoie de oameni care chiar știu să facă lucruri, nu doar să le povestească.

În zona competențelor digitale, direcția este și mai clară. Transformarea digitală nu mai este un slogan de prezentare în PowerPoint sau Cava, este realitate de zi cu zi.

Companiile își doresc angajați care știu să folosească Inteligența Artificială în mod practic: pentru automatizare, pentru analiză de date, pentru raportări mai bune, pentru a lua decizii pe bază de cifre.

Un alt pilon puternic pentru 2026 este securitatea cibernetică. Odată cu noile reglementări europene, inclusiv cu cerințele NIS2, companiile, chiar și cele din mediul privat care lucrează în sectoare esențiale sau în lanțul lor de furnizori, nu își mai permit o abordare superficială a securității IT. 

Pe lângă competențele tehnice, rămân esențiale abilitățile interpersonale. Tehnologia poate să facă multe, dar nu poate înlocui gândirea critică, adaptabilitatea și inteligența emoțională.

În 2026, angajatul valoros este cel care știe să folosească instrumentele digitale, dar știe și să lucreze cu oamenii, să gestioneze situații tensionate, să explice lucruri complicate pe înțelesul celorlalți”, a mai spus Bogdan Fârșirotu, subliniind că transformările din ultimii ani nu sunt teorie, sunt realități pe care le trăim toți.

„Dacă în 2019 foarte puține companii foloseau efectiv telemunca, deși era permisă prin Legea nr. 81/2018, din 2021 încoace modelul hibrid sau telemunca au devenit beneficii standard pe care angajatorii serioși le oferă angajaților lor. Acolo unde sistemele sunt bine puse la punct, productivitatea a crescut, iar satisfacția angajaților este mai mare.

Vorbim de oameni care nu mai pierd, în medie, cel puțin 1,5 ore pe zi în trafic, ceea ce înseamnă aproximativ 360 de ore pe an, adică în jur de 15 zile câștigate doar din faptul că nu mai fac naveta clasică. Din punctul meu de vedere, acesta este un exemplu foarte concret de adaptare a muncii și, implicit, de reconversie a modului în care ne raportăm la job”, a explicat expertul pentru „Adevărul”.

