Dosar penal pentru violarea spațiului aerian, distrugere și tentativă de omor, după explozia dronei din Galați

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis vineri, 29 mai, că structurile de ordine publică rămân mobilizate în Galați, unde o dronă s-a prăbușit peste un bloc și a explodat, iar ancheta vizează infracțiuni precum violarea spațiului aerian, distrugere și tentativă de omor.

„Polițiștii și jandarmii acționează, sub coordonarea procurorului de caz, împreună cu partenerii de la Serviciul Român de Informații și de la Ministerul Apărării Naționale. Angajații MAI au fost în dispozitiv, încă de la primirea primelor apeluri la 112”, transmite MAI.

Incidentul a fost anunțat prin apelul la 112 la ora 01:59, iar, un minut mai târziu, au fost alertate forțele din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean și ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați și au fost direcționate către imobil, ca măsură de prim răspuns, 8 echipaje de poliție pentru asigurarea măsurilor specifice.

Primul echipaj a ajuns la locul incidentului la ora 02.05, iar la ora 02.18 minute s-au constituit echipe mixte de căutare și salvare și a început evacuarea persoanelor din imobilul afectat.

La ora 02.35 s-a dispus suplimentarea dispozitivului de ordine publică din zonă cu efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Galați.

La ora 02.50 conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus deplasarea către Galați a unei echipe de specialiști în criminalistică și explozibili, din cadrul Poliției Române- Institutului Național de Criminalistică, precum și specialiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale.

MAI precizează că polițiștii și celelalte structuri desfășoară o anchetă coordonată de procurori pentru posibile infracțiuni precum violarea spațiului aerian, distrugere și tentativă de omor. Instituția precizează că va continua să informeze publicul și presa pe măsură ce apar noi informații despre evoluția situației.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la fața locului apoi transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate.