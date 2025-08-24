Întâlnire spectaculoasă în Marea Neagră: un delfin prietenos s-a întors la un turist, spre uimirea tuturor

Un moment emoționant a fost surprins pe litoralul românesc, după ce un turist aflat în Marea Neagră a avut parte de o întâlnire neașteptată cu un delfin. Animalul marin s-a întors lângă bărbat, spre uimirea acestuia, care a descris experiența drept „o amintire de neprețuit”.

Un moment cu adevărat spectaculos a fost surprins recent pe litoralul românesc, după ce un turist a publicat pe rețelele sociale un videoclip emoționant cu un delfin care s-a apropiat de el în apele Mării Negre.

„Nu mi-am imaginat că, intrând din nou în apă, delfinul se va întoarce la mine. Și totuși, s-a întâmplat. Poate că am câștigat un prieten din adâncuri. O amintire de neprețuit, dăruită de Marea Neagră” a scris pe Facebook bărbatul care a trăit experiența.

Bărbatul a surprins nu doar momentul emoționant la suprafață, ci și câteva fotografii spectaculoase realizate sub apă, care arată apropierea incredibilă dintre el și mamiferul marin. O întâmplare pe care o descrie drept „o amintire de neprețuit, dăruită de mare”.

„O clipă magică, în care marea ne-a pus față în față ca doi prieteni din lumi diferite”

Clipul a strâns rapid mii de vizualizări și comentarii, internauții fiind impresionați de apropierea dintre om și mamiferul marin.

Imaginile sunt rare pentru că delfinii din Marea Neagră sunt foarte afectați de războiul din Ucraina

Circa 50.000 de delfini din Marea Neagră au murit de la începutul războiului în Ucraina, declanșat de Vladimir Putin pe 24 februarie, estimează organizația pentru protecția animalelor UAnimals.

Delfinii au murit în principal din cauza zgomotelor puternice produse de navele de război ale Rusiei, spune biologul Ivan Rusev, șef la Departamentul Științific al Parcului Național Limanele Tuzlei, citat de ziarul „Ukrainska Pravda”.

Din cauza zgomotelor, aceste mamifere marine își pierd orientarea în spațiu, orbesc și se lovesc de mine, precizează sursa citată.