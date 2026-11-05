Cine se poate pensiona anticipat fără penalizări. Românii care pot scăpa de până la 5 ani de muncă

Românii care au acumulat suficientă vechime în muncă se pot pensiona cu până la cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard, fără să li se aplice penalizări la pensie.

Și noua lege a pensiiloor dă posibilitatea pensionării anticipate Foto: Arhiva

Legea nr. 360/2023 prevede posibilitatea pensionării cu cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard pentru persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani. Deși este numită frecvent pensionare anticipată fără penalizări, încadrarea juridică este diferită, beneficiarii primind în fapt pensie pentru limită de vârstă, nu pensie anticipată.

Există însă și alte categorii de persoane care pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, în funcție de condițiile de muncă sau de situația familială. Regulile nu sunt identice, iar reducerile nu se pot cumula întotdeauna.

Categoriile de români care se pot pensiona anticipat fără penalizări

Potrivit articolului 56 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

Condiția esențială este, prin urmare, vechimea acumulată. Dar nu este suficient ca o persoană să fi împlinit vârsta cu cinci ani înaintea limitei standard, ci aceasta trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege și să îl fi depășit cu minimum cinci ani de stagiu de cotizare.

De exemplu, o persoană al cărei stagiu complet de cotizare contributiv este de 35 de ani trebuie să fi acumulat cel puțin 40 de ani de stagiu pentru a putea solicita această formă de pensionare. Stagiul aplicabil trebuie verificat în funcție de luna și anul nașterii, potrivit anexei nr. 5 din lege.

Prin această prevedere, persoanele care au început să lucreze de tinere și au avut o activitate profesională îndelungată pot ieși la pensie cu până la cinci ani mai devreme, fără diminuarea cuantumului pensiei pentru anticipare.

Este important însă de precizat că reducerea de cinci ani prevăzută de articolul 56 nu poate fi cumulată cu alte reduceri ale vârstei standard de pensionare prevăzute de lege sau de alte acte normative.

Cine se mai poate pensiona mai devreme, fără penalizare

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede și alte situații în care persoanele pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea specifică pensiei anticipate. Aceste facilități se acordă însă numai dacă sunt îndeplinite condițiile referitoare la stagiul de cotizare, tipul activității desfășurate sau situația personală a solicitantului.

O altă categorie este reprezentată de persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă. În cazul celor care au desfășurat activitate în condiții deosebite, reducerea vârstei standard poate ajunge la șapte ani, dacă au realizat cel puțin 21 de ani în astfel de condiții. Pentru persoanele care au lucrat în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în anumite locuri de muncă încadrate în condiții speciale, reducerea poate ajunge la zece ani, în funcție de durata activității. În aceste situații, legea impune, ca regulă, realizarea stagiului complet de cotizare contributiv.

Există și categorii profesionale pentru care sunt prevăzute condiții speciale de pensionare. De exemplu, persoanele care au lucrat în subteran, în unități miniere, cel puțin 50% din timpul normal de muncă și au acumulat minimum 20 de ani de activitate în aceste condiții pot beneficia de reducerea vârstei standard cu 20 de ani, fără ca vârsta de pensionare să coboare sub 45 de ani. De asemenea, anumite categorii de artiști, precum balerinii, acrobații, soliștii vocali de operă și operetă și instrumentiștii la instrumente de suflat, pot beneficia de reduceri de până la 13 ani, dacă îndeplinesc cerințele legale privind profesia și vechimea în activitate.

Un regim distinct este prevăzut pentru persoanele care au desfășurat activități de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare în zonele I și II de expunere la radiații. Pentru cei care au realizat cel puțin 22 de ani în zona I, respectiv 25 de ani în zona II, vârsta standard de pensionare se reduce cu 20 de ani, respectiv cu 18 ani, fără a putea coborî sub 45 de ani.

