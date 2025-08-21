search
Ciugud, noua vedetă rurală a României moderne. Detaliul adesea omis din spatele succesului celei mai lăudate comune

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Lăudată frecvent în ultimii ani pentru dezvoltare, comuna Ciugud din județul Alba este considerată un model al satului românesc modern. Nu numai fondurile europene au contribuit însă, la succesul ei.

Ciugud. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Ciugud. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Comuna Ciugud din județul Alba a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai lăudate așezări rurale din România. Recent, jurnaliștii unui ziar olandez au vizitat comuna, faimoasă pentru inovațiile sale.

„Suntem onorați că Het Financieele Dagblad, unul dintre cele mai vechi și respectate ziare din Olanda (cu o istorie care începe în 1796), a dedicat un amplu articol Comunei Ciugud și modului în care micile comunități pot construi viitorul cu viziune, curaj și... fonduri europene! Jurnaliștii olandezi au petrecut o zi alături de noi, au vizitat Școala Smart din Ciugud, au explorat conceptul de smart village și, în final, au concluzionat că suntem un model de bună practică în ceea ce privește dezvoltarea europeană a comunităților rurale”, informa Primăria comunei Ciugud.

Ciugud, lăudat peste hotare

Articolul a fost publicat în ediția tipărită a ziarului și aduce în prim-plan nu doar tehnologia, ci mai ales povestea unei comunități care se încăpățânează să creadă în educație, inovație și în șansa de a schimba țara începând de la firul ierbii, din ulița satului românesc, adaugă reprezentanții comunei pe pagina de Facebook.

„Ciugud este exemplul european prin excelență al unui smart village și atrage delegații din țară și din străinătate care vor să învețe din această poveste de succes. Datorită folosirii inteligente a fondurilor europene, Ciugud s-a transformat dintr-un sat rămas în urmă în cel mai digital sat din România. Locuitorii își plătesc taxele prin aplicații, școlile sunt complet digitalizate, iar satul are un parc industrial prosper”, arată publicația olandeză.

Gheorghe Damian a devenit primar în anul 2000, într-o vreme în care Ciugud arăta ca multe alte sate din România: cu drumuri degradate, o comunicare dificilă cu autoritățile locale și cu tineri care plecau spre oraș.

Ciugud în presa din olanda. Foto: Primăria Ciugud
Ciugud în presa din olanda. Foto: Primăria Ciugud

„Acum, localnicii colectează selectiv gunoiul, iluminatul stradal este pe LED, iar autobuzele circulă pe electricitate. Și, în timp ce multe zone rurale se depopulează, Ciugud își vede populația crescând”, adaugă David Kabel, autorul articolului.

Încă din anii 2000, primăria comunei din județul Alba a atras șapte milioane de euro pentru modernizarea drumurilor, iar de atunci, proiectele europene au adus fonduri de 65 de milioane de euro – adică aproximativ 20.000 de euro pentru fiecare locuitor, notează publicația din Țările de Jos.

Citește și: Orașul din Apuseni unde oamenii își sărau mămăliga cu aur pisat: „Unul purta cizme cu aur, altul voia să își acopere casa cu el”

Localnicii își plătesc taxele prin telefon și folosesc aplicații pentru a depune documente administrative sau a raporta probleme.

„Faptul că tot mai mulți oameni vin să locuiască în Ciugud se datorează și locurilor de muncă apărute. Astăzi, în parcul industrial din Ciugud sunt 40 de firme, de la logistică la procesare alimentară”, adaugă autorul articolului.

Comuna Ciugud are în componență șase sate: Ciugud, Limba, Șeușa, Drâmbar, Teleac și Hăpria. Numărul locuitorilor este de circa 3.300 de oameni, în creștere în ultimii ani – la fel și al elevilor din școala modernizată pe fonduri europene.

„O parte din creșterea populației se datorează și școlii digitalizate. Clădirea, pe care flutură steagurile UE, are cele mai noi tehnologii: aer reglat automat, smartboard-uri în fiecare clasă și camere pentru școala online”, notează ziarul olandez.

Ciugud este un model pentru alte sate, concluzionează autorul articolului.

Comuna Ciugud, lipită de Alba Iulia

În ultimii ani, comuna din județul Alba a devenit o adevărată „vedetă rurală”, fiind mediatizată intens pentru fondurile europene atrase și pentru activitatea primarului său, aflat în funcție de 25 de ani. Totuși, un detaliu important care a contribuit la succes a fost adesea omis.

Primăria Ciugud. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Primăria Ciugud. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Satul Ciugud este aproape „lipit” de Alba Iulia și la fel de apropiat de zona industrială a municipiului. Cele două localități sunt legate prin două drumuri de 5–7 kilometri. Unul traversează podul peste râul Mureș, iar celălalt trece pe sub Autostrada Sebeș–Turda, care, împreună cu Autostrada A1, a contribuit la dezvoltarea orașului și a satelor din jur. Alba Iulia a devenit în ultimii ani un oraș atractiv pentru investiții, iar populația ei a fost în creștere. Satele din vecinătatea ei au profitat și ele de dezvoltarea „cetății”, în timp ce alte localități din județ, mai îndepărtate de Alba Iulia sunt afectate de stagnare.

„Marea performanță a Ciugudului este că s-a transformat dintr-un sat obișnuit într-un loc unde oamenii trăiesc mai bine. Și poate că tocmai acest lucru ar trebui să ne impresioneze cel mai mult”, spune un localnic.

În schimb, alți săteni se arată mai rezervați în privința succesului mediatizat al comunei de pe malul Mureșului. Pentru ei, localitatea a rămas un loc în care petrec timpul liber, în timp ce fac naveta pentru a munci în Alba Iulia. Centrul satului, marcat de un giratoriu în jurul căruia se înșiră primăria, școala și biserica din Ciugud, un parc și un cimitir, este mai tot timpul pustiu.

„Ciugud a devenit un fel de «dormitor» pentru familiile tinere. Nu cred că de cafele în sat le arde lor după ce vin din Alba Iulia, pentru că au unde se distra în oraș. Dar aici școlile sunt bine dotate, iar localnicilor nu le lipsesc prea multe”, susține altcineva.

În privința atracțiilor turistice, nu se găsesc în Ciugud; în schimb, localnicii arată drumul spre Alba Iulia, unde Cetatea Alba Carolina se află la câteva minute de mers cu mașina.

Alba Iulia

