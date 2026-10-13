Pensia anticipată în 2026: ce acte trebuie pregătite și care este penalizarea. Calculatorul vârstei de pensionare

Persoanele care vor să se pensioneze anticipat trebuie să îndeplinească anumite condiții privind vârsta și stagiul de cotizare și să pregătească documentele care dovedesc perioadele de muncă și situația personală. Dosarul poate conține acte diferite de la un solicitant la altul, în funcție de istoricul profesional, studiile urmate, stagiul militar, condițiile de muncă sau, în cazul femeilor, numărul copiilor.

Pensionarea anticipată este penalizată Foto: Inquam Photos/George Călin

Pensia anticipată se acordă, cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege.

Pot solicita pensie anticipată și persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu până la cinci ani de stagiu de cotizare.

Reducerea de cel mult cinci ani a vârstei standard pentru pensionarea anticipată nu se cumulează cu alte reduceri ale vârstei standard de pensionare prevăzute de lege.

Un aspect important este că nu toate perioadele care pot fi luate în calcul la stabilirea pensiei reprezintă stagiu contributiv. Pentru deschiderea dreptului la pensie anticipată trebuie îndeplinită condiția referitoare la stagiul complet de cotizare contributiv.

Vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare contributiv diferă în funcție de anul și luna nașterii, potrivit anexei nr. 5 la Legea nr. 360/2023.

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Foto: CNPP

Ce acte sunt obligatorii

Pentru înscrierea la pensia anticipată, CNPP indică drept documente esențiale cererea de pensionare, actele de stare civilă și carnetul de muncă, acolo unde acesta există.

Dosarul de bază cuprinde:

cererea pentru înscrierea la pensie;

cartea de identitate;

certificatul de naștere;

certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

carnetul de muncă, în original.

CNPP precizează că, în baza legislației privind simplificarea procedurilor administrative, beneficiarii nu mai sunt obligați să depună copii ale documentelor, instituțiile asigurând gratuit fotocopierea documentelor originale.

Prin urmare, solicitantul trebuie să aibă documentele originale necesare pentru verificarea situației sale.

Ce acte sunt necesare dacă persoana încă lucrează

Persoanele care sunt încă angajate trebuie să prezinte și o adeverință eliberată de angajator sau de angajatori, cu datele de identificare ale acestora, necesară pentru informarea privind emiterea deciziei de pensionare.

Această cerință este distinctă de documentele care dovedesc vechimea și veniturile realizate în timpul activității.

Certificatul de naștere al copiilor nu este necesar pentru toți solicitanții

Certificatele de naștere ale copiilor apar în lista documentelor specifice în cazul femeilor care solicită reducerea vârstei de pensionare în baza prevederilor legale privind femeile care au născut și au crescut copii.

În această situație, pentru fiecare copil trebuie prezentat certificatul de naștere. În cazul adopției, este necesară hotărârea judecătorească definitivă prin care a fost încuviințată adopția.

Prin urmare, certificatul de naștere al copilului nu este un document obligatoriu pentru orice persoană care solicită pensie anticipată, ci devine relevant atunci când sunt aplicabile prevederile privind reducerea vârstei de pensionare pentru femei.

Există și o situație importantă pentru femeile care intră mai întâi în pensie anticipată și ulterior ajung la pensia pentru limită de vârstă. CNPP a precizat că certificatele de naștere ale copiilor și, după caz, hotărârile definitive de adopție pot fi valorificate la trecerea la pensia pentru limită de vârstă, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Ce documente sunt necesare pentru stagiul militar

Persoanele care au efectuat stagiul militar trebuie să prezinte livretul militar.

Acesta este un document necesar pentru dovedirea perioadei respective, atunci când perioada trebuie valorificată potrivit regulilor sistemului public de pensii.

Ce acte trebuie aduse pentru studiile universitare

Pentru perioadele de studii universitare care trebuie valorificate la stabilirea drepturilor de pensie sunt necesare diploma de absolvire și foaia matricolă sau o adeverință din care să rezulte durata normală a studiilor, perioada în care acestea au fost urmate și faptul că au fost efectuate la zi.

Pentru studiile universitare urmate în străinătate este necesar și documentul care atestă echivalarea acestora de către statul român.

Ce documente sunt necesare pentru condiții de muncă și sporuri

Persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale ori au beneficiat de anumite sporuri trebuie să prezinte documentele care dovedesc aceste perioade și venituri.

În funcție de situație, pot fi necesare:

adeverințe privind sporurile cu caracter permanent;

adeverințe privind perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale;

adeverințe privind venitul brut realizat;

alte documente prin care pot fi dovedite perioadele de muncă sau elementele necesare calculării pensiei.

Aceste documente pot fi importante atât pentru stabilirea stagiului, cât și pentru calcularea drepturilor de pensie.

