Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
Concurenți controversați la Survivor 2026: cine sunt vedetele cu probleme în justiție

Publicat:

Emisiunea Survivor revine la Antena 1 începând cu luna ianuarie, iar lista concurenților a stârnit deja reacții. Pe lângă sportivi și figuri din showbiz, apar și nume-surpriză cu probleme în justiție, inclusiv un fost politician și un om de afaceri arestat recent.

Lista concurenților Survivor 2026 FOTO: Antena 1
Lista concurenților Survivor 2026 FOTO: Antena 1

Pe lista concurenților anunțați de Antena 1 se află Aris Eram, fiul Andreei Esca, cunoscut și din colaborările sale cu emisiunea „Neața, cu Răzvan și Dani”. Alături de el vor mai participa handbalista Patricia Vizitiu și fosta asistentă TV Marina Dina.

Cele mai mari surprize vin însă din zona oamenilor de afaceri și a foștilor politicieni, unde apar două nume cu trecut penal.

Cristian Boureanu, politician condamnat cu suspendare

Cel mai cunoscut nume de pe listă este cel al fostului politician Cristian Boureanu. Născut în Zambia, în 1972, Boureanu a fost deputat în perioada 2004-2012 și a fost căsătorit cu fotomodelul Valentina Pelinel, ulterior soția lui Cristian Borcea.

Cristian Boureanu a fost acuzat de DNA de abuz în serviciu FOTO: Instagram
Cristian Boureanu a fost acuzat de DNA de abuz în serviciu FOTO: Instagram

În mai 2008, Cristian Boureanu a fost acuzat de DNA, în dosarul „Loteria Națională”, de abuz în serviciu. Nouă ani mai târziu, pe 10 iunie 2017, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de ultraj, după ce a atacat un ofițer de poliție care îi ceruse să se legitimeze în timpul unui control rutier de rutină.

Pe 9 mai 2019, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv pe Cristian Boureanu la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare în acest dosar. Tot în 2019, pe 15 noiembrie, procurorii DNA l-au trimis în judecată pentru trafic de influență. Procesul s-a încheiat în mai 2023, când Înalta Curte de Casație și Justiție a decis încetarea definitivă a judecății, ca urmare a prescrierii răspunderii penale.

Călin Donca, milionarul brașovean arestat pentru trei luni

Un alt concurent cu probleme în justiție este omul de afaceri Călin Donca. În septembrie 2023, milionarul din Brașov a fost arestat preventiv, fiind acuzat de procurori de înșelăciune cu criptomonede, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

Călin Donca, milionarul brașovean, a stat trei luni în arest preventiv FOTO: Facebook/ Calin Donca
Călin Donca, milionarul brașovean, a stat trei luni în arest preventiv FOTO: Facebook/ Calin Donca

Călin Donca a stat trei luni în arest preventiv, după care a fost plasat în arest la domiciliu. Ulterior, această măsură a fost înlocuită cu controlul judiciar.

Gabriel Tamaș, un alt concurent cu antecedente penale

Pe lista Survivor se mai află și fostul fotbalist Gabriel Tamaș, care a avut, la rândul său, probleme cu legea. În 2014, Tamaș a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, pentru un incident petrecut în 2013, când a spart ușa unui bloc din București și a tulburat ordinea publică.

Fostul fotbalist Gabriel Tamaș a fost prins băut la volan FOTO: Sport Pictures
Fostul fotbalist Gabriel Tamaș a fost prins băut la volan FOTO: Sport Pictures

În 2019, Gabriel Tamaș a fost arestat în Israel, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului, cu o viteză de 205 km pe oră.

Noul sezon „Survivor” se anunță astfel unul extrem de controversat, cu o distribuție care îmbină vedetele din showbiz cu personaje cunoscute mai degrabă din paginile de știri judiciare.

