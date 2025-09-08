Foto Restricții de circulație pe DN1, în zona Otopeni, pentru lucrări la stația de metrou. Care sunt rutele alternative din 9 septembrie

Metrorex a anunțat că, începând de marți, 9 septembrie, traficul pe DN1 – Calea Bucureștilor (zona Otopeni) va fi reconfigurat pentru execuția lucrărilor la viitoarea stație de metrou „Otopeni”, parte a Magistralei 6.

Potrivit companiei, vor fi impuse următoarele măsuri de circulație:

Circulația rutieră se va desfășura pe câte două benzi pe fiecare sens.

Parapetul median va fi repoziționat.

O parte din traficul pe direcția București–Ploiești va fi deviat prin rețeaua stradală a orașului Otopeni: DN1 (km 13+750) – str. Polonă – str. Floare de Cais – str. Argeș – str. Traian – str. Oituz – DN1 (km 14+650).

Circulația pietonilor va fi asigurată pe trasee provizorii.

Accesul auto către str. 23 August din DN1 va fi restricționat.

De asemenea, Metrorex a prezentat și care sunt rutele alternative:

Spre localitatea Tunari: DN1 – str. Oituz – str. Floare de Cais – str. 23 August.

Spre DN1 din interiorul Otopeniului: str. Floare de Cais – str. Polonă sau str. Traian – str. Oituz/str. Mărășești.

„Măsurile sunt implementate în baza avizului emis de CNAIR și Poliția Rutieră. Semnalizarea rutieră va fi realizată conform planului aprobat. Mulțumim pentru înțelegere tuturor participanților la trafic, rezidenților și companiilor din zonă”, a transmis Metrorex.

Magistrala 6 va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internațional Otopeni.

Magistrala 6 are 14 km lungime, 12 stații noi și va parcurge zone importante din Capitală: Gara de Nord, Basarab, Piața Victoriei, 1 Mai, Expoziției, Băneasa, Aeroport. Este împărțită în două secțiuni: secțiunea 1 – 1 Mai – Tokyo și secțiunea 2 – Tokyo – aeroport Otopeni.

Pe secțiunea 1 lucrările au început în decembrie 2023 și este estimat că vor fi finalizate în 2027, în timp ce pe secțiunea 2 contractul a fost semnat în mai 2023 și lucrările ar trebui să fie finalizate în 2028.