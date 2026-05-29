search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Explicațiile președintelui Nicușor Dan despre traseul dronei care s-a prăbușit peste un bloc din Galați: „A fost lovită probabil deasupra orașului Reni”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Nicușor Dan a oferit, vineri, 29 mai, la Galați, detalii despre incidentul în urma căruia o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe, precizând că aparatul a făcut parte dintr-un grup mai amplu de drone care au traversat spațiul aerian al Ucrainei.

Președintele a vizitat blocul lovit de drone
Nicușor Dan, la Galați FOTO: captură video

Șeful statului a explicat că este vorba despre aproximativ 43 de drone care au venit dinspre est și s-au deplasat pe teritoriul Ucrainei, la nord de Dunăre, pe direcția est–vest.

„A fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la 20–30 de kilometri nord de Dunăre, dinspre est spre vest”, a declarat Nicușor Dan, la Galați.

Potrivit acestuia, una dintre drone ar fi fost lovită în zona orașului Reni, ceea ce i-ar fi schimbat traiectoria și ar fi determinat pătrunderea acesteia spre teritoriul României.

„Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte, iar una dintre ele a fost lovită probabil deasupra orașului Reni. Traiectoria i s-a modificat și a venit înspre Galați”, a explicat președintele.

Întrebat dacă deviația a fost una întâmplătoare sau rezultatul unei intervenții, șeful statului a precizat că drona a fost lovită în zbor.

„A fost lovită kinetic. A fost lovită și din cauza asta”, a adăugat acesta.  

Președintele Nicușor Dan a ajuns vineri, 29 mai, la Galați, după ce, în cursul nopții, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din centrul orașului. 

Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul, cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului, a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
digi24.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după prăbușirea dronei rusești la Galați. Mesajul ironic transmis de Dmitri Peskov
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Drobul de sare s-a prăbușit pe un bloc din Galați
gandul.ro
image
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
mediafax.ro
image
FCSB și Dinamo, blocate pe Arena Națională de Kanye West?! Reacția Primăriei București despre închirierea stadionului pentru un nou mega concert
fanatik.ro
image
Lector la Științele Guvernării, despre drona prăbușită la Galați: „Este cel mai grav incident pentru o țară NATO, un eșec de proporții al României”
libertatea.ro
image
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
digisport.ro
image
Combinația de suplimente pe care tot mai multe persoane o folosesc pentru somn mai bun și mai puțină oboseală în timpul zilei
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
Ce se întâmplă cu apartamentele din Galaţi lovite de drona rusească. Sunt sau nu despăgubiţi proprietarii?
zf.ro
image
Lecţiile pe care România le poate învăţa de la Ucraina după atacul din Galaţi. Scutaru: Rusia va escalada
observatornews.ro
image
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
cancan.ro
image
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Câţi bani pierd asistenţii medicali după noua lege a salarizării. Exemplu concret de calcul pentru sporuri
playtech.ro
image
Ce cadou de peste 1,3 milioane de dolari i-a făcut Cristi Borcea fiicei sale: ”I-am luat la Hollywood, pe plajă”
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
S-a terminat: Jose Mourinho a semnat!
digisport.ro
image
Până și Mihai Trăistariu a majorat salariile angajaților săi, în 2026: „S-au scumpit toate!”. Cu câți bani o plătește pe camerista care-l ajută la curățenie?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Mariana Bitang, de nerecunoscut! Doamna de Aur a gimnasticii românești, tunsă scurt, alături de Octavian Bellu prin Herăstrău FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine sunt victimele din explozia dronei rusești care a căzut pe blocul din Galați. O mamă și copilul ei au ajuns de urgență la spital VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
click.ro
image
Facultatea din România unde aproape toți absolvenții își găsesc imediat job. A intrat în elita universităților din Europa
click.ro
image
Christian Sabbagh vorbește despre perioada de după AVC. Ce s-a schimbat în viața lui și cum se simte în prezent: „Sunt mai atent”. Meniul prezentatorului într-o zi obișnuită
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
JLo foto Profimedia jpg
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei
clickpentrufemei.ro
Bijuterii din aur descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Arabia Saudită)
Bijuterii din aur, vechi de peste 1.100 de ani, descoperite în situl medieval timpuriu de la Dariyah
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar

OK! Magazine

image
Femeia care a trăit 117 ani a explicat secretul longevității, printre care să stai single și să fii independentă. Ce mânca, de fapt, italianca

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei

Click! Sănătate

image
Fă testul și afli de ce te simți singur/ă. Prima imagine pe care o vezi în acest test dezvăluie motivul