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Reduceri sunt acordate și în funcție de situația personală. Femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani și au realizat stagiul complet de cotizare contributiv pot beneficia de o reducere de șase luni pentru fiecare copil, până la maximum trei ani și șase luni pentru șapte copii sau mai mulți. Facilitatea se aplică și femeilor care au adoptat și crescut copii timp de cel puțin 13 ani.

În cazul persoanelor cu handicap, reducerea depinde de gradul de handicap și de stagiul contributiv realizat în condiții de handicap. Astfel, persoanele cu handicap grav pot beneficia de o reducere de 15 ani dacă au realizat cel puțin o treime din stagiul complet în aceste condiții. Pentru handicapul accentuat, reducerea este de zece ani, cu condiția realizării a cel puțin două treimi din stagiul complet, iar pentru handicapul mediu este tot de zece ani, însă este necesar stagiul complet de cotizare contributiv în condiții de handicap. Încadrarea trebuie dovedită potrivit cerințelor legale. Persoanele cu deficiență vizuală gravă beneficiază de reguli distincte, putând obține pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă, dacă au realizat în aceste condiții cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare contributiv.

O altă categorie este cea a persoanelor persecutate din motive politice, deportate în străinătate după 23 august 1944 sau aflate în prizonierat, care beneficiază de drepturile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990. Dacă îndeplinesc condițiile legale privind stagiul de cotizare și recunoașterea perioadelor respective, acestea pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu șase luni pentru fiecare an de privare de libertate, deportare și/sau prizonierat.

În ceea ce privește cumularea reducerilor, legea permite, în anumite situații, însumarea reducerilor prevăzute la art. 48 și art. 51 din Legea nr. 360/2023, precum și a celor acordate prin alte acte normative speciale, în limita totală de 11 ani și cu respectarea vârstelor minime prevăzute de lege: 52 de ani pentru femei și 54 de ani pentru bărbați. Există însă excepții și reguli distincte pentru anumite categorii profesionale. În plus, reducerea de până la cinci ani prevăzută la art. 56 pentru persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani nu poate fi cumulată cu alte reduceri ale vârstei de pensionare.

Aceste categorii nu trebuie confundate cu persoanele care solicită pensie anticipată în baza articolului 58. Ele beneficiază de reduceri ale vârstei standard în condițiile unor prevederi distincte.

Care sunt penalizările la pensionarea anticipată

Pentru persoanele care nu îndeplinesc condiția de a depăși stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani, legea permite solicitarea pensiei anticipate cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard de pensionare, dar aplică o diminuare a cuantumului.

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Potrivit articolului 58 din Legea nr. 360/2023, pot solicita pensie anticipată persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și cele care au depășit acest stagiu cu până la cinci ani.

Diminuarea cuantumului pensiei depinde de două elemente: numărul de luni cu care persoana se pensionează mai devreme și stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet contributiv.

Legea stabilește următoarele procente de diminuare pentru fiecare lună de anticipare:

Stagiul realizat peste stagiul complet contributiv/Diminuare pentru fiecare lună

- până la un an - 0,40%;

- între un an și doi ani - 0,35%;

- între doi și trei ani - 0,30%;

- între trei și patru ani - 0,25%;

- între patru și cinci ani 0,20%.

Astfel, pentru o persoană care solicită pensionarea cu cinci ani înainte și are un stagiu realizat cu până la un an peste cel complet, diminuarea poate ajunge la 24%. Pentru cineva cu un stagiu suplimentar cuprins între patru și cinci ani, reducerea maximă pentru aceeași perioadă de anticipare este de 12%.

Diminuarea se menține până când persoana îndeplinește condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă. În acel moment, pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă, iar diminuarea este eliminată.

Legea prevede și că anumite perioade de asigurare realizate prin contracte voluntare de asigurare socială încheiate după datele indicate în actul normativ nu sunt luate în calcul la stabilirea stagiului necesar pentru acordarea pensiei anticipate. Aceste perioade pot fi însă valorificate ulterior, la pensia pentru limită de vârstă.