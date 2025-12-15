search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CTP, avertisment dur despre scandalul din justiție: „Corupția este o boală infecțioasă care se transmite de sus în jos”

0
0
Publicat:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu avertizează că România se află într-un moment critic, marcat de o corupție generalizată care afectează profund instituțiile statului și viața de zi cu zi a cetățenilor. „De aceea, trebuie și pot fi schimbate urgent legile Justiției Predoiu”, susține CTP.

Cristian Tudor Popescu FOTO: Inquam photos/ Bogdan Ioan Buda
Cristian Tudor Popescu FOTO: Inquam photos/ Bogdan Ioan Buda

Într-o postare amplă publicată pe Facebook, CTP afirmă că fenomenul corupției nu este unul izolat, ci unul sistemic, cu efecte devastatoare.

„Corupția este o boală infecțioasă care se transmite de sus în jos, în toate țesuturile societății, cu consecințe letale. În afară de deturnarea unor sume mari de bani, ea mai face un rău, poate mai periculos: pune inși incompetenți în funcții de mare răspundere. De ce sar blocurile în aer? Corupție. De ce n-au avut apă potabilă 100.000 de oameni atâtea zile? Corupție.Apa contaminată cu bacterii de la Spitalul pentru copii din Iași? Corupție. Șoferii care circulă ca demenții o fac pentru că știu că vor fi făcuți scăpați cu cel mult o pedeapsă cu suspendare, mulțumită corupției din Justiție”, a scris CTP, pe FB. 

Reacția gazetarului vine în contextul declanșării unui val de proteste la nivel național, după publicarea documentarului „Recorder – Justiție capturată”. De cinci zile, mii de oameni ies în stradă, iar peste 800 de magistrați au protestat sub semnătură, acuzând disfuncții grave în sistemul judiciar.

„Afară din UE S-au produs deja fisuri în barajul Savonea, în apărarea lui bazată pe regula: neagă tot, acuză tot, însăilează un scenariu conspiraționist. După ce mii de oameni ies în stradă de 5 zile încoace, după ce peste 800 de magistrați protestează sub semnătură pe net, însuși ministrul Aghiasmă al Justiției declară că Inspecția Judiciară trebuie să ancheteze de urgență toate cele prezentate în documentarul Recorder, alăturându-se astfel poziției exprimate prompt de Secția Procurori a CSM. Asta, în vreme ce Secția Judecători CSM cere aceleiași Inspecții Judiciare să-i ancheteze pe jurnaliștii Recorder, pe magistrații care au îndrăznit să vorbească, Televiziunea Publică pentru că a difuzat documentarul și pe președintele Dan pentru că <incită la revoltă populară împotriva Justiției>”, a precizat Cristian Tudor Popescu. 

Sub presiunea străzii și a sloganului „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția!”, președintele Nicușor Dan și-a modificat discursul public, susține CTP.

„Însuși președintele Dan și-a schimbat discursul pe facebook după ce s-a tot strigat: <Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția!>. De la invitația cenaclieră adresată magistraților pentru <discuții fără limită de timp> la Cotroceni, a trecut la <în limitele mele constituționale, voi acționa pentru independența Justiției. Problemele sunt grave, dar au rezolvare>”, a adăugat gazetarul. 

Cristian Tudor Popescu remarcă însă că, deși președintele a spus că „România e o țară coruptă”, nu a mers până la capăt cu afirmația: „și capul corupției este în Justiție”.

CTP citează și mărturiile judecătoarei Raluca Moroșanu, care a relatat că magistrații erau instruiți de o avocată trimisă de șefa Arsenie să fie „umani” și „grijulii” cu infractorii și că „evaziunea fiscală nici n-ar trebui să fie faptă penală”.

Gazetarul amintește și decizia CEDO în cazul judecătorului Cristi Danileț, sancționat pentru postări online, dar care a câștigat procesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Motivarea CEDO arată că „judecătorii au dreptul, atunci când democrația sau statul de drept sunt grav amenințate, să se exprime public cu privire la aspecte de interes general”.