Ce acte sunt necesare pentru perioadele lucrate în agricultură

Pentru persoanele care au lucrat în agricultură, CNPP solicită, în funcție de situație, documentele specifice acestor perioade.

Pot fi necesare carnetul de pensii și asigurări sociale pentru membrii CAP, carnetul de pensii și asigurări sociale pentru țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate sau carnetul de asigurări sociale pentru agricultori.

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Cât este penalizarea pentru pensia anticipată

Pensia anticipată este diminuată pentru fiecare lună cu care persoana se pensionează înainte de împlinirea vârstei standard.

Procentul de diminuare nu este același pentru toți beneficiarii. Acesta depinde de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv.

În funcție de acest stagiu suplimentar, diminuarea este cuprinsă între 0,20% și 0,40% pentru fiecare lună de anticipare.

Prin urmare, o persoană care se pensionează cu cinci ani mai devreme va avea o diminuare calculată pentru 60 de luni, iar procentul aplicat fiecărei luni va depinde de stagiul realizat peste stagiul complet contributiv.

Cu cât stagiul suplimentar este mai mare, cu atât procentul de diminuare pentru fiecare lună este mai mic.

Unde se depune dosarul

Cererea de pensionare, împreună cu documentele justificative, poate fi depusă online sau la ghișeul casei teritoriale de pensii competente.

În cazul depunerii fizice, competența este stabilită în funcție de domiciliul solicitantului.

Dosarul poate fi depus și printr-un mandatar, pe baza unei procuri speciale.

Pentru depunerea online, documentele justificative trebuie pregătite în format digital.

Ce se întâmplă dacă dosarul este incomplet

CNPP prevede posibilitatea prezentării unor documente suplimentare atunci când vechimea sau anumite drepturi nu rezultă din actele existente la dosar.

De aceea, înainte de depunerea cererii este importantă verificarea perioadelor de activitate și a documentelor care le dovedesc. În special în cazul persoanelor care au lucrat înainte de introducerea sistemelor informatizate, pot exista perioade care trebuie demonstrate prin documente de arhivă sau adeverințe.

În aceeași situație se pot afla persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale, au beneficiat de sporuri ori au perioade de activitate care nu apar în documentele principale.

Dosarul diferă de la o persoană la alta

Nu există, în practică, un dosar identic pentru toate persoanele care solicită pensie anticipată. Documentele de bază sunt aceleași, însă actele suplimentare depind de istoricul fiecărui solicitant.

O persoană care a avut o carieră profesională fără perioade speciale poate avea un dosar relativ simplu, în timp ce pentru cineva care a lucrat în condiții deosebite, a efectuat stagiul militar, a urmat studii universitare, a lucrat în agricultură sau are perioade de activitate care trebuie dovedite prin adeverințe poate fi necesară o documentație mult mai amplă.

Pensionarii care continuă să lucreze își pot majora pensia. Ce acte sunt necesare și unde se depune cererea

În cazul femeilor, trebuie verificată și situația copiilor, dacă sunt aplicabile prevederile care permit reducerea vârstei standard de pensionare.

Pensia anticipată poate fi recalculată

CNPP precizează că pensia anticipată poate fi recalculată, la cerere, atunci când sunt adăugate venituri, stagii de cotizare sau perioade asimilate realizate anterior înscrierii la pensie, dar care nu au fost valorificate inițial.

Recalcularea poate fi solicitată și atunci când sunt depuse declarații rectificative care modifică veniturile sau stagiile luate inițial în calcul.

Pentru recalculare sunt necesare cererea de recalculare, actul de identitate și documentele care dovedesc stagiile, veniturile, sporurile sau condițiile de muncă ce urmează să fie valorificate.

Stagiile realizate după acordarea pensiei anticipate nu sunt folosite pentru recalcularea pensiei anticipate, ci sunt luate în calcul la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

Ce trebuie verificat înainte de depunerea cererii

Înainte de depunerea dosarului pentru pensia anticipată, solicitantul ar trebui să verifice dacă îndeplinește condiția privind stagiul complet de cotizare contributiv și dacă toate perioadele care trebuie valorificate sunt susținute de documente.

Trebuie verificate, după caz, carnetul de muncă, perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale, sporurile, veniturile, studiile universitare, stagiul militar și perioadele lucrate în agricultură.

Pentru femeile care au copii este importantă și verificarea documentelor privind nașterea sau adopția acestora, deoarece certificatele de naștere și actele de adopție pot fi necesare pentru aplicarea regulilor privind reducerea vârstei standard de pensionare.

În final, dosarul pentru pensia anticipată trebuie pregătit în funcție de situația concretă a solicitantului, iar lista actelor poate fi mai lungă decât documentele de bază. CNPP permite depunerea cererii atât la casa teritorială de pensii, cât și online, cu documentele justificative în formatul solicitat.