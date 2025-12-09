search
Marți, 9 Decembrie 2025
CTP critică explicațiile lui Nicușor Dan privind drona intrată în România: „Mă lasă bouche bée"

Publicat:
Ultima actualizare:

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur după declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, în interviul acordat publicației Le Monde, legate de drona rusească ce a survolat teritoriul României pe 25 noiembrie.

Cristian Tudor Popescu FOTO Inquam Photos / Bogdan Buda
Cristian Tudor Popescu FOTO Inquam Photos / Bogdan Buda

„L-am criticat pe președintele Dan pentru declarații și gesturi pe care le-am considerat greșite sau nepotrivite. Totul, în termeni raționali, strict cu materialul clientului, căci altfel nu știu. Însă un răspuns al domniei-sale, în interviul acordat ziarului Le Monde, m-a lăsat bouche bée. Rațiunea subsemnatului se dovedește neputincioasă”, a scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

El a citat răspunsul președintelui, care explica de ce drona nu a fost doborâtă:

„Suntem pregătiți pentru drone care vin din zona Odesei. Dar aceasta a intrat mai la vest, după ce a survolat Republica Moldova, ceea ce a fost o situație nouă. Nu aveam multe mijloace de apărare terestră în acel loc, iar avioanele zboară mult mai repede decât dronele, ceea ce face foarte dificilă interceptarea. Tocmai am primit din partea americanilor un nou sistem, dar trebuie adaptate radarele pentru a detecta obiecte care zboară foarte jos”, a spus Nicușor Dan potrivit Le Monde.

CTP a ironizat afirmațiile președintelui Nicușor Dan, afirmând: „Mai întâi, drona a fost detectată imediat, fără vreun radar american special. Apoi, cum?! Dacă dronele vin dinspre Odesa, suntem pregătiți, dacă vin cu câteva zeci de kilometri mai la stânga, e ceva nou și n-avem ce le face?! Să punem niște indicatoare vizibile din cer ‘Numai pentru drone dinspre Odesa’?”

Gazetarul s-a arătat, de asemenea, revoltat de explicațiile legate de incapacitatea avioanelor NATO de a lovi ținta.

„Protecția aeriană nu e pe toată granița de Est a României, granița dinspre război, e doar pe Delta Dunării, Tulcea-Galați? ‘Nu aveam multe mijloace de apărare terestră în acel loc’? Păi, avioanele NATO F-16 sau Eurofighter nu pot ajunge imediat acolo, după cum au și ajuns, dar n-au doborât drona? Întrebarea reporterului era clară: nu vorbește de interceptarea dronei, ci de doborârea ei. Care nu s-a putut deoarece avioanele ZBOARĂ PREA REPEDE?!!

Prin urmare, orice dronă suficient de lentă este intangibilă pentru armamentul de bord al avionului de luptă?!! Iarăși, președintele nostru mă face să mă doară mintea. Îmi trece doar dacă mă gândesc că așa cum pe SRI și SIE nu le-a atins nici cu o pană, de Armată nu vrea să se atingă, orice s-ar întâmpla, nici cu un fulg...”, a concluzionat Cristian Tudor Popescu.

Afirmațiile sale vin după ce președintele României, Nicușor Dan, a oferit un interviu cotidianului francez Le Monde, în cadrul vizitei sale de două zile în Franța.

Amintim că pe 25 noiembrie o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a fost urmărită timp de peste trei ore. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar piloții au avut permisiunea de a o doborî. Nu au reușit însă, deoarece aparatul zbura la o altitudine foarte joasă și dispărea frecvent de pe radar.

