search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Furie la Galați după explozia dronei care a rănit civili și a provocat panică: „Rușii au rămas porci! De ce nu a fost doborâtă?”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

„Un șuierat puternic, apoi o liniște apăsătoare și, câteva secunde mai târziu, o explozie care a zguduit blocurile din centrul Galațiului.” Așa descriu localnicii momentele de groază trăite în noaptea de joi spre vineri, după ce o dronă a căzut peste bloc și a provocat panică în întreg cartierul. 

Gălățenii au trăit clipe de panică după ce o dronă a căzut peste un bloc din centrul orașului Galați, provocând o explozie puternică, pagube importante și rănirea a două persoane.  

Dimineața, locuitorii cartierului afectat s-au adunat în apropierea imobilului lovit, încercând să afle vești despre rude, prieteni sau vecini evacuați în timpul intervenției autorităților.  

„Un șuierat puternic, apoi explozia”

Oamenii vorbesc despre momentele de groază, zgomote asurzitoare și teama că războiul de la graniță a ajuns, din nou, prea aproape de România.

Centrul orașului Galați, oameni evacuați după ce o dronă a lovit un imobil Foto: C. Mazilu
Imaginea 1/7: Centrul orașului Galați, oameni evacuați după ce o dronă a lovit un imobil Foto: C. Mazilu
Centrul orașului Galați, oameni evacuați după ce o dronă a lovit un imobil Foto: C. Mazilu
Centrul orașului Galați, oameni evacuați după ce o dronă a lovit un imobil Foto: C. Mazilu
Centrul orașului Galați, oameni evacuați după ce o dronă a lovit un imobil Foto: C. Mazilu
Centrul orașului Galați, oameni evacuați după ce o dronă a lovit un imobil Foto: C. Mazilu
Centrul orașului Galați, oameni evacuați după ce o dronă a lovit un imobil Foto: C. Mazilu
drona galati facebook jpg
Drona căzuta pe un bloc din Galați jpeg

Mulți dintre ei și-au îndreptat furia atât către Rusia și președintele Vladimir Putin, cât și către autoritățile române, pe care le acuză că nu au reușit să împiedice tragedia.

„Colega mea stă pe scara blocului unde a explodat drona. Și am venit să o caut. Am auzit că este refugiată într-o mașină. Eu stau în blocul de vizavi, dimineața, la ghena de gunoi, am găsit geamuri sparte”, a povestit o femeie, venită în zonă imediat după incident.  

„Colega mea stă pe scara blocului unde a explodat drona. Și am venit să o caut. Am auzit că este refugiată într-o mașină. Eu stau în blocul de vizavi, dimineața, la ghena de gunoi, am găsit geamuri sparte”, a povestit o femeie, venită în zonă imediat după incident.

Revoltă împotriva Rusiei și a lui Putin

Mai mulți gălățeni sunt supărați pe ruși și pe președintele Vladimir Putin.

„Vinovat e Putin. E un criminal, trebuie arestat”, a spus alt localnic, iar altul l-a completat: „S-a auzit un șuierat puternic. La un moment, a fost liniște și apoi a explodat. Rușii ăștia au rămas porci, neascultători, încăpățânați”.

Alt locuitor a descris momentele dinaintea impactului: „S-a auzit un șuierat puternic. La un moment, a fost liniște și apoi a explodat. Rușii ăștia au rămas porci, neascultători, încăpățânați”.

Dronă prăbușită în Galați FOTO: FB
Dronă prăbușită în Galați FOTO: FB

„Am sărit imediat din pat”

Pentru mulți dintre oamenii din zonă, spaima a fost copleșitoare. Unii spun că încă nu și-au revenit după șocul trăit în timpul nopții.

„Foarte frică mi-a fost, a fost groaznic. S-a auzit un șuierat puternic, un zgomot și o lumină. Mi-e rău de la inimă. Nu mă simt bine, nu am apucat să-mi iau pastilele”, a spus o femeie vizibil afectată.

Momente de groază la Galați. Locuitorii, șocați de explozia dronei rusești în mijlocul orașului: „A fost ceva groaznic... criminalul Putin trebuie arestat”

Un alt martor a povestit că explozia a zguduit întreaga zonă: „S-a auzit o bubuitură puternică, simțeam că se hâțână tot. A fost un zgomot mare. Și apoi s-a făcut liniște, apoi am auzit sirenele, un elicopter”.

Mai mulți locuitori au relatat că au fost treziți brusc de zgomotul produs de dronă și de impactul acesteia.

„Am auzit bubuitura și am sărit imediat din pat. La ora aia dormeam. Soțul s-a speriat tare și a ieșit afară. Să ne ferească Dumnezeu”, a spus o femeie din apropierea blocului afectat.

„O bubuitură teribilă și apoi sirene, alarme. A fost groaznic. Ne este teamă pentru siguranța noastră. Am ajuns la un minut după ce a explodat drona. Am copilul la scara 1, în blocul unde a căzut drona. Au fost evacuați cu toții”, a povestit un alt gălățean.

Critici dure la adresa autorităților române: „Avem radare, suntem în NATO. De ce nu au doborât-o?”

Dincolo de furia îndreptată către Rusia, oamenii sunt nemulțumiți și de reacția autorităților române. Mulți cred că drona ar fi trebuit interceptată înainte să ajungă într-o zonă locuită.

„E a doua dronă care lovește Galațiul. Facem haz de necaz, măcar află lumea unde se află orașul Galați pe hartă. (...) Nu a fost doborâtă drona, nu știu ce mai așteaptă”, a declarat o femeie.

