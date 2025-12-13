search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Soluția găsită de CTP pentru ca transportul public să nu aibă de suferit din cauza unor lucrări de infratructură. Anunțul oficial pentru călători

Publicat:

Patru linii de troleibuze vor fi afectate de lucrările care au loc pe 13 și 14 decembrie la infrastructura de transport a apei potabile din Cluj. Troleibuzele care circulau pe cele patru linii vor fi înlocuite cu autobuze pe durata lucrărilor, anunță CTP.

Troleibuzele vor fi înlocuite cu autobuze pe 4 linii de transport public. FOTO: CTP Cluj
Compania de Transport Public Cluj (CTP) a anunțat că pe durata a două zile, 13 și 14 decembrie, circulația troleibuzelor de pe liniile 1,16, 14 și 25 vor fi suspendate. În locul troleibuzelor vor circula, pe toate cele 4 linii de transport în comun, autobuze.

„CTP Cluj-Napoca SA anunță publicul călător că urmare lucrărilor de reabilitare a conductei de transport a apei potabile pe Cl. Mănăștur - breteaua de acces spre strada Plopilor, executate de Compania de Apă Someș SA, circulația troleibuzelor în cartierul Mănăștur se suspendă în perioada 13.12.2025 ora 21:00 – 14.12.2025 ora 13:00. Pe liniile de troleibuze 1, 6, 14 și 25 vor circula autobuze pe traseu deviat din Cl. Mănăștur pe str. Câmpului – str. Izlazului – str. Primăverii.

Pe sensul de mers spre zona centrală traseul rămâne nemodificat. Se suspendă temporar stația Gr. Alexandrescu de pe str. Primăverii și se introduce suplimentar stația Cocoșul de Aur de pe str. Izlazului. Programele de circulăţie pot fi consultate pe site-ul companiei: www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil www.tranzy.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere”, se precizează în comunicatul oficial al CTP. 

