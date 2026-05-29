Video Explicațiile președintelui Nicușor Dan despre traseul dronei care s-a prăbușit peste un bloc din Galați: „A fost lovită probabil deasupra orașului Reni”

Președintele Nicușor Dan a oferit, vineri, 29 mai, la Galați, detalii despre incidentul în urma căruia o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe, precizând că aparatul a făcut parte dintr-un grup mai amplu de drone care au traversat spațiul aerian al Ucrainei.

Șeful statului a explicat că este vorba despre aproximativ 43 de drone care au venit dinspre est și s-au deplasat pe teritoriul Ucrainei, la nord de Dunăre, pe direcția est–vest.

„A fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la 20–30 de kilometri nord de Dunăre, dinspre est spre vest”, a declarat Nicușor Dan, la Galați.

Potrivit acestuia, una dintre drone ar fi fost lovită în zona orașului Reni, ceea ce i-ar fi schimbat traiectoria și ar fi determinat pătrunderea acesteia spre teritoriul României.

„Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte, iar una dintre ele a fost lovită probabil deasupra orașului Reni. Traiectoria i s-a modificat și a venit înspre Galați”, a explicat președintele.

Întrebat dacă deviația a fost una întâmplătoare sau rezultatul unei intervenții, șeful statului a precizat că drona a fost lovită în zbor.

„A fost lovită kinetic. A fost lovită și din cauza asta”, a adăugat acesta.

Președintele Nicușor Dan a ajuns vineri, 29 mai, la Galați, după ce, în cursul nopții, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din centrul orașului.

Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul, cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului, a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.