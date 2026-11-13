Siegfried Mureșan acuză AUR de extremism și radicalizare: „George Simion a anunțat că își asumă organizarea unui protest ilegal”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a afirmat vineri, 13 noiembrie, că AUR, „prin tot ceea ce face și spune”, confirmă că „este un partid extremist, care acționează împotriva intereselor României”, enumerând controverse recente în care este implicată formațiunea condusă de George Simion.

Siegfried Mureșan Foto: Inquam / George Călin

„Prin tot ceea ce face și spune, AUR confirmă că este un partid extremist, care acționează împotriva intereselor României și ale democrației. Nu avem voie să-l ignorăm.

Iată ce s-a întâmplat doar în ultimele zile:

George Simion a apărat-o pe extremista germană Alice Weidel, care i-a jignit pe românii din Germania, spunând că «jefuiesc sistemul social».

AUR i-a invitat la protestul de sâmbătă pe reprezentanții partidului de extremă dreapta AfD, a cărui lideră i-a jignit pe români.

George Simion a anunțat că își asumă organizarea unui protest ilegal, chiar dacă încă nu a fost autorizat, ignorând regulile și legislația din România. Simion a acuzat Primăria Capitalei că încearcă să blocheze manifestația, în timp ce primarul general a declarat că nu a primit nicio cerere din partea AUR. Este comportamentul clasic al partidelor populiste și antidemocratice: inventează un inamic pentru a justifica încălcarea legii și a regulilor democratice.”

Mureșan acuză AUR că pune interesele politice înaintea celor ale românilor, apropiindu-se de formațiuni extremiste și manifestând lipsă de respect față de lege și regulile democratice.

„AUR nu inventează nimic nou. Se comportă după rețeta altor partide extremiste care au existat sau încă există în Europa. Ca atare, nici noi nu trebuie să fim surprinși când vedem că AUR devine un partid tot mai extremist și mai radicalizat.”

George Simion a declarat, la Digi24, că președintele Nicușor Dan a „dat ordin” ca protestul AUR de sâmbătă, 14 noiembrie, să nu fie autorizat.

Liderul AUR a mai susținut și că șeful statului era „foarte informat despre faptul că sâmbătă nu se va autoriza niciun protest”, referindu-se la un răspuns dat de șeful statului în cadrul conferinței de presă maraton de marți seară

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu știe să fi fost depusă o solicitare pentru organizarea protestului anunțat de George Simion. Edilul a precizat că avizarea manifestațiilor este decisă de o comisie, care trebuie să țină cont și de celelalte evenimente programate în București.

„Eu nu știu să fi depus cineva o cerere. Să vină domnul Simion să spună unde a depus-o. O comisie întreagă decide dacă avizează sau nu. Trebuie ținut cont că sâmbătă e și un meci important, și evenimente culturale”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul a invocat și riscul producerii unor incidente violente, afirmând că autoritățile nu vor să se confrunte cu situații precum cele în care au fost vandalizate magazine în Paris.