Prima zi de lucru din 2026, așteptată de români „ca pâinea caldă”. Birocrația a rămas la locul ei. „La 7.30 ne așteptau la ușă”

Nerăbdare printre cetățenii care au avut de rezolvat diverse probleme pe final de an și n-au mai avut vreme pentru că au venit sărbătorile. În prima zi de lucru din 2026 i-au așteptat pe funcționarii din instituții la ușă, doar că nu toți au plecat mulțumiți acasă.

Vacanța de sărbători a pus la grea încercare răbdarea cetățenilor care au de rezolvat diverse probleme în legătură cu instituțiile statului, așa că luni, 5 ianuarie 2026, în prima zi lucrătoare din acest an, în multe locuri funcționarii au fost așteptați la ușă.

„La 7.30 erau aici, au și urcat după mine, deși le-am spus că programul începe la 8.00”, a povestit o angajată din cadrul unei instituții județene din subordinea Ministerului Muncii. „Vacanța” a fost lungă, chiar prea lungă, în opinia multor persoane care nu și-au mai putut rezolva probleme importante. Și cum este urmată, marți și miercuri, 6 și 7 ianuarie, de alte două zile libere, funcționarii au simțit presiunea de a rezolva toate solicitările.

„De la spital ne-a trimis aici, să plătim asigurarea”; „Da, dar nu la noi”

La Casa Județeană de Asigurări de Sănătate ghișeele au fost pline încă de la prima oră. Cei mai mulți cetățeni au venit să obțină adeverință de asigurat pentru a beneficia de servicii medicale decontate, duplicat pentru cardul de asigurat, sau să rezolve situații legate de diverse dispozitive medicale, semn că boala n-a ținut cont de sărbători. Unii au mai și „greșit adresa”, fie pentru că nu au înțeles corect indicațiile, fie pentru că au fost îndrumați eronat.

„Ne-a trimis de la spital, a zis că să venim aici să plătim asigurarea, că avem pe cineva în spital și e neasigurat. Știți cumva unde?”, au întrebat, vizibil depășiți de situație, doi tineri.

Câteva momente mai târziu, după ce au ajuns la un ghișeu și au primit lămuriri, au fost nevoiți să caute o altă instituție. „Asigurarea nu la noi o plătiți, mergeți la Finanțe, unde trebuie să depuneți un formular...”, au aflat tinerii. Iar noua instituție indicată nu își are sediul în municipiul reședință de județ, unde se află internată ruda, ci plata trebuie făcută în localitatea de domiciliu. „Și după ce terminăm acolo ne întoarcem la dumneavoastră?”, a întrebat, deznădăjduit, unul dintre tineri, cei doi fiind, foarte probabil, la primele confruntări cu birocrația din România. Și au aflat, din fericire, că pot transmite și prin alte mijloace documentul necesar pentru a obține mult-dorita calitate de asigurat.

„Eu ar fi trebuit să am dosarul depus, dar mi-au venit târziu adeverințele”

Și la Casa Județeană de Pensii Olt au fost zeci de cetățeni care s-au adresat funcționarilor de la ghișeele deschise după aproape o săptămână de vacanță. „Am venit acum pentru că acum mi-au venit adeverințele. Eu trebuia să am dosarul de pensie depus, dar am așteptat după adeverințe. Și când mi-au venit nu mai lucrau aici, au intrat în libere, și tot așa”, a explicat un cetățean, preocupat să completeze formularul care i-a fost indicat și să depună în cele din urmă dosarul.

Alte persoane au venit să depună documente pentru a primi ajutorul de deces, sau diverse acte la dosarul de pensie, sau să se intereseze de ce n-au primit anumite drepturi, adică spețe de tot felul.

Unii s-au întors acasă fără să-și fi rezolvat problema. Este cazul celor care au venit să-și plătească contribuția de asigurări sociale în baza contractului individual. Au aflat, și de la casierie, dar și de pe anunțul postat lângă ghișeu, că nu se fac încasări prin casierie privind această contribuție până pe 9 ianuarie 2026.

La un alt ghișeu, persoanele care au avut nelămuriri cu privire la pensia neîncasată de către rude care între timp au decedat au venit să afle cum pot intra în posesia banilor. Tot acolo s-au adresat și pensionarii care vor să le fie virată pensia în cont pentru că nu mai vor să aștepte poștașul.

Alt ghișeu al Casei de Pensii, alte solicitări. Oamenii au nevoie de adeverințe privind stagiul de cotizare, pentru că le sunt solicitate de către angajatori sau le sunt necesare în alte scopuri; de negații pentru formularul E 101 - solicitate de persoane care lucrează sezonier în alte state; trebuie să depună de documente pentru ajutorul de deces în cazul decesului unui salariat etc..

Surpriză pentru urmașii defuncților care nu au ridicat pensia în decembrie

Într-o situație specială s-au aflat în luna decembrie (și probabil că vor mai fi cazuri de cetățeni care se vor adresa și în ianuarie) urmașii pensionarilor care au decedat în luna decembrie, înainte ca poștașul să le aducă banii reprezentând drepturile cuvenite. Pentru un număr important de pensionari, în decembrie, pe lângă pensie, s-a plătit și tranșa de 400 lei din ajutorul de 800 lei acordat în anul 2025 pentru pensionarii cu pensii mici. Pentru ca urmașii defunctului să poată să intre în posesia ultimilor bani din pensie trebuie să achite mai întâi către Casa de Pensii cei 400 lei, de care urmașii nu se pot folosi. Suma care a plecat către pensionar odată cu cuponul de pensie pentru decembrie includea și acel ajutor de 400 lei, a explicat reprezentantul CJP, iar poștașul nu poate reține ajutorul. De-abia după ce se achită cei 400 lei urmașul primește de la reprezentantul casei de pensii un document în baza căruia îi poate solicita poștașului ultima pensie. Lucrurile se schimbă dacă banii care nu au mai ajuns la pensionar se întorc în cele din urmă la casa de pensii. În cazul respectiv cele două sume se separă, iar urmașii defunctului pot solicita banii din pensie în termen de trei ani de la eliberarea certificatului de deces.

Tot în situații speciale se află poștașii, de data aceasta, care au înmânat rudelor pensionarilor decedați bani care celor din urmă nu li se mai cuveneau. Este cazul sumelor care au pornit pe circuitul de plată iar între timp pensionarul a decedat înainte de începutul lunii pentru care se achită pensia. În

astfel de cazuri cei care returnează banii sunt poștașii, care au varianta să-i recupereze de la rudele pensionarului decedat pentru a nu suporta suma din buzunarul propriu.

Impozitele locale pot fi plătite doar de săptămâna viitoarele

Dacă în majoritatea instituțiilor care au avut activitate cu publicul a fost agitație, liniște, în schimb, a fost pe holurile Direcției Economice din cadrul Primăriei Slatina. În locul cozilor formate de cei hotărâți să-și achite cât mai curând datoriile la bugetul local pentru 2026, pentru a scăpa de griji și pentru a beneficia de bonificație, cetățenii din Slatina au aflat că plata se poate face de abia din 12 ianuarie.

Nici prin aplicația electronică nu este posibilă plata și nici vizualizarea sumelor, baza de date nefiind încă pusă la punct după modificarea nivelului taxelor și impozitelor locale operată la finele anului trecut. Funcționarii spun că deocamdată încă mai au de lucru pentru a actualiza, pe baza documentelor din dosare, toate datele privind autovehiculele pentru care se plătesc taxele locale, astfel încât să se țină cont de vechimea mașinii, de norma de poluare, de capacitatea cilindrică etc. așa cum prevede noua legislație.