Video Furie la Galați după explozia dronei care a rănit civili și a provocat panică: „Rușii au rămas porci! De ce nu a fost doborâtă?”

„Un șuierat puternic, apoi o liniște apăsătoare și, câteva secunde mai târziu, o explozie care a zguduit blocurile din centrul Galațiului.” Așa descriu localnicii momentele de groază trăite în noaptea de joi spre vineri, după ce o dronă a căzut peste bloc și a provocat panică în întreg cartierul.

Gălățenii au trăit clipe de panică după ce o dronă a căzut peste un bloc din centrul orașului Galați, provocând o explozie puternică, pagube importante și rănirea a două persoane.

Dimineața, locuitorii cartierului afectat s-au adunat în apropierea imobilului lovit, încercând să afle vești despre rude, prieteni sau vecini evacuați în timpul intervenției autorităților.

„Un șuierat puternic, apoi explozia”

Oamenii vorbesc despre momentele de groază, zgomote asurzitoare și teama că războiul de la graniță a ajuns, din nou, prea aproape de România.

→ Imaginea 1/7: Centrul orașului Galați, oameni evacuați după ce o dronă a lovit un imobil Foto: C. Mazilu

Mulți dintre ei și-au îndreptat furia atât către Rusia și președintele Vladimir Putin, cât și către autoritățile române, pe care le acuză că nu au reușit să împiedice tragedia.

„Colega mea stă pe scara blocului unde a explodat drona. Și am venit să o caut. Am auzit că este refugiată într-o mașină. Eu stau în blocul de vizavi, dimineața, la ghena de gunoi, am găsit geamuri sparte”, a povestit o femeie, venită în zonă imediat după incident.

Revoltă împotriva Rusiei și a lui Putin

Mai mulți gălățeni sunt supărați pe ruși și pe președintele Vladimir Putin.

„Vinovat e Putin. E un criminal, trebuie arestat", a spus alt localnic.

„Am sărit imediat din pat”

Pentru mulți dintre oamenii din zonă, spaima a fost copleșitoare. Unii spun că încă nu și-au revenit după șocul trăit în timpul nopții.

„Foarte frică mi-a fost, a fost groaznic. S-a auzit un șuierat puternic, un zgomot și o lumină. Mi-e rău de la inimă. Nu mă simt bine, nu am apucat să-mi iau pastilele”, a spus o femeie vizibil afectată.

Un alt martor a povestit că explozia a zguduit întreaga zonă: „S-a auzit o bubuitură puternică, simțeam că se hâțână tot. A fost un zgomot mare. Și apoi s-a făcut liniște, apoi am auzit sirenele, un elicopter”.

Mai mulți locuitori au relatat că au fost treziți brusc de zgomotul produs de dronă și de impactul acesteia.

„Am auzit bubuitura și am sărit imediat din pat. La ora aia dormeam. Soțul s-a speriat tare și a ieșit afară. Să ne ferească Dumnezeu”, a spus o femeie din apropierea blocului afectat.

„O bubuitură teribilă și apoi sirene, alarme. A fost groaznic. Ne este teamă pentru siguranța noastră. Am ajuns la un minut după ce a explodat drona. Am copilul la scara 1, în blocul unde a căzut drona. Au fost evacuați cu toții”, a povestit un alt gălățean.

Critici dure la adresa autorităților române: „Avem radare, suntem în NATO. De ce nu au doborât-o?”

Dincolo de furia îndreptată către Rusia, oamenii sunt nemulțumiți și de reacția autorităților române. Mulți cred că drona ar fi trebuit interceptată înainte să ajungă într-o zonă locuită.

„E a doua dronă care lovește Galațiul. Facem haz de necaz, măcar află lumea unde se află orașul Galați pe hartă. (...) Nu a fost doborâtă drona, nu știu ce mai așteaptă”, a declarat o femeie.

Un alt localnic a cerut explicații privind modul în care a fost gestionată situația: „Avem piloți, avem forțe aeriene care ar trebui să doboare aceste drone, să nu ajungă pe bloc la oameni. Nu mi se pare normal. Deasupra Estonei au știut să doboare, aici nu se poate. Avem radare, suntem în NATO. De ce nu au doborât-o? Aici au interes să cadă drona”.

Printre cei prezenți s-a aflat și un bărbat în vârstă care a făcut o comparație cu perioada comunistă și a vorbit despre teama care se transmite noilor generații.

„Astea sunt provocări să ne țină pe noi în ștreang. Eu am trăit perioada colectivizării și tot în ștreang ne-au ținut (...) La vârsta mea, teamă nu prea mai e... Dar e teama care se imprimă în tineret, cel mai ușor de manipulat”, a spus acesta.

Bloc avariat și zeci de echipaje mobilizate

Potrivit ISU Galați, drona a lovit planșeul blocului și a afectat apartamentele de la ultimul etaj. Toți locatarii imobilului au fost evacuați imediat după incident.

Autoritățile locale au anunțat că aproximativ 70 de persoane au primit variante de cazare temporară, însă nimeni nu a solicitat relocarea.

La fața locului au intervenit zeci de echipaje ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, alături de autospeciale ISU, echipaje ale Poliției, SRI și Jandarmeriei. Oamenii legii au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de metri în jurul blocului afectat, iar traficul rutier din zonă a fost restricționat.

Dosar penal pentru violarea spațiului aerian, distrugere și tentativă de omor, după explozia dronei din Galați

În urma exploziei, pe trotuare și pe carosabil au căzut bucăți de tencuială și geamuri sparte, iar mai multe mașini parcate în apropiere au fost avariate.

Mesajul transmis de primarul Ionuț Pucheanu

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a transmis un mesaj public către locuitorii orașului, în care a condamnat atacul și a încercat să liniștească populația.

„Dragi gălățeni,

Orele trecute am trăit din nou un moment pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat posibil într-un oraș european aflat în pace. O dronă căzută peste un bloc din Galați a provocat explozie și a rănit două persoane. Le suntem alături celor afectați și putem să le oferim spații de cazare în această situație. De asemenea, toate autoritățile sunt mobilizate în continuare pentru sprijin și intervenție rapidă.

Suntem permanent în legătură cu ISU, Prefectura, MApN și cu toate instituțiile responsabile. Prioritatea noastră este siguranța oamenilor. Situația este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă.

Condamn ferm orice atac care pune în pericol civili nevinovați și comunități aflate la granița unui război care nu este al nostru, dar ale cărui efecte se simt tot mai aproape.

Galațiul este un oraș puternic. Vom trece și peste asta împreună, cu calm, solidaritate și responsabilitate.

La fel de important este ca în continuare să vă informați din surse oficiale și să respectați măsurile de siguranță care s-au impus în zonă.”