Circulația se desfășoară pe o bandă în Comarnic din cauza unor lucrări: cât timp este restricționat traficul

Autoritățile anunță că au fost impuse restricții de trafic pe DN1 ca urmare a unor lucrări la infrastructura rutieră. Lucrările vizează refacerea părții carosabile și realizarea rețelei de metrou către Aeroportul Internațional Henri Coandă. Restricțiile sunt impuse în noiembrie.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, în perioada 3 – 6 noiembrie, traficul rutier este restricționat pe DN1, la kilometrul 113 și la kilometrul 118, în cartierul Posada din localitatea Comarnic „pentru a permite efectuarea unor lucrări de întreținere a părții carosabile și a acostamentelor”, potrivit Mediafax.

Pe durata lucrărilor, circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe un sens de mers, dirijată prin piloți de trafic.

De asemenea, în perioada 3 – 23 noiembrie, se fac lucrări de legătură a rețelei de metrou Magistrala 6 cu Aeroportul Internațional Henri Coandă, motiv pentru care se închide sensul de deplasare dinspre breteaua adiacenta DN1 către Bd. Dr. Liviu Librescu. Traficul rutier se desfășoară deviat pe relația Aleea Privighetorilor – Bd. Alexandru Nasta – Bd. Dr. Liviu Librescu.

Șoferii sunt sfătuiţi să conducă cu atenţie şi să reducă viteza în zona lucrărilor semnalizate.