Ce este, de fapt, drona kamikaze Shahed-Geran 2 prăbușită la Galați. Rușii testează monștrii cu reacție

Dronele Geran 2, precum cea care s-a prăbușit peste un bloc din Galați, au ucis mii de oameni și au provocat pagube uriașe în Ucraina. Costă puțin, sunt eficiente și ajung să suprasatureze sistemele de apărare antiaeriană.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat că drona care s-a prăbușit peste un bloc din Galați era una de tip Geran 2, din Rusia. Din fericire incidentul nu s-a soldate cu pierderi de vieți omenești, însă au rezultat pagube, iar doi oameni au ajuns la spital.

„Din primele informaţii, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului. Cele două persoane care au fost rănite au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi. Cetăţenii sunt rugaţi să respecte recomandările autorităţilor şi să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituţionale”, au informat reprezentanții MApN.

Ce sunt dronele Geran 2

Geran 2 reprezintă de fapt denumirea rusească a dronei kamikaze iraniene Shahed-136. Rusia a folosit pe scară largă aceste aeronave fără pilot în războiul din Ucraina, iar acestea au făcut ravagii. Efectele sale pot să fie cu adevărat devastatoare. Propulsată de un motor cu elice, drona este una kamikaze, sinucigașă, ceea ce înseamnă că se prăbușește deasupra liniilor inamice și provoacă victime și pagube de proporții.

Un avantaj important este că această dronă este ieftină în comparație cu rachetele de croazieră. Aceste drone costă începând cu 20.000 de euro și pot să atingă o rază de acțiune de peste 1.000 km, ceea ce le face și mai periculoase.

De cele mai multe ori aceste drone sunt utilizate pentru a suprasatura apărarea antiaeriană a Ucrainei. Lansate în roiuri de câteva sute în fiecare seară, aceste drone vizează de regulă infrastructura militară și obiective militare, dar și infrastructura energetică.

Ce înseamnă Geran 2

Numită Geran 2, în traducere Mușcată 2, drona este produsă la scară largă de către Rusia.

Din perspectiva angajării în luptă a dronelor de atac, rușii au trecut la utilizarea în masă a acestora folosind, începând cu toamna lui 2022, dronele de fabricație iraniană Shahed 131 și 136 și copia lor autohtonă Geran 2. Aici trebuie remarcat că deși industria militară rusă a trecut pe producție de război încă din octombrie 2022, adaptarea dronelor proprii pentru misiuni de atac se realizează cu întârziere, producția fiind afectată de sancțiunile occidentale, motoarele și multe piese electronice fiind de proveniență vestică.

Conform serviciilor de informații militare ale Ucrainei, noul Geran-4 cu reacție a fost dezvoltat ca răspuns la eficiența tot mai mare a dronelor interceptoare ucrainene. Noua dronă nu este doar o altă variantă a modelului iranian Shahed. Este o evoluție în cursa înarmării complexului militaro-industrial din Rusia.

Potrivit securitynews.ro, Rusia a dezvoltat între timp drone și mai periculoase, Geran 2, iar de curând Geran 3. Potrivit sursei citate, Geran 4 ar fi și mai dificil de combătut, Aceste drone ar avea o viteză de până la 500 km/h, manevră activă la 300-400 km/h, altitudine de zbor de până la 5.000 m și o rază de acțiune de până la 450 km. Dronele Geran 4 au opțiuni de focoase de 50 kg sau 90 kg și motoare turboreactoare chinezești, inclusiv unități Telefly deja văzute în alte programe rusești de drone cu reacție.

Atacul de la Galați

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Ulterior, Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă.

Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român”, a transmis șeful statului.