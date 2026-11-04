 Controverse în mediul online după ce o mamă a cerut amenzi de 5.000 de lei pentru profesorii care țipă la elevi | adevarul.ro
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Controverse în mediul online după ce o mamă a cerut amenzi de 5.000 de lei pentru profesorii care țipă la elevi

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O mamă a cerut sancțiuni de 5.000 de lei pentru fiecare profesor care țipă la elevi și susține că astfel de comportamente îi afectează pe copii. Propunerea sa a generat numeroase controverse, inclusiv din partea unor cadre didactice care reclamă dificultățile de la clasă.

Profesor care predă la tablă
Profesor care predă la tablă Foto: Shutertsock

Femeia și-a exprimat nemulțumirea într-o postare publicată pe site-ul educațional „La Tablă”, unde a povestit că mai mulți profesori ai copilului său, de la limba română, matematică și istorie, dar și diriginta, ridică frecvent tonul la elevi.

„Chiar nu mai știm să facem disciplină decât cu urlete și țipete? Amenda - 5.000 de lei pentru fiecare profesor care țipă! Asta mi-aș dori eu!”, a scris mama.

Aceasta se întreabă de ce profesorii nu folosesc alte metode pentru a menține disciplina în clasă. 

„Vă dați seama că de adulți depinde modul în care copiii sunt educați? De ce nu adoptă alte metode? De ce nu iau măsuri educative dacă nu se descurcă să-i disciplineze? Nu se mai poate decât cu țipete și urlete?”, a transmis femeia.

Mama spune că în familia sa nu se țipă niciodată, însă a observat schimbări în comportamentul copilului.  „Am ajuns să scriu despre asta pentru că, în familia noastră, nu se țipă niciodată. Am sesizat schimbări în comportamentul copilului, care, din senin, ne răspunde uneori pe un ton ridicat, imitând acest comportament. Pentru că, ce să vezi, educația se face și prin exemplul pe care îl dai tu, ca profesor! (...) Mi-aș dori să se interzică prin lege acest lucru și, dacă există o petiție în acest sens, o semnez cu două mâini. Să se aplice reguli, regulamente, dar să nu mai țipe”, a mai transmis mama.

Reacții împărțite: „Au ajuns la capătul puterilor”

Propunerea a stârnit o dezbatere în mediul online. În timp ce unii utilizatori susțin că elevii trebuie să aibă parte de un climat calm și civilizat la ore, alții atrag atenția asupra dificultăților cu care se confruntă profesorii în clasele în care elevii nu respectă regulile.

Un cadru didactic din învățământul universitar s-a declarat de acord cu ideea unui climat liniștit la ore, dar a atras atenția că experiența din universități este diferită de cea din școli.

„Sunt în totalitate pentru un climat calm și civilizat la ore! Predau în învățământul universitar și nu întâmpin probleme în 99,(9)% dintre situații și pot crea acest climat”, a comentat acesta.

„Habar nu are ce înseamnă «a țipa», câți decibeli se găsesc într-un țipăt. Cine stabilește dacă s-a țipat? Părintele acasă după ce îi povestește copilul?”, a fost una dintre reacții.

Mai mulți participanți la discuție au criticat părinții, susținând că educația și disciplina copiilor trebuie să înceapă în familie.

„Disciplina se face acasă de către părinți... copilul se trimite la școală cu o anumită decență și conduită de comportament, profesorul împrumută intelect, nu operează pe creieri”, a scris un utilizator.

„Oare de ce urlă? Că sunt copiii liniștiți? Mă îndoiesc! Au ajuns la capătul puterilor, dragi părinți și elevi”, a comentat altcineva.

„Când într-o clasă toți elevii urlă și țipă unul la altul, inclusiv în ore, doamna profesoară ar trebui să vorbească în șoaptă ca să se audă, să-i acopere?”, a întrebat acesta.

Au existat și comentarii ironice la adresa propunerii mamei. 

„Eu propun ca profesorii să facă și ei o petiție prin care să solicite să fie dotați, pe lângă catalog și cretă, cu un fluier, un kit de prim ajutor și un set de autoapărare, eventual cu spray paralizant și alte mijloace legale de protecție”, a scris acesta.

„O rugăm cu respect pe autoarea articolului să țină 1-2 ore demonstrative în care să nu ridice tonul. Promitem să luăm notițe și să ne conformăm!”, a adăugat altă persoană.

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