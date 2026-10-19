 Ministrul propus la Educație vrea informații de la SRI să înţeleagă de ce nu s-au luat măsuri în cazul incidentului grav de la Bistrița | adevarul.ro
search
Luni, 19 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ministrul propus la Educație vrea informații de la SRI să înţeleagă de ce nu s-au luat măsuri în cazul incidentului grav de la Bistrița

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministrul propus pentru Educaţie şi Cercetare, Sorin Costreie, a declarat, luni, legat de incidentul în care un elev a atacat cu un cuţit o profesoară şi un coleg în Bistriţa-Năsăud, că va dori date, inclusiv de la SRI, pentru a înţelege de ce nu s-au luat măsuri înainte.

Sorin Costreie
Sorin Costreie, ministru propus la Educație Foto: Facebook/Sorin Costreie

„Am sunat azi acolo, am vorbit şi cu doamna director, am vorbit şi cu inspectorul general şi cu primarul. Atât profesoara de Matematică, care era la clasa a VI-a, când a fost atacul, este ok, a suferit o intervenţie chirurgicală şi este ok, se pare că plămânul este afectat, dar şi elevul care a sărit să o apere. Deci, ei sunt ok, ce nu este ok este această situaţie de radicalizare", a afirmat Costreie, după audierile din comisii pentru funcţia de ministru al Educaţiei, scrie Agerpres.

El a spus că „situaţia este îngrozitoare", menţionând că şcoala trebuie să devină relevantă, ceea ce înseamnă inclusiv educarea copiilor cu privire la „grija faţă de celălalt".

Acesta a arătat că este în favoarea elaborării unor recomandări pentru profesori şi elevi pentru astfel de cazuri.

„Deja am vorbit cu colegul meu de la preuniversitar şi vom vrea să venim cât de repede se poate, pentru că ideea nu este să ne grăbim, ci să facem lucrurile bine cu statutul elevului şi statutul profesorului în care să fie prinse astfel de situaţii. Dar aş merge mult pe prevenţie, pentru că aici, în clipa în care s-a ajuns, este uneori mult prea târziu. Slavă Domnului că acum îi avem pe cei doi în viaţă, dar putea să fie mult mai rău. Aţi văzut, sunt alte cazuri, înţeleg că a fost un caz similar în Polonia. Deci aici vorbim de un pattern, lucrurile nu se întâmplă chiar întâmplător, să zic aşa, dar situaţia o ştiu în măsura în care o ştiu acum, dar voi vrea date inclusiv de la SRI, din multe alte locuri să înţelegem pentru că vorbim de radicalizare. Eu înţeleg că el a postat înainte pe TikTok, înţeleg că erau semne dinainte şi trebuie să vedem exact de ce nu s-au luat nişte măsuri", a menţionat Costreie.

Legat de posibilitatea interzicerii accesului la reţelele de socializare a copiilor sub 14 ani, Costreie a transmis că ia în calcul şi această măsură, menţionând că va fi o iniţiativă europeană.

„Marea problemă nu este cu interzisul, că uneori interzicând creezi fructul oprit, marea problemă este să-i pregătim pe copiii noştri, inclusiv pentru a naviga pe aceste reţele sociale şi a fi acolo în mediul virtual şi digital. Deci pe mine mă interesează mult mai mult ce vă spuneam - această educaţie relevantă, inclusiv pentru aceste cazuri", a mai arătat ministrul propus.

Întrebat în legătură cu proiectul anunţat de social-democratul Bogdan Ivan în acest sens, Costreie a spus că îl susţine, în principiu, ca o măsură tranzitorie până la pregătirea copiilor să navigheze pe reţelele sociale.

Legat de posibilitatea percheziţionării copiilor la intrarea în şcoală, Sorin Costreie a anunţat că e posibilă schimbarea legislaţiei în acest sens.

„Bineînţeles - e posibil şi o să analizăm cu maximă atenţie, inclusiv acest lucru. Noi ştim că avem o problemă cu paza de la şcoală, cu multe alte lucruri care ţin de securitatea copiilor şi a profesorilor şi a întregului personal (...). Deci, dacă e nevoie, vom ajunge şi la astfel de măsuri în care, ca la aeroport sau în alte medii care se vor sigure, să fie controlaţi astfel încât să nu mai intre cu cuţite, pentru că astăzi el era cu un cuţit. Vă daţi seama că asta nu se poate face repede, aici vorbim de detectoare de metale şi lucruri de tipul ăsta, dar trebuie să analizăm exact situaţia. Noi suntem acum sub această încărcătură emoţională pe care o recunosc şi eu pentru că vorbim de un coleg de-ai noştri care a fost înjunghiat şi trebuie să ne liniştim şi să vedem exact ce putem face cu privire la prevenţie şi pentru a crea un mediu mult mai sigur. Gândiţi-vă că toate astea sunt legate şi de bullying şi de agresiunea, inclusiv, verbală care e într-o continuă efervescenţă în societate şi implicit şi în şcoală", a mai arătat Sorin Costreie.

