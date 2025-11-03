search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Circulația se desfășoară pe o bandă în Comarnic din cauza unor lucrări: cât timp este restricționat traficul

0
0
Publicat:

Autoritățile anunță că au fost impuse restricții de trafic pe DN1 ca urmare a unor lucrări la infrastructura rutieră. Lucrările vizează refacerea părții carosabile și realizarea rețelei de metrou către Aeroportul Internațional Henri Coandă. Restricțiile sunt impuse în noiembrie.

Trafic restricționat pe DN1 FOTO: Adevărul
Trafic restricționat pe DN1 FOTO: Adevărul

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, în perioada 3 – 6 noiembrie, traficul rutier este restricționat pe DN1, la kilometrul 113 și la kilometrul 118, în cartierul Posada din localitatea Comarnic „pentru a permite efectuarea unor lucrări de întreținere a părții carosabile și a acostamentelor”, potrivit Mediafax.

Pe durata lucrărilor, circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe un sens de mers, dirijată prin piloți de trafic.

De asemenea, în perioada 3 – 23 noiembrie, se fac lucrări de legătură a rețelei de metrou Magistrala 6 cu Aeroportul Internațional Henri Coandă, motiv pentru care se închide sensul de deplasare dinspre breteaua adiacenta DN1 către Bd. Dr. Liviu Librescu. Traficul rutier se desfășoară deviat pe relația Aleea Privighetorilor – Bd. Alexandru Nasta – Bd. Dr. Liviu Librescu.

Șoferii sunt sfătuiţi să conducă cu atenţie şi să reducă viteza în zona lucrărilor semnalizate.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
digi24.ro
image
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
stirileprotv.ro
image
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
gandul.ro
image
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
mediafax.ro
image
El este Rareș, un tânăr asistent de pe ambulanță care salvează vieți chiar și în afara urgențelor. Cazul care l-a marcat profund: „Mi-a spus că se simte din nou om”
fanatik.ro
image
Călin Georgescu îi dă lovitura de grație Ancăi Alexandrescu. Ce a spus despre candidatura ei la Primăria București
libertatea.ro
image
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Giani Kiriță a luat-o pe urmele lui Adrian Mutu
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
observatornews.ro
image
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Transfer dosar pensie. Ce faci când schimbi domiciliul
playtech.ro
image
Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor! Sportiva e în culmea fericirii: ”E prima dată pentru mine”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dat afară de Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Bani în plus pentru pensionari! Suma intră direct pe card. Cine se bucură de ajutor înainte de Crăciun
kanald.ro
image
Copiii născuți din mame care au avut COVID-19 în timpul sarcinii au risc de autism și...
playtech.ro
image
„Am niște probleme foarte mari. Roagă-te pentru mine” Conversațiile făcute publice de Daniel Balaș, bunul prieten al Ștefaniei Szabo! Ceea ce se întâmpla în viața regretatei doctorițe este de-a dreptul CUTREMURĂTOR. Abia acum iese adevărul la iveală
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Toamnă mai caldă decât în alți ani
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Andreei Cuciuc. Și-a sunat mama înainte să moară și i-a dezvăluit de ce se simte rău. Părinții fac dezvăluiri șocante la un an de la moartea tinerei de 17 ani: „A fost otrăvită”
actualitate.net
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
click.ro
image
Gelozia l-a costat relația! Bursucu, despre despărțirea de soția sa, Andreea: „Nu e de glumă”. Cum a convins-o să-i mai dea o șansă
click.ro
image
Totul despre scandalul lui Călin Geambașu cu mama fiului său, care-l acuzase de 10 infracțiuni grave: „Am luptat cu copilul în brațe!”. În ce relații a rămas cu femeia care i-a distrus căsnicia?
click.ro
Jennifer Aniston cu iubitul png
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în Saxonia (© Landesamt für Archäologie Sachsen)
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în stare „aproape perfectă”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar

OK! Magazine

image
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?