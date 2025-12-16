Ministrul Muncii, despre majorarea salariului minim: „Va avea impact favorabil în primul rând pentru lucrătorii din mediul privat”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat marți, 16 decembrie, că o eventuală creștere a salariului minim nu ar majora semnificativ cheltuielile de personal în sistemul bugetar.

Oficialul a explicat că salariile angajaților din sectorul public și ale demnitarilor nu mai sunt legate direct de nivelul salariului minim, fiind, de exemplu, înghețate la nivelul anilor 2018-2019.

„Cheltuielile de personal în sistemul bugetar ar crește extrem de puțin cu o astfel de măsură, pentru că salariile bugetarilor și ale demnitarilor nu mai sunt demult în practică în corelare cu salariul minim. (...) Creșterea salariului minim ar avea impact favorabil în primul și în primul rând, în 90% pentru lucrătorii din mediul privat”, a declarat Florin Manole, la Digi24.

Ministrul a subliniat importanța ca salariile să asigure un trai decent, acoperind cheltuielile de bază precum alimentația, creșterea copiilor și chiria, mai ales în contextul unei inflații ridicate.

Florin Manole a atras atenția și asupra muncii la gri și a precizat că Inspecția Muncii sancționează angajatorii care plătesc salarii diferite de cele declarate.

De asemenea, în cadrul emisiunii ministrul Florin Manole, a fost întrebat despre situația finanțării programului de fertilizare in vitro (FIV) și perspectivele pentru anul viitor. Acesta a spus că programul a mers foarte bine.

„Mi-aș dori să dublăm numărul de beneficiari. Dacă anul ăsta o să fim pe la 6.400, putem să mergem spre 12.000, sper eu. Nu o luați ca promisiune, pentru că nu vreau să fac nicio promisiune. Dar am promis că fac tot posibilul ca acest program să fie finanțat anul ăsta”, a spus Manole.