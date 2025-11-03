Restricţii de circulaţie pe DN 1, între Ploieşti şi Braşov, pentru lucrări de întreţinere a carosabilului şi a acostamentului

Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, începând de luni, 3 noiembrie, până joi, 6 noiembrie, pe drumul naţional 1, între Ploieşti şi Braşov, în zona oraşului prahovean Comarnic. Măsura a fost instituită pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere a carosabilului şi a acostamentului.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, restricţiile sunt valabile între kilometrii 113 şi 118, în cartierul Poiana (Poasada) din Comarnic, unde echipele intervin pentru lucrări curente la partea carosabilă.

„Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, prin închiderea alternantă a câte unei benzi de circulaţie a fiecărui sens. Semnalizarea şi măsurile pentru desfăşurarea traficului rutier vor fi realizate prin grija administratorului drumului public, iar activităţile de asigurare a fluenţei traficului vor fi monitorizate de poliţiştii rutieri”, au transmis reprezentanţii IPJ Prahova.

Poliţiştii îi sfătuiesc pe conducătorii auto care tranzitează zona să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, indicaţiile agenţilor aflaţi la faţa locului şi să manifeste atenţie sporită în zonele aglomerate, pentru a evita producerea accidentelor.