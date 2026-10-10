 Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă | adevarul.ro
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Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă

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Împlinirea vârstei standard de pensionare nu garantează automat obținerea pensiei. Persoanele care au doar 10 ani de vechime nu îndeplinesc stagiul minim de cotizare necesar pentru a beneficia de acest drept, însă există câteva variante prin care pot încerca să își completeze contribuțiile sau să obțină un venit la bătrânețe.

Mai mulți vârstnici la o casă de pensii
Cei care au muncit mai puțin de 15 ani nu pot ieși la pensie Foto: Inquam Photos

Pensia reprezintă un drept esențial pentru persoanele care ajung la vârsta de pensionare și au acumulat perioada necesară de cotizare. Pentru pensia pentru limită de vârstă, acordarea dreptului este condiționată de îndeplinirea a două cerințe principale: atingerea vârstei standard de pensionare și realizarea stagiului minim de cotizare contributiv. În prezent, stagiul minim contributiv este de 15 ani.

Prin urmare, o persoană care a ajuns la vârsta de pensionare și are numai 10 ani de stagiu contributiv nu îndeplinește condiția minimă pentru deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

Este important însă ca persoana să verifice situația oficială înainte de a considera că are doar 10 ani de cotizare. Vechimea pe care o are în acte sau pe care o estimează pe baza perioadelor în care a lucrat poate să nu coincidă cu stagiul contributiv recunoscut de casa de pensii.

Pot exista perioade care nu au fost valorificate sau pentru care sunt necesare documente suplimentare. De aceea, primul pas este verificarea stagiului de cotizare la casa teritorială de pensii.

Cum poți ajunge la stagiul necesar pentru pensie

Dacă, după verificarea situației, persoana are într-adevăr numai 10 ani de stagiu contributiv, trebuie analizată posibilitatea completării perioadei până la minimum 15 ani.

Una dintre variantele prevăzute de legislație este asigurarea voluntară în sistemul public de pensii. Persoana poate încheia un contract de asigurare socială cu casa teritorială de pensii și poate plăti contribuții pentru perioada în care este asigurată, în condițiile prevăzute de lege.

Începând cu 1 iulie 2026, venitul lunar asigurat înscris în contract nu poate fi mai mic de 4.325 de lei, iar contribuția de asigurări sociale aferentă acestui nivel este de 1.081 de lei pe lună. Pentru cei cinci ani care lipsesc până la stagiul minim de 15 ani, contribuțiile ar ajunge astfel la 64.860 de lei, o sumă exorbitantă pentru o persoană care a ajuns la vârsta de pensionare și are venituri reduse.

Ce faci dacă nu poți obține pensia

În astfel de situații în care persoana ajunsă la vârsta de pensionare nu poate cumpăra vechime și, prin urmare, nu poate obține pensie pentru limită de vârstă, există și soluția venitului minim de incluziune, care este acordat prin sistemul de asistență socială.

Venitul minim de incluziune este diferit de pensie și nu se acordă automat persoanelor care nu îndeplinesc condițiile pentru pensionare. Pentru stabilirea dreptului sunt analizate veniturile persoanei sau ale familiei și celelalte criterii prevăzute de legislație.

Pentru persoanele vârstnice există reguli specifice privind acordarea ajutorului de incluziune. În acest caz, autoritățile verifică veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii. Dacă persoana nu a avut salariu sau alte venituri care intră în calculul prevăzut de lege, venitul net lunar luat în considerare este zero, iar venitul minim de incluziune pe care îl poate încasa lunar va fi de maximum 400 de lei.

Unde depui cererea pentru ajutor social

Persoana care nu poate obține pensie și consideră că are venituri suficient de mici pentru a beneficia de sprijin social trebuie să se adreseze serviciului public de asistență socială din cadrul primăriei localității în care are domiciliul sau reședința.

Acolo poate solicita informații despre venitul minim de incluziune și despre celelalte forme de sprijin disponibile. Cererea pentru venitul minim de incluziune se depune la autoritatea locală competentă, împreună cu documentele necesare pentru verificarea situației solicitantului.

Ai ajuns la vârsta de pensionare și ai doar 10 ani de vechime?

  • Casa teritorială de pensii: verifică stagiul contributiv și perioadele care pot fi valorificate.
  • Casa teritorială de pensii: întreabă dacă poți completa stagiul până la minimum 15 ani prin asigurare voluntară.
  • Primăria, serviciul de asistență socială: verifică dreptul la venitul minim de incluziune și la alte forme de sprijin.

Concret, pentru o persoană care a ajuns la vârsta de pensionare cu numai 10 ani de cotizare, situația nu înseamnă că nu mai există nicio soluție. Primul pas este stabilirea exactă a stagiului contributiv, urmată de verificarea posibilității de completare a perioadei necesare pentru pensie. Dacă acest lucru nu este posibil, persoana poate apela la sistemul de asistență socială pentru a verifica drepturile de care poate beneficia.

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