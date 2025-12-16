„Boala trecutului” care a reapărut în România. Valeriu Gheorghiță: „Nu este o amenințare, dar trebuie recunoscută la timp”

Medicul Valeriu Gheorghiță atrage atenția că lepra nu reprezintă o amenințare de sănătate publică, dar trebuie recunoscută la timp. Recent, Direcția de Sănătate Publică Cluj a confirmat două cazuri de boala Hansen la persoane angajate într-un salon SPA din Cluj-Napoca, iar alte două cazuri sunt în evaluare.

Direcția de Sănătate Publică Cluj a confirmat recent două cazuri de lepră (boala Hansen) la persoane angajate într-un salon SPA din Cluj-Napoca, iar alte două cazuri sunt în curs de evaluare. Toate cele patru paciente sunt femei, originare din Asia, iar primele două, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj pe 26 noiembrie 2025.

Col. dr. Valeriu Gheorghiță, medic coordonator al campaniilor naționale de sănătate, a explicat că „lepra este o boală rară, dar care poate reapărea sub forma unor cazuri de import, din cauza mobilității populației și migrației”.

„Lepra este cauzată de Mycobacterium leprae, bacil acid-alcoolo-rezistent, cu multiplicare extrem de lentă, imposibil de cultivat in vitro. Are tropism pentru piele și nervii periferici, în special celulele Schwann”, a transmis dr. Valeriu Gheorghiță.

Medicul a subliniat că boala este tratabilă și vindecabilă, iar provocarea reală nu constă în riscul epidemiologic, ci în recunoașterea precoce și combaterea stigmatizării.

„Mult timp, lepra a rămas în manuale ca o boală <a trecutului>. Mobilitatea populației, migrația și globalizarea ne reamintesc însă că bolile rare pot reapărea sub forma cazurilor de import – iar rolul nostru, ca medici, este să le recunoaștem la timp”, a explicat medicul Valeriu Gheorghiță.

Potrivit specialistului, semnele care ar trebui să atragă atenția includ leziuni cutanate hipopigmentate sau eritematoase cu pierderea sensibilității, îngroșarea nervilor periferici și tulburări motorii sau senzitive progresive.

Transmiterea bolii este limitată, fiind nevoie de contact apropiat și prelungit, iar pacienții devin rapid necontagioși după inițierea tratamentului.

Neuropatia periferică este elementul central al bolii, iar dizabilitățile apar din cauza diagnosticării tardive și a inflamației cronice, nu a agresivității bacteriei.

România nu mai raportează cazuri autohtone de decenii, iar ultimii pacienți tratați se regăsesc în sanatoriul de la Tichilești.

„Lepra este tratabilă și vindecabilă. Provocarea reală nu este riscul epidemiologic, ci recunoașterea precoce și combaterea stigmatizării. Lepra rămâne un diagnostic diferențial rar, dar relevant-nu o amenințare de sănătate publică”, a concluzionat dr. Gheorghiță.