Ce s-a întâmplat la Bistrița

Un elev de clasa a şaptea de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţa, o profesoară şi a rănit şi un coleg, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le-au acordat primele îngrijiri medicale, acestea fiind ulterior transportate la UPU SMURD Bistriţa.

Mai mulţi elevi au avut stări de panică şi agitaţie, motiv pentru care ISU Bistriţa a alocat suplimentar o autospecială pentru victime multiple.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
digi24.ro
image
Doi copii au pornit un Mercedes electric de 82.000 de euro la Salonul Auto de la Paris și l-au izbit de un panou. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Bolojan, mutare-BOMBĂ înainte să plece de la Palatul Victoria. Nimeni nu se aștepta!
gandul.ro
image
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
mediafax.ro
image
Echipa de start a FCSB cu FC Voluntari, confirmată. Reghecampf a pregătit o mare surpriză! Exclusiv
fanatik.ro
image
Calculele dinaintea învestirii Guvernului Niculescu: cu ce scor trece de Parlament cabinetul PSD cu premier independent
libertatea.ro
image
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
digisport.ro
image
Horoscop marți, 20 octombrie 2026. Leii se confruntă cu probleme de sănătate, iar Racii riscă să piardă afaceri importante
click.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București
antena3.ro
image
Ungaria a coborât inflaţia de la 26% la 1,6%. În România, preţurile cresc acum de patru ori mai repede
zf.ro
image
Se schimbă regulile de divorţ pentru părinţii cu copii. Condiţia care ar putea deveni obligatorie
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
cancan.ro
image
CCR decide joi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională. Care pensionari vor fi afectați? Și cum?
newsweek.ro
image
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
prosport.ro
image
Câți bani poți avea în bancă fără să pierzi ajutorul pentru încălzire. Pragul valabil în 2026
playtech.ro
image
Eroul din Bistrița purta tricoul Rapidului: a sărit să-și apere profesoara și a fost înjunghiat. Motivul atacului care a șocat România
fanatik.ro
image
Rectorul Universității București transmite mesaj simbolic: „Dacă în continuare vom avea oameni foarte buni, dar mediocrii ajung să conducă, lucrurile nu vor fi în regulă”
ziare.com
image
Ministrul de Interne din Franța a făcut anunțul mult așteptat, după protestele violente de la Paris
digisport.ro
image
Cupe din foitaj cu spanac, ciuperci și brânză, aperitive rumene și savuroase
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cutremur pe scena politică. Și-au dat demisia în urmă cu puțin timp
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în cazul elevului din Bistrița care a înjunghiat o profesoară. Ce spune bunicul său. Victima, în sala de operație
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Radu Ștefan Bănică, mândru de realizările sale la 24 de ani. Ce relație are cu Andreea Marin și pentru ce îi este recunoscător tatălui său
click.ro
image
Greșeala pe care mulți români o fac înainte de culcare. De ce nu este recomandat să lași cheia în yală peste noapte
click.ro
image
Clipe de groază pentru Prințul Marco și Bianca Ghiurcă! Concurenții de la Insula Iubirii au trecut printr-un accident grav
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Elizabeth Chudleigh, Ducesă de Kingston, profimedia 0164775193 jpg
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat
okmagazine.ro
Satul Meria din Corsica
O casă veche de 1.600 de ani, descoperită la câțiva pași de un debarcader antic, pe coasta Corsicăi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Jennifer Lopez se iubește cu fostul soț al lui Nicole Kidman? „Se întâlnesc în mare secret!”
image
Radu Ștefan Bănică, mândru de realizările sale la 24 de ani. Ce relație are cu Andreea Marin și pentru ce îi este recunoscător tatălui său

OK! Magazine

image
Ducesa cu mâna lungă și ridicolă? Meghan și umilința trăită în fața lui Kate, după ce i s-au cerut înapoi hainele de lux