Video Păruială, îmbrânceli și pumni, între alesele Congresului din Ciudad de México. O deputată a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ședința, suspendată în țipete

Lucrările Congresului din Ciudad de México au luat o turnură haotică luni,15 decembrie: dezbaterea privind dispariția Institutului pentru Transparență, Accesul la Informații Publice, Protecția Datelor Personale și Responsabilitatea a dus la o confruntare violentă. Mai multe deputate s-au tras de păr, s-au îmbrăncit și s-au lovit cu pumnii.

Confruntarea a avut loc în mijlocul discuțiilor privind hotărârea care propune eliminarea Institutului și integrarea acestuia în Biroul Controlorului Juridic, potrivit El Comercio.

Sesiunea s-a complicat când deputații Partidului Acțiunii Naționale (PAN) au urcat la tribună.

Potrivit EL PAÍS, protestul opoziției a escaladat rapid într-un climat de tensiune, care a lăsat loc îmbrâncelilor, țipetelor și, în cele din urmă, unor lovituri.

Deputatele din Congres și-au smuls părul

Ceea ce a început ca o dispută verbală, s-a transformat rapid într-o luptă fizică între trei deputate: Claudia Pérez, Daniela Álvarez și Yuriri Ayala.

Protagonistele și-au smuls părul, la propriu.

În mijlocul luptei, Claudia Pérez a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Confruntat cu imposibilitatea de a continua sesiunea din cauza haosului generat, Consiliul Director a decis să suspende lucrările, fiind luată în calcul posibilitatea mutării sesiunii într-o locație alternativă, potrivit EL PAÍS.

Mai multe voci au cerut restabilirea dialogului și ordinii în Congresul local.

Amintim că, în decembrie 2024, parlamentarii din Taiwan s-au luat la bătaie din cauza unor proiecte de lege controversate, care ar putea afecta „sistemul democratic” al insulei autonome.

Pumni și picioare s-au împărțit, anul trecut, și în Parlamentul Italian, când o încăierar a izbucnit în timpul dezbaterii aprinse asupra unui proiect de lege controversat, care vizează acordarea unei mai mari autonomii autorităților locale.