Un alt exemplu invocat de CTP este cazul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, care a ajuns în spital cu urme de lovituri pe față, fără ca poliția să fie anunțată, a fost externată rapid la cererea unui bărbat. 

CTP: „Cauza nu poate fi alta decât corupția”

„Cazul năucitor Rodica Stănoiu: fostul ministru al Justiției ajunge în spital cu urme de lovituri pe față (medicii n-au anunțat poliția), este externată imediat, la cererea, pe semnătura, unui individ de 35 de ani numit <iubitul> ei, apoi moare rapid, nu se știe cum, nu i se face autopsia, este înmormântată pe loc, fără slujbă religioasă. Acum este deshumată pentru autopsie, pe baza relatărilor presei. Nu știu în ce țară din lume, ce să mai vorbim de Europa, se puteau înșira atâtea infracțiuni pe zi, la scenă deschisă. Cauza nu poate fi alta decât corupția”, a subliniat CTP.

În final, Cristian Tudor Popescu avertizează că cea mai gravă consecință a corupției generalizate este distrugerea încrederii în stat și în lege.

„Cea mai gravă stare psihosocială pe care o provoacă corupția generalizată este neîncrederea. Nu numai în instituții, nu numai în oameni, neîncrederea în legi, în pilonul oricărei construcții europene: statul de drept. <Toți ĂȘTIA sunt peste lege și mă calcă pe mine pe cap>, își spune fiecare cetățean revoltat. De aceea, trebuie și pot fi schimbate urgent legile Justiției Predoiu, pentru ca locul lui Savonea, Costache, Arsenie și toate slugile lor să nu poată fi luat de alte jivine, pe baza mecanismului malefic.  Să avem tăria de a recunoaște: dacă România ar trebui primită acum în UE, n-ar avea ce căuta acolo. Până s-o scoată românoșii din Europa, se scoate singură”,  a concluzionat Cristian Tudor Popescu.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
„Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București
stirileprotv.ro
image
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
gandul.ro
image
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
mediafax.ro
image
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
fanatik.ro
image
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
libertatea.ro
image
VIDEO. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin rus, în valoare de 500 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Călin Georgescu și-a dus degetul la nas înainte de întâlnirea cu Horațiu Potra. Ce spunea Elena Udrea despre semnificația acestui gest
antena3.ro
image
S-a aflat cauza morţii elevului din Timișoara, găsit fără viaţă la câteva ore după un majorat
observatornews.ro
image
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
prosport.ro
image
Cui rămâne averea dacă nu ai copii sau soţ/soţie: explicaţia oficială a avocaţilor
playtech.ro
image
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Un mare campion al CS Dinamo s-a stins din viață! Când și unde va fi înmormântat regretatul sportiv
kanald.ro
image
Plățile cash se limitează: de când intră în vigoare noile reguli și cât vor mai putea plăti românii cu numerar
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat că se confuntă cu probleme de sănătate! Daniel Pancu, dezvăluiri neașteptate după revederea cu antrenorul: „Am fost surprins…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Negociatorii americani cer în continuare Ucrainei să renunţe la Donbas: Vladimir Putin vrea teritorii. Președintele Finlandei, discuții separate cu ginerele lui Trump și cu Zelenski
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Cine este criminalul regizorului legendar Rob Reiner și al soției sale, găsiți morți în Los Angeles
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „O rază de lumină” În ce culori se îmbracă de Revelion?
click.ro
FotoJet Ben (1) jpg
Ben Affleck, deprimat după ce și-a scos tatuajul cu J Lo, înainte să se vadă cu ambele Jennifer din viața lui
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Ți se rupe inima! Cât de mult a afectat-o pe Prințesa Kate lupta personală cu cancerul. Nu poate uita

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?