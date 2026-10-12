 Liberalul Daniel Fenechiu și-a retras semnătura de pe proiectul privind modificarea Legii drogurilor. Cum își justifică gestul | adevarul.ro
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Liberalul Daniel Fenechiu și-a retras semnătura de pe proiectul privind modificarea Legii drogurilor. Cum își justifică gestul

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Senatorul PNL Daniel Fenechiu și-a retras semnătura de pe propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Proiectul a fost respins de majoritatea partidelor politice și a instituțiilor statului.

Daniel Fenechiu
Daniel Fenechiu, senator PNL Foto: Facebook/Daniel Fenechiu

 Fenechiu a explicat că a susținut proiectul atât din cauza ineficienței cadrului legislativ actual, cât și a consecințelor asupra tinerilor care ajung să aibă cazier pentru fapte legate de consumul de droguri.

„Atunci când am semnat, ca inițiator, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000, gândită și documentată de colega mea Victoria Stoiciu, am avut în vedere nu doar ineficiența evidentă a actualului cadru legislativ, care face ca trei sferturi din dosarele cu droguri să-i vizeze pe consumatori, ci mai ales consecințele umane.Am văzut tineri trimiși în judecată pentru că au cultivat pe balcon trei plante de canabis sau pentru că au introdus în țară țigări „cu iarbă” cumpărate din magazinele legale din New York, Viena, Lisabona ori Barcelona, sau o ciocolată cu canabis cumpărată legal de la Amsterdam ori Praga. Consecința? Caziere pătate și aripi frânte, dar cu rezultate absolut inexistente în reducerea traficului sau a consumului de droguri. Cred că banii alocați instrumentării dosarelor consumatorilor - aproape trei sferturi din totalul dosarelor cu droguri - puteau fi pragmatic folosiți pentru deschiderea de centre și prevenție”, a scris pe Facebook Daniel Fenechiu.

Senatorul PNL susține că a analizat recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și experiența portugheză, unde o lege similară a dat rezultate vizibile, contribuind la reducerea numărului de consumatori cu aproape jumătate.

”Am crezut că această propunere legislativă poate genera, printr-o firească și necesară dezbatere, o lege bună. O lege care să reducă numărul de consumatori, să sporească prevenția și să crească numărul centrelor destinate tratamentului. Analizasem atât propunerea privind utilizarea canabisului în scop medical, cât și pe cea referitoare la pragul de 3 grame. Chiar am crezut că vom avea o dezbatere reală cu instituțiile statului implicate, cu ONG-urile cu experiență, cu specialiști și cu foști consumatori recuperați. Vedeam acest proiect ca pe un cadru ideal de discuție, în care argumentele pro și contra să fie analizate rațional, fără emoție, fără orgolii și fără interese electorale”, a mai precizat Fenechiu.

El susține că în lipsa unui dialog real și în fața poziționării contrare a majorității mediului politic, a instituțiilor statului și a Bisericii Ortodoxe Române, șansele unei analize comparative, oneste și pragmatice, au devenit minime.

„În aceste condiții, înțeleg să nu expun Partidul Național Liberal la atacuri nefondate și mizerabile în legătură cu un demers personal, pe care adversarii PNL îl folosesc în mod imoral și inacceptabil în scop politic. Prin urmare, am ales să îmi retrag semnătura de pe această inițiativă legislativă. Poate că, așa cum se arată în poziția Parchetului General, subiectul nu este de actualitate... Acum…”, a mai precizat Fenechiu.

Ministerul Public a reacționat

Într-un punct de vedere transmis vineri, 9 octombrie, procurorul general Cristina Chiriac arată că Ministerul Public are o poziție nefavorabilă față de inițiativa legislativă, apreciind că reducerea semnificativă a sancțiunilor penale ar putea afecta combaterea fenomenului drogurilor.

Parchetul General invocă în primul rând impactul consumului de droguri asupra societății, susținând că problema depășește sfera strict individuală.

„Consumul ilicit de droguri reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, ale cărei consecinţe depăşesc sfera interesului individual, afectând familiile, comunităţile şi, în mod deosebit, minorii şi tinerii”, se arată în document.

Procurorii consideră că „o relaxare a regimului sancţionator, în absenţa unor studii de impact şi a unor mecanisme alternative funcţionale, riscă să afecteze coerenţa politicii naţionale antidrog”.

Patriarhia cere discernământ

Patriarhia Română și-a exprimat joi, 8 octombrie, îngrijorarea față de proiectul de lege privind dezincriminarea unor fapte legate de deținerea de droguri pentru consum propriu, solicitând autorităților „discernământ și responsabilitate”.

 Într-un comunicat publicat pe site-ul agenției sale de presă, Basilica.ro, Patriarhia precizează că orice modificare legislativă în domeniu trebuie să aibă în vedere „cu prioritate, apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității”.

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