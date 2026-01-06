search
Opere pentru Bac 2026. Care este programa la Limba și Literatura Română

0
0
Publicat:

Proba de Limba și Literatura Română de la Bacalaureat 2026 rămâne una dintre cele mai importante pentru elevii de clasa a XII-a, iar lista operelor și structura examenului sunt esențiale în pregătirea pentru acest test decisiv.

Mihai Eminescu este pe lista pentru Bacalaureat cu poeziile ,,Luceafărul" și ,,Floare Albastră"
Mihai Eminescu este pe lista pentru Bacalaureat cu poeziile ,,Luceafărul" și ,,Floare Albastră"

Operele pe care trebuie sa le studieze elevii pentru Bac 2026. Poezii (genul liric)

Poeziile pe care trebuie să le studieze elevii se încadrează în mai multe curente.

1. Pașoptismul

„Umbra lui Mircea la Cozia” (de Grigore Alexandrescu) sau ,,Malul Siretului" (de Vasile Alecsandri)

2. Romantismul

,,Luceafărul" sau ,,Floare albastră", de Mihai Eminescu  

3. Prelungiri ale romantismului și clasicismului (numai pentru profilul Uman)

„Moartea lui Fulger” (de George Coșbuc) sau „Rugăciune" (de Octavian Goga) sau „De demult” (de Octavian Goga)

4. Simbolismul

„Plumb” sau „Lacustră”, de George Bacovia

5. Modernismul

„Flori de mucigai” sau „Testament”, de Tudor Arghezi

„Riga Crypto și lapona Enigel”, de Ion Barbu

6. Modernismul și expresionismul

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, de Lucian Blaga

7. Avangardismul (numai pentru profilul Uman)

„Ora fântânilor”, de Ion Vinea

8. Tradiționalismul

„Aci sosi pe vremuri” (de Ion Pillat) sau „În grădina Ghetsemani” (de Vasile Alecsandri)

9. Neomodernismul

„Leoaică tânără, iubirea…”, de Nichita Stănescu

Operele pe care trebuie sa le studieze elevii pentru Bac 2026. Genul epic

Basmul cult. ,,Povestea lui Harap-Alb", de Ion Creangă

Nuvela istorică. ,,Alexandru Lăpușneanu", de Costache Negruzzi

Nuvela psihologică. ,,Moara cu noroc", de Ioan Slavici

Nuvela fantastică.  ,,La țigănci" (de Mircea Eliade) sau ,,La hanul lui Mânjoală" (de I. L. Caragiale)

Romanul (din punct de vedere al apariției)

- Interbelic:

  • ,,Ion", de Liviu Rebreanu
  • ,,Patul lui Procust" sau ,,Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război", de Camil Petrescu
  • ,,Baltagul", de Mihail Sadoveanu
  • ,,Maitreyi", de Mircea Eliade
  • ,,Enigma Otiliei", de George Călinescu

- Postbelic:

  • ,,Moromeții", de Marin Preda
  • ,,Cel mai iubit dintre pământeni", de Marin Preda
  • ,,Zmeura de câmpie", de Mircea Nedelciu (numai pentru profilul Uman)

Romanul (din punct de vedere al tipologiei)

  • Social. ,,Ion", de Liviu Rebreanu
  • Balzacian. ,,Enigma Otiliei", de George Călinescu
  • Psihologic. ,,Patul lui Procust" sau ,,Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război", de Camil Petrescu  
  • Al experienței. ,,Maitreyi", de Mircea Eliade  
  • Mitic. ,,Baltagul", de Mihail Sadoveanu  
  • De familie. ,,Moromeții", de Marin Preda  
  • Metaromanul. ,,Zmeura de câmpie", de Mircea Nedelciu (numai pentru profilul Uman)  

Operele pe care trebuie sa le studieze elevii pentru Bac 2026. Genul dramatic

1. Comedia 

,,O scrisoare pierdută", de I. L. Caragiale

2. Drama interbelică (doar pentru profilul Uman)

,,Jocul ielelor" sau ,,Suflete tari" (de Camil Petrescu) sau ,,Meșterul Manole" (de Lucian Blaga)

3. Drama postbelică0

,,Iona", de Marin Sorescu

Conținuturi asociate. Profil Real

– curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul și iluminismul

– perioada modernă:

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada pașoptistă; criticismul junimist)

b. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul) 

c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic, tipuri de roman: psihologic și al experienței; poezia interbelică, diversitate tematică, stilistică și de viziune; curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism, tradiționalism; identitate culturală în context european)

d. perioada postbelică (romanul postbelic, poezia în perioada postbelică, teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul)

Conținuturi asociate. Profil Uman

– fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii române

– perioada veche (formarea conştiinţei istorice)

– curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul

– perioada modernă:

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă; România, între Occident şi Orient; criticismul junimist)

b. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului)

c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic, tipuri de roman: psihologic şi al experienţei; poezia interbelică, diversitate tematică, stilistică şi de viziune; curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism, tradiţionalism; orientări avangardiste, identitate culturală în context european)

d. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, un roman scris între 1960-1980, un roman scris după 1980; poezia în perioada postbelică; teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul)

– curente culturale/literare româneşti în context european

Programa completă pentru Bac 2026

Conținutul pentru examenul de Bacalaureat (și implicit pentru simulare) este același de peste 10 ani. Programa completă pentru Limba și Literatura Română, profil Real, poate fi descărcată de aici. Iar cea pentru Uman, de aici.     

Calendar Bac 2026, sesiunea de vară

  • 8 – 10 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
  • 10 – 11 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
  • 11 – 12 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)
  • 15 – 17 iunie – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Probele scrise vor începe pe 29 iunie, cu Limba și literatura română (proba E.a), urmate de:

  • 30 iunie – Proba obligatorie a profilului (E.c)
  • 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării (E.d)
  • 3 iulie – Limba și literatura maternă (E.b)

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se vor depune în aceeași zi, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie 2026.

