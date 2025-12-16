Video 15 ani de închisoare pentru Viktor Ianukovici: fostul lider de la Kiev, găsit vinovat pentru trafic de persoane și incitare la dezertare

Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici și fostul șef adjunct al Serviciului de Probațiune, Konstantin Kobzar, au primit condamnări definitive pentru trafic de persoane și incitare la dezertare, respectiv 15 și 10 ani de închisoare, a anunțat Biroul Procurorului General al Ucrainei.

Tribunalul ucrainean a anunțat că verdictul în dosarul fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, și al fostului șef adjunct al Serviciului de Probațiune, Konstantin Kobzar, a devenit definitiv, potrivit Biroului Procurorului General.

Fostul lider de la Kiev a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru organizarea traficului ilegal de persoane peste frontiera de stat a Ucrainei și incitare la dezertare. În paralel, Ianukovici mai deținea deja o condamnare de 13 ani de închisoare din ianuarie 2019 pentru înaltă trădare și complicitate la purtarea unui război agresiv împotriva Ucrainei, scrie pravda.

Potrivit procurorilor, la 23 februarie 2014, Ianukovici a trecut ilegal frontiera de stat a Ucrainei și a organizat transferul a cel puțin 20 de persoane din cercul său apropiat și a militarilor Departamentului de Protecție a Statului.

Zborul a fost efectuat cu trei elicoptere militare rusești, pilotate de un pilot rus, din apropierea satului Urzuf, districtul Mangush, regiunea Donețk, până la un aerodrom militar din Yeisk, în Federația Rusă. Ulterior, aceștia au ajuns în Anapa, de unde au fost transportați cu un avion militar la aerodromul Gvardiyskoye, în Crimeea.

Potrivit sursei citate, în Sevastopol, Ianukovici ar fi incitat la dezertarea militarilor UDO care îl păzeau. Ca urmare, mai mulți ofițeri de securitate ai statului au părăsit Sevastopolul și s-au deplasat în Rusia împreună cu fostul președinte, fără să se mai întoarcă la serviciul militar ucrainean.

Viktor Ianukovici a ocupat funcţia de preşedinte al Ucrainei din 2010 până în 2014, când a fost demis în timpul protestelor Euromaidan. Protestele au izbucnit după ce Ianukovici a respins Acordul de Asociere UE-Ucraina, care avea rolul de a aduce Kievul mai aproape de Uniunea Europeană şi de a-l îndepărta de Moscova.