Un alt localnic a cerut explicații privind modul în care a fost gestionată situația: „Avem piloți, avem forțe aeriene care ar trebui să doboare aceste drone, să nu ajungă pe bloc la oameni. Nu mi se pare normal. Deasupra Estonei au știut să doboare, aici nu se poate. Avem radare, suntem în NATO. De ce nu au doborât-o? Aici au interes să cadă drona”.

Printre cei prezenți s-a aflat și un bărbat în vârstă care a făcut o comparație cu perioada comunistă și a vorbit despre teama care se transmite noilor generații.

„Astea sunt provocări să ne țină pe noi în ștreang. Eu am trăit perioada colectivizării și tot în ștreang ne-au ținut (...) La vârsta mea, teamă nu prea mai e... Dar e teama care se imprimă în tineret, cel mai ușor de manipulat”, a spus acesta.

Bloc avariat și zeci de echipaje mobilizate

Potrivit ISU Galați, drona a lovit planșeul blocului și a afectat apartamentele de la ultimul etaj. Toți locatarii imobilului au fost evacuați imediat după incident.

Autoritățile locale au anunțat că aproximativ 70 de persoane au primit variante de cazare temporară, însă nimeni nu a solicitat relocarea.

La fața locului au intervenit zeci de echipaje ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, alături de autospeciale ISU, echipaje ale Poliției, SRI și Jandarmeriei. Oamenii legii au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de metri în jurul blocului afectat, iar traficul rutier din zonă a fost restricționat.

Dosar penal pentru violarea spațiului aerian, distrugere și tentativă de omor, după explozia dronei din Galați

În urma exploziei, pe trotuare și pe carosabil au căzut bucăți de tencuială și geamuri sparte, iar mai multe mașini parcate în apropiere au fost avariate.

Mesajul transmis de primarul Ionuț Pucheanu

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a transmis un mesaj public către locuitorii orașului, în care a condamnat atacul și a încercat să liniștească populația.

„Dragi gălățeni,

Orele trecute am trăit din nou un moment pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat posibil într-un oraș european aflat în pace. O dronă căzută peste un bloc din Galați a provocat explozie și a rănit două persoane. Le suntem alături celor afectați și putem să le oferim spații de cazare în această situație. De asemenea, toate autoritățile sunt mobilizate în continuare pentru sprijin și intervenție rapidă.

Suntem permanent în legătură cu ISU, Prefectura, MApN și cu toate instituțiile responsabile. Prioritatea noastră este siguranța oamenilor. Situația este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă.

Condamn ferm orice atac care pune în pericol civili nevinovați și comunități aflate la granița unui război care nu este al nostru, dar ale cărui efecte se simt tot mai aproape.

Galațiul este un oraș puternic. Vom trece și peste asta împreună, cu calm, solidaritate și responsabilitate.

La fel de important este ca în continuare să vă informați din surse oficiale și să respectați măsurile de siguranță care s-au impus în zonă.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
digi24.ro
image
VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu
stirileprotv.ro
image
Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
gandul.ro
image
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
mediafax.ro
image
Foștii fotbaliști ai Stelei au comentat gestul lui Ogăraru și Oprița, care nu au salutat Peluza Nord FCSB: „Am fost de la 14 ani în Ghencea” / „Ce să-i spun fetei mele?”
fanatik.ro
image
Dosarul mitei electorale la AUR, deschis în 2023, e tot la Parchet. ONG-ul „medical” asociat cu partidul are sediul într-un fost restaurant, laolaltă cu firmele unui consilier local de la sectorul 3
libertatea.ro
image
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
digisport.ro
image
Jorge, dezvăluire surprinzătoare despre Iulia Pârlea. Ce legătură avea prezentatoarea de la PRO TV cu familia artistului
click.ro
image
Racheta lui Jeff Bezos a explodat pe rampa de lansare. O anomalie a precedat deflagrația uriașă. Reacția lui Elon Musk
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Cod galben de vânt şi vijelii în mai multe regiuni din țară. Rafale de până la 90 km/h la munte
observatornews.ro
image
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
cancan.ro
image
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Cum să păstrezi răcoarea în casă fără să pornești mereu aerul condiționat. Trucurile simple care pot reduce temperatura cu câteva grade
playtech.ro
image
Dinamo – FCSB, surprize mari în primul 11 al celor două echipe. Juri Cisotti, vârf! Exclusiv
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian restricţionat!"
digisport.ro
image
Ferma lui nea Marian care atrage sute de vizitatori. Un fruct obișnuit i-a adus succesul: „Nu am mărit prețul, așa că oricine își permite”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Mariana Bitang, de nerecunoscut! Doamna de Aur a gimnasticii românești, tunsă scurt, alături de Octavian Bellu prin Herăstrău FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine sunt victimele din explozia dronei rusești care a căzut pe blocul din Galați. O mamă și copilul ei au ajuns de urgență la spital VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
click.ro
image
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
click.ro
image
Christian Sabbagh vorbește despre perioada de după AVC. Ce s-a schimbat în viața lui și cum se simte în prezent: „Sunt mai atent”. Meniul prezentatorului într-o zi obișnuită
click.ro
Prințesa Charlotte a Prusiei foto profimedia 0604166030 jpg
După ce-a găzduit orgii la palat, sora Împăratului i-a șantajat pe swingerii aristocrați. Efectele devastatoare ale „Aventurii Kotze”
okmagazine.ro
Cindy Crawford foto Profimedia jpg
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva

Click! Pentru femei

image
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling

Click! Sănătate

image
Fă testul și afli de ce te simți singur/ă. Prima imagine pe care o vezi în acest test dezvăluie motivul