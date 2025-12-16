search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
Breaking Deputatul „Mitralieră", achitat de Curtea de Apel Bucureşti în cazul titlului de revoluționar. Ar fi încasat o indemnizație de peste 140.000 de lei

Publicat:
Ultima actualizare:

După ani de procese și zeci de amânări, Curtea de Apel Bucureşti l-a achitat pe fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, în dosarul privind titlul de „Luptător cu Rol Determinant”, într-un caz care a stârnit controverse în justiție.

Curtea de Apel Bucureşti, instanţa care este în centrul scandalului din justiţie, a dispus achitarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în declaraţii şi complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, pe motiv că fapta nu există. Decizia nu este însă definitivă, potrivit Agerpres.

În acelaşi dosar, a fost achitată şi Cristina Valentina Cechi, membră în Comisia pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant.

Dosarul a fost trimis în instanţă în decembrie 2021, iar în octombrie 2023 a fost schimbat judecătorul desemnat iniţial, astfel încât noul complet a fost nevoit să reia judecata de la zero, inclusiv reaudierea martorilor. De menţionat că instanţa a amânat de 19 ori pronunţarea unei decizii în acest caz, pe parcursul unui an şi trei luni (septembrie 2024 - decembrie 2025).

A fost trimis în judecată pentru că a obţinut pe nedrept certificatul de revoluţionar

Potrivit DNA, angajaţi ai Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist (SSPR), printre care şi Adrian Sanda (la data faptei secretar de stat), cu încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, ar fi acordat, în cursul anului 2016, titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant” lui Cătălin Rădulescu.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostului deputat PSD Cătălin Marian Rădulescu, zis şi „Deputatul AKM”, sau „Mitralieră”, pentru complicitate la abuz în serviciu şi fals în declaraţii privind modul în care a obţinut titlul de Luptător la Revoluţia din 1989.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de DNA, fostul deputat este acuzat de complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite şi fals în declaraţii în formă continuată. 

Potrivit procurorilor DNA, „membrii comisiei ar fi admis cererea formulată de inculpatul Rădulescu Cătălin Marian şi ar fi constatat îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant doar pe baza a două declaraţii (din 2015 şi 2016) în care acesta ar fi precizat aspecte neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea sa revoluţionară în oraşele Timişoara şi Bucureşti, în perioada 16-21 decembrie 1989. Declaraţiile respective ar fi contrazise în mod evident de documentele existente la dosarul administrativ al acestuia, existent la S.S.P.R., din care ar rezulta că inculpatul a desfăşurat activitate revoluţionară doar în oraşul Piteşti, începând cu data de 22 decembrie 1989, după fuga dictatorului, nicidecum în oraşele Timişoara şi Bucureşti”. 

Titlul se acordă în baza prevederilor Legii nr. 341/2004 ca recunoştinţă pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni, august 1977.

Concret, membrii comisiei ar fi admis cererea formulată de fostul deputat Cătălin Rădulescu şi ar fi constatat îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant doar pe baza a două declaraţii (din 2015 şi 2016) în care acesta ar fi precizat aspecte neconforme cu realitatea cu privire la activitatea sa revoluţionară în oraşele Timişoara şi Bucureşti în perioada 16 - 21 decembrie 1989.

Potrivit sursei citate, urmare a acestor demersuri, lui Cătălin Rădulescu i-a fost acordat, prin decret prezidenţial, titlul de „Luptător cu Rol Determinant”, cu consecinţa obţinerii în mod necuvenit de către acesta a unei indemnizaţii de gratitudine în valoare de 2.020 lei/lunar începând cu data de 1 ianuarie 2015, în total 143.420 lei.  

