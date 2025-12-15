CTP, avertisment dur despre scandalul din justiție: „Corupția este o boală infecțioasă care se transmite de sus în jos”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu avertizează că România se află într-un moment critic, marcat de o corupție generalizată care afectează profund instituțiile statului și viața de zi cu zi a cetățenilor. „De aceea, trebuie și pot fi schimbate urgent legile Justiției Predoiu”, susține CTP.

Într-o postare amplă publicată pe Facebook, CTP afirmă că fenomenul corupției nu este unul izolat, ci unul sistemic, cu efecte devastatoare.

„Corupția este o boală infecțioasă care se transmite de sus în jos, în toate țesuturile societății, cu consecințe letale. În afară de deturnarea unor sume mari de bani, ea mai face un rău, poate mai periculos: pune inși incompetenți în funcții de mare răspundere. De ce sar blocurile în aer? Corupție. De ce n-au avut apă potabilă 100.000 de oameni atâtea zile? Corupție.Apa contaminată cu bacterii de la Spitalul pentru copii din Iași? Corupție. Șoferii care circulă ca demenții o fac pentru că știu că vor fi făcuți scăpați cu cel mult o pedeapsă cu suspendare, mulțumită corupției din Justiție”, a scris CTP, pe FB.

Reacția gazetarului vine în contextul declanșării unui val de proteste la nivel național, după publicarea documentarului „Recorder – Justiție capturată”. De cinci zile, mii de oameni ies în stradă, iar peste 800 de magistrați au protestat sub semnătură, acuzând disfuncții grave în sistemul judiciar.

„Afară din UE S-au produs deja fisuri în barajul Savonea, în apărarea lui bazată pe regula: neagă tot, acuză tot, însăilează un scenariu conspiraționist. După ce mii de oameni ies în stradă de 5 zile încoace, după ce peste 800 de magistrați protestează sub semnătură pe net, însuși ministrul Aghiasmă al Justiției declară că Inspecția Judiciară trebuie să ancheteze de urgență toate cele prezentate în documentarul Recorder, alăturându-se astfel poziției exprimate prompt de Secția Procurori a CSM. Asta, în vreme ce Secția Judecători CSM cere aceleiași Inspecții Judiciare să-i ancheteze pe jurnaliștii Recorder, pe magistrații care au îndrăznit să vorbească, Televiziunea Publică pentru că a difuzat documentarul și pe președintele Dan pentru că <incită la revoltă populară împotriva Justiției>”, a precizat Cristian Tudor Popescu.

Sub presiunea străzii și a sloganului „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția!”, președintele Nicușor Dan și-a modificat discursul public, susține CTP.

„Însuși președintele Dan și-a schimbat discursul pe facebook după ce s-a tot strigat: <Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția!>. De la invitația cenaclieră adresată magistraților pentru <discuții fără limită de timp> la Cotroceni, a trecut la <în limitele mele constituționale, voi acționa pentru independența Justiției. Problemele sunt grave, dar au rezolvare>”, a adăugat gazetarul.

Cristian Tudor Popescu remarcă însă că, deși președintele a spus că „România e o țară coruptă”, nu a mers până la capăt cu afirmația: „și capul corupției este în Justiție”.

CTP citează și mărturiile judecătoarei Raluca Moroșanu, care a relatat că magistrații erau instruiți de o avocată trimisă de șefa Arsenie să fie „umani” și „grijulii” cu infractorii și că „evaziunea fiscală nici n-ar trebui să fie faptă penală”.

Gazetarul amintește și decizia CEDO în cazul judecătorului Cristi Danileț, sancționat pentru postări online, dar care a câștigat procesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Motivarea CEDO arată că „judecătorii au dreptul, atunci când democrația sau statul de drept sunt grav amenințate, să se exprime public cu privire la aspecte de interes general”.

Un alt exemplu invocat de CTP este cazul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, care a ajuns în spital cu urme de lovituri pe față, fără ca poliția să fie anunțată, a fost externată rapid la cererea unui bărbat.

CTP: „Cauza nu poate fi alta decât corupția”

„Cazul năucitor Rodica Stănoiu: fostul ministru al Justiției ajunge în spital cu urme de lovituri pe față (medicii n-au anunțat poliția), este externată imediat, la cererea, pe semnătura, unui individ de 35 de ani numit <iubitul> ei, apoi moare rapid, nu se știe cum, nu i se face autopsia, este înmormântată pe loc, fără slujbă religioasă. Acum este deshumată pentru autopsie, pe baza relatărilor presei. Nu știu în ce țară din lume, ce să mai vorbim de Europa, se puteau înșira atâtea infracțiuni pe zi, la scenă deschisă. Cauza nu poate fi alta decât corupția”, a subliniat CTP.

În final, Cristian Tudor Popescu avertizează că cea mai gravă consecință a corupției generalizate este distrugerea încrederii în stat și în lege.

„Cea mai gravă stare psihosocială pe care o provoacă corupția generalizată este neîncrederea. Nu numai în instituții, nu numai în oameni, neîncrederea în legi, în pilonul oricărei construcții europene: statul de drept. <Toți ĂȘTIA sunt peste lege și mă calcă pe mine pe cap>, își spune fiecare cetățean revoltat. De aceea, trebuie și pot fi schimbate urgent legile Justiției Predoiu, pentru ca locul lui Savonea, Costache, Arsenie și toate slugile lor să nu poată fi luat de alte jivine, pe baza mecanismului malefic. Să avem tăria de a recunoaște: dacă România ar trebui primită acum în UE, n-ar avea ce căuta acolo. Până s-o scoată românoșii din Europa, se scoate singură”, a concluzionat Cristian Tudor Popescu.