Ce spune ministrul justiției Radu Marinescu despre proteste și demisia Liei Savonea: „Problemele semnalate trebuie investigate”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, 15 decembrie, că nu a discutat până acum cu Lia Savonea, președinta ÎCCJ. Întrebat dacă aceasta ar trebui să demisioneze, a spus că situația trebuie rezolvată „într-un mod profesionist, rațional, conform statutului justiției”.

Sute de participanţi la marşul „Împreună pentru Justiţie” au pornit, duminică, din Piaţa Universităţii către Piaţa Victoriei. Manifestații au avut loc și alte orașe, precum Cluj și Timișoara.

Manifestanții au cerut demisia președintei ÎCCJ și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, declarându-și sprijinul pentru magistrații care au vorbit public despre presiunile la care sunt supuși.

Întrebat la Digi24 ce mesaj le transmite protestatarilor, ministrul Justiției a răspuns că: „într-o democrație, cetățenii au deplina libertate de a-și exprima punctele de vedere”.

„Au fost invocate puncte de vedere concrete cu privire la actul de justiție și acestea trebuie tratate cu foarte multă seriozitate. Problemele semnalate trebuie investigate, iar după aceste verificări, orice abatere care afectează actul de justiție trebuie sancționată”, a subliniat Radu Marinescu.

În ceea ce îi privește pe magistrații care au dezvăluit neregulile, Radu Marinescu a precizat că raliază la punctul de vedere exprimat de președintele Nicușor Dan. „Este foarte bine ca și Raluca Morosanu să prezinte acele dovezi”, adaugă acesta, făcând referire la interviul judecătoarei acordat publicației Recorder.

„Judecătoarea a vorbit inclusiv despre existența unor fapte de corupție. Sunt împotriva oricăror fapte de corupție în sistemul judiciar. Persoanele care comit asemenea fapte trebuie eliminate din sistem.”

Referitor la solicitarea protestatarilor privind demisia președintei ÎCCJ, ministrul precizează că nu a discutat cu aceasta. „Am transmis un mesaj către sistemul judiciar: faceți ordine, lămuriți lucrurile, (...) haideți să aflăm adevărul și să stabilim măsurile necesare.”

„Demisia este un act personal. Trebuie să acționăm într-un mod profesionist, rațional, conform statutului justiției, și să îndreptăm toate problemele. Cel care a greșit trebuie să acționeze în consecință.”

Ministrul precizează că cine face acuzații trebuie să vină și cu probe, iar, până să apară investigația Recorder, nu a primit nicio sesizare oficială de la magistrați; dacă apar dovezi concrete, situațiile trebuie investigate și corectate rapid, subliniază acesta.